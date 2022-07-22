Туры за 300 тысяч, но мест не хватает: почему отдых в Турции подорожал и как улететь туда из Новосибирска
Большой спрос и дефицит авиаперелетов подняли цены на путешествие к морю в 2 раза
Новосибирцы отмечают, что в этом сезоне отдых в Турции подорожал как минимум в два раза, при этом некоторые умудряются спланировать бюджетное путешествие. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как это сделать, в чём причина такого роста цен и есть ли альтернативные варианты.
Почему цены на туры значительно выросли
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин говорит, что стоимость туров в Турцию этим летом выросла как минимум в 2 раза. Это, на его взгляд, естественно, потому что летает только одна авиакомпания всего 5 раз в неделю.
— На данные рейсы грузятся Новосибирск и соседние регионы: Алтай, Кемерово, Томск. Спрос огромный. Кроме спроса на ценообразование влияет и общемировая инфляция: цена топлива в международных аэропортах выросла, и турецкие отели вынуждены поднимать стоимость на проживание. Но в первую очередь на стоимость тура влияет перелет. Например, тур из Сочи в аналогичный отель может стоить в 2 раза дешевле, чем из Новосибирска, — приводит пример Антон Захаркин.
— Если мы говорим про чартерную программу из Новосибирска, то однозначно цены намного выше, чем они даже были месяц назад или полтора. Ценники очень сильно взлетели, — рассказывает руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно.
Директор турагентства «Свобода Трэвел» Андрей Щербинин также уверен, что основная причина подорожания как раз в авиаперелетах:
— В прошлом году из Новосибирска стояли чартеры Azur Air, Nordwind Airlines, Royal Flight, были выкуплены туроператорами места на S7. Летали и в Анталью, и в Бодрум. Сейчас летает только Azur и только в Анталью. Меньше конкуренция при фактически том же спросе позволяет туроператорам продавать туры дороже, чем аналогичные в прошлом году. В 2021 еще даже были горящие туры: люди могли улететь вдвоем в неплохую пятерку на 10 ночей за 110–120 тысяч рублей. Сейчас этот же тур на эти же даты в 2 раза дороже. Если говорить об обычных ценах, а не о горящих турах, то они тоже выросли процентов на 40–50%.
Он приводит примеры: в 2021 году тур на 6 ночей в отель 4 звезды стоил 96 тысяч рублей на двоих. Горящий тур на 7 ночей в отель 5 звезд стоил 68 тысяч рублей на двоих.
Сейчас 3-звездочные отели на двоих на 7 ночей стоят в среднем от 143 тысяч рублей до 170. А отдых на 13 ночей — от 166 до 300 тысяч рублей.
При этом Андрей Щербинин отмечает, что в этом сезоне спрос многократно превышает предложение и туристы с тактикой «подождем горящих туров» просто никуда не летят из-за того, что закончились места на рейсах:
— Многие туристы говорят: «Неделю назад вы мне считали за 200, а теперь говорите 300 — подожду, вдруг упадет» — и в итоге никуда вообще не летят, потому что цены не снижаются, а наоборот растут. В идеале лучше на лето туры приобретать по раннему бронированию: оно становится доступно чаще всего после Нового года, но в этом году до последнего было неизвестно, будут ли туры из Новосибирска и вообще какие направления будут доступны.
Анастасия Сахно отмечает, что если сформировать тур на базе регулярных рейсов с вылетом из Новосибирска через Москву, выбрав отель и трансфер, то можно серьезно сэкономить: разница может достигать 100 тысяч рублей:
— У нас туристы, например, смотрели тур на четверых на сентябрь: по их запросу мы не могли ничего найти дешевле, чем за 400 тысяч рублей. Они купили авиабилеты на регулярные рейсы самостоятельно, а мы подобрали трансфер и отель. И это обошлось в 280 тысяч.
А можно найти вариант дешевле?
Антон Захаркин говорит, что иногда можно найти варианты со стыковкой в Москве по более приемлемой цене по тарифу без багажа и, как правило, с длительными стыковками. Такие билеты или туры можно было купить во время распродажи «Аэрофлота».
Но на ближайшие даты, дополняет Анастасия Сахно, хороших ценников на «Аэрофлот» уже нет — покупать билеты нужно было заранее.
— Стоит ли ждать понижения цены? Сложно сказать, потому что нет альтернатив. Эмираты раскуплены до конца августа, поэтому нам ничего не остается, как продавать Египет или Турцию. Или можно переносить отдых на более поздние даты, если туристы не готовы по таким ценам лететь, — советует Анастасия Сахно.
Что происходит с ценами на авиабилеты
Информация о ценах на авиабилеты у сервисов, помогающих в их поиске, разная. В пресс-службе Aviasales журналисту НГС сказали, что самый оптимальный вариант на лето — лететь в Стамбул через Москву — от
При этом, добавляют в компании, впервые с 2019 года доля полетов новосибирцев за границу превысила 10% и составила 14% этим летом. В
По данным поисковых запросов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, из Новосибирска в Турцию на период с 20 июля по 31 августа текущего года наибольшим спросом пользуются перелеты в Стамбул (доля от общего количества запросов по стране — 45,8%), Анталью (36,9%) и Аланью (6,5%). Средняя стоимость авиабилета в одну сторону на человека в эти города составляет
— Дешевле всего остановиться в конце июля — августе в отеле категории «три звезды» можно в Аланье — от 1700 рублей за ночь. Стоимость проживания в Стамбуле начинается от 1900 рублей за сутки, а в Анталье — от 2400 рублей. Отметим, что некоторые туристы готовы путешествовать и с пересадками. Так, они часто рассматривают проживание, например, в Кемере (гостиница категории «три звезды» обойдется в 2000 рублей), Бодруме (от 4000 рублей) или Сиде (от 1800 рублей), — добавили в пресс-службе OneTwoTrip.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет по маршруту Новосибирск — Анталья находится на уровне
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