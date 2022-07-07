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24-летний военный из НСО погиб в спецоперации — на фронте остался его брат-близнец

Прощание пройдет в Кочковском районе

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Александру было 24 года на момент гибели

Александру было 24 года на момент гибели

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В Новосибирской области, в селе Черновка (Кочковский район), на 7 июля назначены похороны 24-летнего Александра Евсюкова, погибшего во время спецоперации на Украине. Информацию об этом подтвердили в Черновском сельсовете Кочковского района.

— 7 июля должны хоронить. Прощание будет в клубе. 24 года ему. Его брат-близнец отправился туда тоже. Саша погиб, а Женя там. Они вместе только приезжали в отпуск сюда, в конце июня. Он тут вырос, учился. Остались здесь родители и еще один брат, помимо брата-близнеца, — отметили в сельсовете.

На момент получения комментария в сельсовете не располагали датой гибели.

Местная сельская газета «Степные зори» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"») у себя в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что Александр Евсюков вместе с братом-близнецом служил по контракту.

Некролог, опубликованный в группе местной сельской газеты

Некролог, опубликованный в группе местной сельской газеты

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— Героически погиб наш земляк Александр Евсюков — ефрейтор, старший разведчик разведывательной группы специального назначения, — говорится в сообщении.

Как рассказала подруга детства Дарья, на Александра «всегда можно было положиться»:

— Саша для меня навсегда останется светлым и добрым парнем, он был душой компании, с ним было легко и тепло, он был опорой и надежным плечом для своих близких. Боль от потери переполняет мое сердце, и эта рана затянется нескоро.

5 июля, в селе Верх-Мильтюши похоронили 21-летнего Владимира Агапова — он был связистом в отряде спецназначения.

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