«Был связистом в отряде специального назначения». В Новосибирской области похоронят контрактника, погибшего на Украине
Владимиру Агапову был 21 год
В селе Верх-Мильтюши Черепановского района готовятся проститься с погибшим в ходе спецоперации на Украине
— Ему 21 год был, звание пока еще не знаем. Знаем, что он был связистом в отряде специального назначения, точная дата смерти пока неизвестна. Он прям местный был: он здесь родился, в детский сад ходил, до 6 класса в школу ходил. Потом поступил в кадетское [училище] в Черепанове, затем перевелся в Бердск, там два года отучился. Потом при НГАУ 11-й класс окончил, отслужил в армии и подписал контракт, — сообщили в сельсовете.
Там же добавили, что прощание пройдет в местном Доме культуры с 11 до 13 часов дня. Похоронят Владимира Агапова на сельском кладбище.
В конце июня в селе Успенке Татарского района простились с 21-летним военнослужащим Вильгельмом Калюком.