В Новосибирской области простились с 47-летним младшим сержантом, погибшим на Украине

В Чистоозерном районе вчера, 17 июля, прошли похороны Владимира Зайцева, младшего сержанта, погибшего в боях на Украине. Информацию о гибели и прощании военного подтвердили в администрации района.



— Был в звании младшего сержанта. Он 21 января 1975 года рождения, погиб 25 июня. Его специальность — механик-водитель взвода учебно-боевых танков, — отметили в администрации Чистоозерного района.

