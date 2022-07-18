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Ольга Козлова

корреспондент
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Ольга Козлова

корреспондент
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Вкусно, недорого и без толп туристов: что посмотреть в Абхазии и сколько это стоит

Цены в этом году выросли, но по-прежнему ниже сочинских

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В советское время в Абхазии часто отдыхали иностранцы, а сейчас страна популярна в основном у россиян

В советское время в Абхазии часто отдыхали иностранцы, а сейчас страна популярна в основном у россиян

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Пока в Сочи туристы толкаются на пляжах и жалуются на заоблачные цены и хамство, в соседней Абхазии путешественники наслаждаются чистым морем и горными пейзажами. Стоимость отдыха в республике в этом году тоже подросла, но с затратами на российский юг, Турцию или Европу несравнима. Журналист 74.RU Ольга Козлова в Абхазию ездит не первый год. В своей колонке она рассказала, есть ли там сейчас ковидные ограничения, что стоит посмотреть и во сколько обойдутся жилье и экскурсии.

Граница, деньги, ПЦР


Чтобы попасть в Абхазию, вам сначала нужно добраться до Сочи — поездом, самолетом или на машине. Свой аэропорт у республики тоже есть, недалеко от столицы, но гражданские самолеты там не принимают с 1990-х годов. В этом году обещали запустить морской транспорт между Сочи и Сухумом, но пока рейсы приостановлены на неопределенное время. Наземные погранично-таможенные пункты находятся у моста на реке Псоу, по одну сторону которой — Адлер, а по другую — уже абхазский поселок Гячрыпш. Добраться до КПП можно на такси или автобусе, а можно сразу заказать трансфер до своей гостиницы. Индивидуальная поездка обойдется в этом году от 4 до 7 тысяч рублей за машину, а групповой трансфер у местных турфирм в среднем стоит 1,5 тысячи с человека (цена колеблется в зависимости от расстояния и выбранного для отдыха города).

Для пересечения границы с Абхазией достаточно российского паспорта. Ни отрицательный ПЦР-тест, ни сертификаты о вакцинации у вас спрашивать не будут. Надевать маску тоже не нужно. Обычно российские пограничники интересуются целью визита и смотрят, нет ли у вас крупных долгов. У детей спрашивают имя и возраст, с кем они пришли. Процедура сейчас стандартная, без ковидных особенностей. На абхазской стороне интересуются только вашим гражданством: для россиян въезд свободный, для жителей других стран могут действовать ограничения.

Многих отпугивают последствия войны за независимость

Многих отпугивают последствия войны за независимость

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Разрушенных жилых домов, вокзалов и ж/д станций в Абхазии действительно немало

Разрушенных жилых домов, вокзалов и ж/д станций в Абхазии действительно немало

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Кстати, пунктов пропуска между Россией и Абхазией два. Один — строго для пешеходов, второй — для тех, кто приезжает на автобусах или машинах. В соцсетях можно найти массу страшилок о том, как туристы застряли в очереди на границе на день-два и даже три. Но опыт показывает, что это чушь. Если повезет, пересечение границы займет минут 15, если попадете в час пик, то несколько часов. Ни о каких суточных стояниях речи точно не идет.

Для поездки вам понадобятся только рубли, а не местная валюта или доллары. Карты российских банков в Абхазии работают, так что везти наличку чемоданами бессмысленно. Безналичный расчет сейчас есть в большинстве магазинов, даже самых маленьких. И даже если терминал отсутствуют, вам предложат сделать перевод. Но захватить немного купюр всё-таки стоит: на рынке расчет по-прежнему наличными, да и туристические фирмы, как правило, предпочитают бумажные деньги.

Пользоваться связью с российской сим-картой в Абхазии можно, но роуминг обходится достаточно дорого. Если лишние расходы вам ни к чему, отключайте интернет перед пересечением границы. В отелях и гостевых домах есть бесплатный вайфай, а если захотите быть на связи постоянно, купите местную сим-карту. Операторов в Абхазии два — Aquafon и А-Мобайл. Цены в разы выше российских. К примеру, тариф с безлимитным интернетом и без возможности звонков обойдется в 1000 рублей на месяц, но подобрать можно и другие варианты, под свои нужды.

Где и как найти жилье


Большинство российских туристов для отдыха по-прежнему выбирают Гагру. Это самый близкий к границе с Россией город и самый тусовочный. Если же хочется уединения, соснового воздуха и чистого моря, выбирайте Пицунду. Там даже во время шторма море, как правило, чистое и спокойное. Новый Афон — небольшой, но уютный и зеленый, идеален для отдыха с детьми. А если, помимо походов на море и экскурсий, планируете культурную программу, присмотритесь к Сухуму. В столице есть и театры, и филармонии, и множество интересных особняков в стиле модерн.

Большинство пляжей Абхазии галечные, но есть и песок. Желающие могут взять сапы напрокат

Большинство пляжей Абхазии галечные, но есть и песок. Желающие могут взять сапы напрокат

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Или отправиться на морскую прогулку

Или отправиться на морскую прогулку

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В Абхазии по-прежнему работает Booking и Airbnb, так что проблем с поиском подходящего жилья точно не возникнет. В июле любители спартанских условий смогут снять комнату от 400–500 рублей за сутки, но если вам важны удобства в номере, то за двоих заплатить придется от 2500–3000 в сутки, примерно в такую же цену обойдется аренда квартиры. Дом со всеми удобствами в разгар сезона можно найти за 14 00016 000 в сутки.

