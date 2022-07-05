«Был связистом в отряде специального назначения». В Новосибирской области похоронят контрактника, погибшего на Украине

В селе Верх-Мильтюши Черепановского района готовятся проститься с погибшим в ходе спецоперации на Украине 21-летним Владимиром Агаповым. Информацию об этом подтвердили в администрации Верх-Мильтюшинского сельсовета Новосибирской области. Похороны были назначены на 5 июля.



— Ему 21 год был, звание пока еще не знаем. Знаем, что он был связистом в отряде специального назначения, точная дата смерти пока неизвестна. Он прям местный был: он здесь родился, в детский сад ходил, до 6 класса в школу ходил. Потом поступил в кадетское [училище] в Черепанове, затем перевелся в Бердск, там два года отучился. Потом при НГАУ 11-й класс окончил, отслужил в армии и подписал контракт, — сообщили в сельсовете.

