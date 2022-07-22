Туры за 300 тысяч, но мест не хватает: почему отдых в Турции подорожал и как улететь туда из Новосибирска

— Если мы говорим про чартерную программу из Новосибирска, то однозначно цены намного выше, чем они даже были месяц назад или полтора. Ценники очень сильно взлетели, — рассказывает руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно.

Директор турагентства «Свобода Трэвел» Андрей Щербинин также уверен, что основная причина подорожания как раз в авиаперелетах:



— В прошлом году из Новосибирска стояли чартеры Azur Air, Nordwind Airlines, Royal Flight, были выкуплены туроператорами места на S7. Летали и в Анталью, и в Бодрум. Сейчас летает только Azur и только в Анталью. Меньше конкуренция при фактически том же спросе позволяет туроператорам продавать туры дороже, чем аналогичные в прошлом году. В 2021 еще даже были горящие туры: люди могли улететь вдвоем в неплохую пятерку на 10 ночей за 110–120 тысяч рублей. Сейчас этот же тур на эти же даты в 2 раза дороже. Если говорить об обычных ценах, а не о горящих турах, то они тоже выросли процентов на 40–50%.