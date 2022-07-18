Вкусно, недорого и без толп туристов: что посмотреть в Абхазии и сколько это стоит
Цены в этом году выросли, но по-прежнему ниже сочинских
Пока в Сочи туристы толкаются на пляжах и жалуются на заоблачные цены и хамство, в соседней Абхазии путешественники наслаждаются чистым морем и горными пейзажами. Стоимость отдыха в республике в этом году тоже подросла, но с затратами на российский юг, Турцию или Европу несравнима. Журналист 74.RU Ольга Козлова в Абхазию ездит не первый год. В своей колонке она рассказала, есть ли там сейчас ковидные ограничения, что стоит посмотреть и во сколько обойдутся жилье и экскурсии.
Граница, деньги, ПЦР
Чтобы попасть в Абхазию, вам сначала нужно добраться до Сочи — поездом, самолетом или на машине. Свой аэропорт у республики тоже есть, недалеко от столицы, но гражданские самолеты там не принимают с 1990-х годов. В этом году обещали запустить морской транспорт между Сочи и Сухумом, но пока рейсы приостановлены на неопределенное время. Наземные погранично-таможенные пункты находятся у моста на реке Псоу, по одну сторону которой — Адлер, а по другую — уже абхазский поселок Гячрыпш. Добраться до КПП можно на такси или автобусе, а можно сразу заказать трансфер до своей гостиницы. Индивидуальная поездка обойдется в этом году от 4 до
Для пересечения границы с Абхазией достаточно российского паспорта. Ни отрицательный ПЦР-тест, ни сертификаты о вакцинации у вас спрашивать не будут. Надевать маску тоже не нужно. Обычно российские пограничники интересуются целью визита и смотрят, нет ли у вас крупных долгов. У детей спрашивают имя и возраст, с кем они пришли. Процедура сейчас стандартная, без ковидных особенностей. На абхазской стороне интересуются только вашим гражданством: для россиян въезд свободный, для жителей других стран могут действовать ограничения.
Кстати, пунктов пропуска между Россией и Абхазией два. Один — строго для пешеходов, второй — для тех, кто приезжает на автобусах или машинах. В соцсетях можно найти массу страшилок о том, как туристы застряли в очереди на границе на день-два и даже три. Но опыт показывает, что это чушь. Если повезет, пересечение границы займет минут 15, если попадете в час пик, то несколько часов. Ни о каких суточных стояниях речи точно не идет.
Для поездки вам понадобятся только рубли, а не местная валюта или доллары. Карты российских банков в Абхазии работают, так что везти наличку чемоданами бессмысленно. Безналичный расчет сейчас есть в большинстве магазинов, даже самых маленьких. И даже если терминал отсутствуют, вам предложат сделать перевод. Но захватить немного купюр всё-таки стоит: на рынке расчет по-прежнему наличными, да и туристические фирмы, как правило, предпочитают бумажные деньги.
Пользоваться связью с российской сим-картой в Абхазии можно, но роуминг обходится достаточно дорого. Если лишние расходы вам ни к чему, отключайте интернет перед пересечением границы. В отелях и гостевых домах есть бесплатный вайфай, а если захотите быть на связи постоянно, купите местную сим-карту. Операторов в Абхазии два — Aquafon и А-Мобайл. Цены в разы выше российских. К примеру, тариф с безлимитным интернетом и без возможности звонков обойдется в 1000 рублей на месяц, но подобрать можно и другие варианты, под свои нужды.
Где и как найти жилье
Большинство российских туристов для отдыха по-прежнему выбирают Гагру. Это самый близкий к границе с Россией город и самый тусовочный. Если же хочется уединения, соснового воздуха и чистого моря, выбирайте Пицунду. Там даже во время шторма море, как правило, чистое и спокойное. Новый Афон — небольшой, но уютный и зеленый, идеален для отдыха с детьми. А если, помимо походов на море и экскурсий, планируете культурную программу, присмотритесь к Сухуму. В столице есть и театры, и филармонии, и множество интересных особняков в стиле модерн.
В Абхазии по-прежнему работает Booking и Airbnb, так что проблем с поиском подходящего жилья точно не возникнет. В июле любители спартанских условий смогут снять комнату от 400–500 рублей за сутки, но если вам важны удобства в номере, то за двоих заплатить придется от 2500–3000 в сутки, примерно в такую же цену обойдется аренда квартиры. Дом со всеми удобствами в разгар сезона можно найти за
С жильем есть, кстати, и экзотические варианты. Остановиться, например, можно в президентской резиденции в Мюссере. Госдачу в красивой бухте строили специально для Михаила Горбачева, правда, отдохнуть он тут так и не успел. Первые два этажа сейчас открыты для экскурсий, а на верхних расположены гостевые комнаты.
