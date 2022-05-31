«Осталась жена и 14-летний ребенок». В Линево простились с 41-летним капитаном, погибшим на Украине

В рабочем поселке Линево Новосибирской области со всеми воинскими почестями похоронили капитана Дениса Носенко — мужчина погиб на Украине. Информацию о его гибели подтвердили в администрации и информационном центре Линево.



— Вчера состоялись похороны. По желанию родственников они прошли в понедельник. Мужчина 1981 года рождения. Людей было очень много на прощании, глава лично занимался организацией похорон, глава Искитимского района, сотрудники района тоже присутствовали. Денис Александрович был капитаном, он кадровый военный. Похороны были с почетным караулом, оркестр был военный, — добавили в информационном центре.

