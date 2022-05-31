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Спецоперация на Украине

«Осталась жена и 14-летний ребенок». В Линево простились с 41-летним капитаном, погибшим на Украине

Мужчина ранее был в командировке в Сирии

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Денис Носенко, по воспоминаниям родственницы, всегда хотел быть военным

Денис Носенко, по воспоминаниям родственницы, всегда хотел быть военным

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В рабочем поселке Линево Новосибирской области со всеми воинскими почестями похоронили капитана Дениса Носенко — мужчина погиб на Украине. Информацию о его гибели подтвердили в администрации и информационном центре Линево.

— Вчера состоялись похороны. По желанию родственников они прошли в понедельник. Мужчина 1981 года рождения. Людей было очень много на прощании, глава лично занимался организацией похорон, глава Искитимского района, сотрудники района тоже присутствовали. Денис Александрович был капитаном, он кадровый военный. Похороны были с почетным караулом, оркестр был военный, — добавили в информационном центре.

По словам родственницы погибшего, Денис Носенко ранее был в командировке в Сирии — за это он награжден медалью.

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— Денис был замечательным человеком, отзывчивым, добрым, всегда с улыбкой. Он с детства мечтал стать военным, готовился к этому, после школы окончил Новосибирское высшее военное командное училище, он не мыслил себя без военной службы, на несколько лет он прервал военную карьеру, но потом опять вернулся, не смог без этого. У него остались жена и 14-летний сын. Родители им очень гордятся. Им сейчас очень тяжело, очень, он был для них главным смыслом в жизни, — сообщила она, а также уточнила, что дата его гибели — 23 мая.

Сегодня мы рассказывали о еще одном погибшем на Украине — 20-летнем военнослужащим Глебе Баркине из Тогучина. Он погиб 19 мая.

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