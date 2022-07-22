«По очереди падали в обмороки». Семья туристов получила химическое отравление на отдыхе в Турции
Они поделились историей своего неудачного отпуска — странные симптомы наблюдались даже у 5-летнего ребенка
Семейная пара из Красноярска — Татьяна, Юрий и их пятилетняя дочь — отправилась на отдых в турецкую Анталию, но вместо солнца, моря и коктейлей в баре их ждало целое приключение с отравлением и побегом из больницы. Дарья Дениско из NGS24.RU узнала подробности неудачного отпуска.
Сначала заболела дочка
Отпуск у семьи начался 5 июня. Татьяна с мужем и ребенком отправились в пятизвездочный отель «Свандор» в Анталии. Они не в первый раз отдыхали в Турции, поэтому ехали в знакомые места и знали, чего ожидать. Однако проблемы начались почти сразу — маленькой дочке стало плохо. Девочку начало тошнить, и медсестра из отельного медпункта направила их в городской госпиталь.
Медучреждение было новым и хорошим, по крайней мере, снаружи. Внутри же, по словам сибирячки, царила полная антисанитария, а персонал вел себя грубо по отношению к туристам. У россиян забрали паспорта и отказались рассчитывать по страховке.
— Нам сказали, чтобы мы оставили дочку и уехали. Мы отказались, сказали, что ребенку 5 лет, мы никуда не уедем. После этого нас стали выпихивали из палаты, чтобы мы не наблюдали, что они там делают. Но мы, можно сказать, вломились в помещение и держали ребенка за руку. Из-за этого нам начали угрожать полицией. Мы смогли договориться, что доплатим 30 долларов и будем находиться с ребенком. Они вроде бы согласились, — делится Татьяна.
Также супругов возмутило качество медуслуг — медсестра без перчаток, не обработав руки, взяла иглу и начала искать вену на руке ребенка. Юрий, отец девочки, сделал замечание на ломаном русско-турецком (переводчика не предоставили), после чего медсестра всё же надела защиту.
— Затем она воткнула глубоко иглу и стала ковырять. Вена прорвалась, у дочки всё вздулось, анализ взять не получилось. Медсестра, видя это, сняла перчатки и стала ковырять вену грязным ногтем, — вспоминает сибирячка.
Родители отказались от анализов, но уйти из больницы просто так им не удалось — врачи не отпускали ребенка. Татьяна и Юрий, воспользовавшись моментом, незаметно забрали свои же документы и убежали вместе с дочкой.
По пути в отель семья заехала в аптеку за таблетками, после которых девочке стало лучше.
Утром следующего дня в номер позвонили из отельного медпункта, попросили прийти и объяснить, почему они покинули госпиталь. Татьяна рассказала медсестре о случившемся, и та еще раз захотела осмотреть девочку. Позже туристке предложили написать претензию, и она описала всё, что происходило в больнице.
Потом отравились взрослые
Турецкие приключения как раз совпали с днем рождения главы семейства. Праздник решили провести в ресторане при отеле — там уже был заказан столик. Весь вечер семья ела разные блюда, а в конце им принесли пиво, хотя никаких алкогольных напитков они не заказывали. Администратор успокоил отдыхающих, что это презент за счет заведения.
Ночью Татьяне и Юрию стало плохо. Они проснулись из-за тошноты и плохого самочувствия.
— Нас обоих рвало. По очереди падали в обмороки. Никогда такого в жизни не было, чувствовали себя отвратительно. Пот пах ацетоном. Мы звонили в медпункт, там трубку не взяли, — делится женщина.
Ни на звонки, ни на сообщения с просьбой дать уголь и но-шпу медсестра не реагировала. На помощь пришел знакомый турок с женой-врачом из России. Они купили лекарства и привезли в отель.
Оставшееся время отдыха семья из номера больше не выходила. А после возвращения домой супруги обратились к красноярским врачам. После анализов им диагностировали химическое отравление. Сейчас Татьяна с мужем лечат печень и почки, восстанавливают кишечник. Из-за чего плохо себя чувствовал ребенок, неизвестно.
«Стычки бывают только в дешевых отелях»
Представители турагентств, с которыми мы поговорили, в голос утверждают, что в турецких отелях «сервис на высшем уровне». С оговоркой, что «в дешевых отелях бывают стычки».
Юлия Каримова, директор туристического агентства «Пегас туристик», говорит, что «Свандор» — базовый отель компании, куда постоянно приезжают туристы из их города.
— В мае была ситуация, когда непонятно было, какое отношение в Турции к русским. Но наша туристка записывала видео из «Свандора» и рассказывала, что никакой русофобии нет, сервис на высшем уровне, — говорит Юлия Каримова.
Отравление, по ее словам, является страховым случаем.
— Есть страховая сумма в 40 тысяч долларов, на которую предоставляют лечение на территории Турции, но должен быть страховой случай. Отравление является страховым случаем, как и болезнь, травма. В «Свандоре», скорее всего, действует еврострахование. Единственный момент, что надо было бы оплатить 30–40 долларов на активацию страховки, а остальную помощь оказывают бесплатно, — говорит турагент.
В турфирме «Меридиан» добавляют, что в целом клиенты довольны поездками в Турцию этим летом. С агрессией, насилием и какими-либо проблемами они почти не сталкиваются.
— Ни одного такого случая не было даже в дешевых отелях. Мы предупреждаем, что в дешевых отелях бывают стычки, но у туристов, которые выбирали более дорогие отели, таких случаев не было, — рассказывает генеральный директор компании-туроператора «Меридиан» Алена Грудякова.
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