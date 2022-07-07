24-летний военный из НСО погиб в спецоперации — на фронте остался его брат-близнец
Прощание пройдет в Кочковском районе
В Новосибирской области, в селе Черновка (Кочковский район), на 7 июля назначены похороны
— 7 июля должны хоронить. Прощание будет в клубе. 24 года ему. Его брат-близнец отправился туда тоже. Саша погиб, а Женя там. Они вместе только приезжали в отпуск сюда, в конце июня. Он тут вырос, учился. Остались здесь родители и еще один брат, помимо брата-близнеца, — отметили в сельсовете.
На момент получения комментария в сельсовете не располагали датой гибели.
Местная сельская газета «Степные зори» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"») у себя в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что Александр Евсюков вместе с братом-близнецом служил по контракту.
— Героически погиб наш земляк Александр Евсюков — ефрейтор, старший разведчик разведывательной группы специального назначения, — говорится в сообщении.
Как рассказала подруга детства Дарья, на Александра «всегда можно было положиться»:
— Саша для меня навсегда останется светлым и добрым парнем, он был душой компании, с ним было легко и тепло, он был опорой и надежным плечом для своих близких. Боль от потери переполняет мое сердце, и эта рана затянется нескоро.
5 июля, в селе Верх-Мильтюши похоронили 21-летнего Владимира Агапова — он был связистом в отряде спецназначения.