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Спецоперация на Украине

«Был связистом в отряде специального назначения». В Новосибирской области похоронят контрактника, погибшего на Украине

Владимиру Агапову был 21 год

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Похороны Владимира Агапова назначены на 5 июля

Похороны Владимира Агапова назначены на 5 июля

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В селе Верх-Мильтюши Черепановского района готовятся проститься с погибшим в ходе спецоперации на Украине 21-летним Владимиром Агаповым. Информацию об этом подтвердили в администрации Верх-Мильтюшинского сельсовета Новосибирской области. Похороны были назначены на 5 июля.

— Ему 21 год был, звание пока еще не знаем. Знаем, что он был связистом в отряде специального назначения, точная дата смерти пока неизвестна. Он прям местный был: он здесь родился, в детский сад ходил, до 6 класса в школу ходил. Потом поступил в кадетское [училище] в Черепанове, затем перевелся в Бердск, там два года отучился. Потом при НГАУ 11-й класс окончил, отслужил в армии и подписал контракт, — сообщили в сельсовете.

Там же добавили, что прощание пройдет в местном Доме культуры с 11 до 13 часов дня. Похоронят Владимира Агапова на сельском кладбище.

В конце июня в селе Успенке Татарского района простились с 21-летним военнослужащим Вильгельмом Калюком.

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