Гостям резиденции предлагают завтраки со шведским столом, бесплатный вайфай, пляж, сад и крытый бассейн. В июле проживание обойдется в
Национальный колорит
То, что стоит учитывать при планировании поездки в Абхазию, — особенности менталитета. Республика находится на Кавказе, поэтому нравы и нормы приличия там достаточно строгие. За слишком короткие юбки и шорты у женщин и отсутствие футболки у мужчин могут сделать замечание, а прогулки вне пляжа в бикини или прозрачном парео местные жители однозначно сочтут недопустимыми. Открытые проявления чувств, к примеру, поцелуи на публике в Абхазии тоже не приветствуются.
При этом в культуре абхазов гости почитаются очень высоко. И каждая местная хозяйка всегда готова к неожиданным визитерам. В горных деревнях гость по-прежнему может зайти в любой дом и рассчитывать на то, что его накормят и найдут место для ночлега. Угостить всегда есть чем. Сейчас начался сезон местных персиков, появился и первый инжир, а к осени поспеют виноград, фейхоа, мандарины.
Еще одна популярная страшилка из интернета — о том, как опасно отдыхать в Абхазии. Авторы таких историй рассказывают, что туристов обдирают как липку, женщин воруют, машины крадут. Масла в огонь подливают и громкие ЧП. Впрочем, все эти происшествия потому и становятся громкими, что в маленькой Абхазии это достаточно большая редкость и каждый случай вызывает резонанс. От карманников вас защитит банальная внимательность, а от конфликтов с местными — умеренность в употреблении алкоголя. И, пожалуйста, не купайтесь в шторм. Летом в сообщениях местного МЧС периодически мелькают новости об утонувших смельчаках, и большинство — из России.
Рицинский маршрут
В Абхазии есть расхожая поговорка: кто на Рице не бывал, тот Кавказа не видал. Так что поездка на горное озеро у большинства отдыхающих стоит в планах. В этом году цены на экскурсию заметно выросли, поскольку весной местные власти подняли стоимость входного билета в Рицинский реликтовый заповедник до 700 рублей. Теперь поездка к озеру на экскурсионном автобусе обойдется в 1600–2000 рублей, а джипинг на УАЗах — больше 2500. Добраться до Рицы можно и на своей машине, оплатив только входной билет в заповедник.
Впрочем, самое интересное в заповеднике — это не просто смотровая площадка на Рице, а менее доступные локации. Добраться туда на легковой машине или на автобусе затруднительно, именно поэтому на маршруте можно встретить множество уазиков. Такие машины по бездорожью доставят вас до Гегского водопада, Ауадхары или перевала Пыв — к самым головокружительным видам.
Цены на джипинг выше, чем автобусные туры. Поездка на Рицу и Гегский водопад обойдется в этом году в 2700 рублей, с пикником — в 3200. Подняться на перевал Пыв можно за 3000 рублей, если экскурсия включает пикник, то стоимость вырастет до 3500. Поездка на Ауадхару с пешим походом до Мзы стоит 2900, с пикником — 3400.
Что еще посмотреть
Только Рицинским заповедником красоты Абхазии не ограничиваются. Из Гагры желающие могут подняться на Мамдзышху. На этой горе в советское время хотели строить горнолыжный курорт. До реализации проекта так и не дошло, но дорога туда сохранилась, и на «Ниве» или уазике можно добраться до самой вершины. С Мамдзышхи открывается панорама и на Сочи — набережную, Олимпийский парк и Ахун, и на Абхазию — разглядеть можно Пицунду, горный массив Арбаика, дорогу на Рицу.
Джипинг на Мамдзышху предлагают от 1400 до 6000 рублей с человека из Гагры, а можно арендовать всю машину небольшой компанией — это стоит от
Всё популярнее становятся маршруты на восток страны. Здесь есть интересные варианты и для паломнических поездок по храмам VI–X веков (от 1500 рублей), и джипинг в Кодорское ущелье (2300 + 500 рублей за пикник).
Привлекают туристов и в Ткуарчал — единственный город Абхазии, расположенный в горах. В советское время это был богатый промышленный город, там, в числе прочего, занимались добычей угля. Однако во время войны за независимость Ткуарчал был взят в блокаду, сильно пострадал. Сейчас его часто называют городом-призраком, хотя с таким термином не согласны местные жители. Поездка туда будет стоить 2600 рублей.
Непопсовые места
Есть интересные варианты и для тех, кто в Абхазию едет не в первый раз и многое уже видел. В последние несколько лет туристам предлагают поездки в Адзгару — так называется местечко рядом с границей в верхней части Кодорского ущелья, где раньше была деревня, а сейчас построили гостиницу. Из-за спецрежима, действующего в приграничной зоне, желающим приходится оформлять пропуска и трястись полдня по очень плохой дороге, но зато есть шанс несколько дней провести среди практически нетронутой природы.
Обойдется поездка в Адзару недешево. Три дня и две ночи в 2022 году стоят