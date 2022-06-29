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Спецоперация на Украине

«Три раза в Сирию летал»: в Татарском районе простились с 21-летним военнослужащим, погибшим на Украине

Он был на территории Украины с начала спецоперации

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Вильгельм Калюк был призван в армию, после чего решил подписать контракт

Вильгельм Калюк был призван в армию, после чего решил подписать контракт

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В селе Успенке Татарского района сегодня, 29 июня, простились с 21-летним военнослужащим Вильгельмом Калюком. Информация о его гибели появилась на сайте администрации Татарского района.

— 29 июня 2022 года объявлен общерайонным днем траура в связи с гибелью нашего земляка, выполнявшего задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины. Погибший: Калюк Вильгельм Иванович — 2000 года рождения, — говорится в сообщении администрации.

Похороны Вильгельма Калюка прошли в его родном селе Успенке. Как сообщили корреспонденту НГС в Казаткульском сельсовете, он — один из пяти детей в семье.

— Сегодня состоялись похороны. Ему 21 год был на момент гибели. Он служил в армии, потом остался по контракту. Три раза в Сирию летал, потом на Украину попал. Он давно уже там, на Украине, с начала [спецоперации], наверное. Погиб 19 июня, — добавили в сельсовете.

Там же уточнили, что Вильгельма Калюка представили к ордену Мужества посмертно.

Недавно мы рассказывали о том, что в боях на Украине погиб сапер спецназа из Новосибирской области Иван Дитрих.

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