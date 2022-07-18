В Новосибирской области простились с 47-летним младшим сержантом, погибшим на Украине
Для опознания тела понадобился тест ДНК
В Чистоозерном районе вчера, 17 июля, прошли похороны Владимира Зайцева, младшего сержанта, погибшего в боях на Украине. Информацию о гибели и прощании военного подтвердили в администрации района.
— Был в звании младшего сержанта. Он 21 января 1975 года рождения, погиб 25 июня. Его специальность — механик-водитель взвода учебно-боевых танков, — отметили в администрации Чистоозерного района.
Там же добавили, что для опознания тела Владимира Зайцева у его родной сестры взяли ДНК. Процедура идентификации и доставки тела на родину заняла более 2 недель.
В начале июля в Кочковском районе состоялись похороны 24-летнего Александра Евсюкова, погибшего во время спецоперации на Украине. Он отправился служить по контракту вместе с братом-близнецом.