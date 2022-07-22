«По очереди падали в обмороки». Семья туристов получила химическое отравление на отдыхе в Турции

— Нам сказали, чтобы мы оставили дочку и уехали. Мы отказались, сказали, что ребенку 5 лет, мы никуда не уедем. После этого нас стали выпихивали из палаты, чтобы мы не наблюдали, что они там делают. Но мы, можно сказать, вломились в помещение и держали ребенка за руку. Из-за этого нам начали угрожать полицией. Мы смогли договориться, что доплатим 30 долларов и будем находиться с ребенком. Они вроде бы согласились, — делится Татьяна.



Также супругов возмутило качество медуслуг — медсестра без перчаток, не обработав руки, взяла иглу и начала искать вену на руке ребенка. Юрий, отец девочки, сделал замечание на ломаном русско-турецком (переводчика не предоставили), после чего медсестра всё же надела защиту.