«Три раза в Сирию летал»: в Татарском районе простились с
21-летним военнослужащим, погибшим на Украине
Он был на территории Украины с начала спецоперации
В селе Успенке Татарского района сегодня, 29 июня, простились с
— 29 июня 2022 года объявлен общерайонным днем траура в связи с гибелью нашего земляка, выполнявшего задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины. Погибший: Калюк Вильгельм Иванович — 2000 года рождения, — говорится в сообщении администрации.
Похороны Вильгельма Калюка прошли в его родном селе Успенке. Как сообщили корреспонденту НГС в Казаткульском сельсовете, он — один из пяти детей в семье.
— Сегодня состоялись похороны. Ему 21 год был на момент гибели. Он служил в армии, потом остался по контракту. Три раза в Сирию летал, потом на Украину попал. Он давно уже там, на Украине, с начала [спецоперации], наверное. Погиб 19 июня, — добавили в сельсовете.
Там же уточнили, что Вильгельма Калюка представили к ордену Мужества посмертно.
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