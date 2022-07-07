24-летний военный из НСО погиб в спецоперации — на фронте остался его брат-близнец

В Новосибирской области, в селе Черновка (Кочковский район), на 7 июля назначены похороны 24-летнего Александра Евсюкова, погибшего во время спецоперации на Украине. Информацию об этом подтвердили в Черновском сельсовете Кочковского района.



— 7 июля должны хоронить. Прощание будет в клубе. 24 года ему. Его брат-близнец отправился туда тоже. Саша погиб, а Женя там. Они вместе только приезжали в отпуск сюда, в конце июня. Он тут вырос, учился. Остались здесь родители и еще один брат, помимо брата-близнеца, — отметили в сельсовете.