В Сухуме можно найти очень милые особняки. Этот, к примеру, кинематографичен. Здесь снимали фильмы

В Сухуме можно найти очень милые особняки. Этот, к примеру, кинематографичен. Здесь снимали фильмы

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С жильем есть, кстати, и экзотические варианты. Остановиться, например, можно в президентской резиденции в Мюссере. Госдачу в красивой бухте строили специально для Михаила Горбачева, правда, отдохнуть он тут так и не успел. Первые два этажа сейчас открыты для экскурсий, а на верхних расположены гостевые комнаты.

Говорят, что за оформлением дачи Раиса Горбачева следила лично. Например, облицовку мрамором потребовала заменить на травертин

Говорят, что за оформлением дачи Раиса Горбачева следила лично. Например, облицовку мрамором потребовала заменить на травертин

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Некоторые объекты для дачи делал Зураб Церетели. Эта люстра из бронзы и богемского стекла высотой в 24 метра весит тонну. Держится на одном крепеже

Некоторые объекты для дачи делал Зураб Церетели. Эта люстра из бронзы и богемского стекла высотой в 24 метра весит тонну. Держится на одном крепеже

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В здании пять этажей и многие окна выходят на море

В здании пять этажей и многие окна выходят на море

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Гостям резиденции предлагают завтраки со шведским столом, бесплатный вайфай, пляж, сад и крытый бассейн. В июле проживание обойдется в 18 000 рублей в сутки, правда, свободные даты еще нужно поймать. Кстати, находится госдача вдали от крупных населенных пунктов, на территории заповедника. Так что отдых там будет максимально уединенным.

Национальный колорит


То, что стоит учитывать при планировании поездки в Абхазию, — особенности менталитета. Республика находится на Кавказе, поэтому нравы и нормы приличия там достаточно строгие. За слишком короткие юбки и шорты у женщин и отсутствие футболки у мужчин могут сделать замечание, а прогулки вне пляжа в бикини или прозрачном парео местные жители однозначно сочтут недопустимыми. Открытые проявления чувств, к примеру, поцелуи на публике в Абхазии тоже не приветствуются.

При этом в культуре абхазов гости почитаются очень высоко. И каждая местная хозяйка всегда готова к неожиданным визитерам. В горных деревнях гость по-прежнему может зайти в любой дом и рассчитывать на то, что его накормят и найдут место для ночлега. Угостить всегда есть чем. Сейчас начался сезон местных персиков, появился и первый инжир, а к осени поспеют виноград, фейхоа, мандарины.

Не упустите шанс купить на рынке местных фруктов

Не упустите шанс купить на рынке местных фруктов

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Еще одна популярная страшилка из интернета — о том, как опасно отдыхать в Абхазии. Авторы таких историй рассказывают, что туристов обдирают как липку, женщин воруют, машины крадут. Масла в огонь подливают и громкие ЧП. Впрочем, все эти происшествия потому и становятся громкими, что в маленькой Абхазии это достаточно большая редкость и каждый случай вызывает резонанс. От карманников вас защитит банальная внимательность, а от конфликтов с местными — умеренность в употреблении алкоголя. И, пожалуйста, не купайтесь в шторм. Летом в сообщениях местного МЧС периодически мелькают новости об утонувших смельчаках, и большинство — из России.

Рицинский маршрут


В Абхазии есть расхожая поговорка: кто на Рице не бывал, тот Кавказа не видал. Так что поездка на горное озеро у большинства отдыхающих стоит в планах. В этом году цены на экскурсию заметно выросли, поскольку весной местные власти подняли стоимость входного билета в Рицинский реликтовый заповедник до 700 рублей. Теперь поездка к озеру на экскурсионном автобусе обойдется в 1600–2000 рублей, а джипинг на УАЗах — больше 2500. Добраться до Рицы можно и на своей машине, оплатив только входной билет в заповедник.

Большинство турфирм возят туристов только до смотровой площадки, давая время погулять по ближайшим окрестностям, зайти в шумные кафе и покататься на катамаранах

Большинство турфирм возят туристов только до смотровой площадки, давая время погулять по ближайшим окрестностям, зайти в шумные кафе и покататься на катамаранах

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Совсем другое впечатление производит Рица со стороны дачи Сталина

Совсем другое впечатление производит Рица со стороны дачи Сталина

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Здесь уединенно и очень красиво

Здесь уединенно и очень красиво

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Эффектна и сама дорога на Рицу — вдоль реки Бзыбь по ущелью

Эффектна и сама дорога на Рицу — вдоль реки Бзыбь по ущелью

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Для туристов делают остановки на небольших водопадах, Голубом озере, смотровых площадках, в Юпшарском каньоне

Для туристов делают остановки на небольших водопадах, Голубом озере, смотровых площадках, в Юпшарском каньоне

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Впрочем, самое интересное в заповеднике — это не просто смотровая площадка на Рице, а менее доступные локации. Добраться туда на легковой машине или на автобусе затруднительно, именно поэтому на маршруте можно встретить множество уазиков. Такие машины по бездорожью доставят вас до Гегского водопада, Ауадхары или перевала Пыв — к самым головокружительным видам.

Ауадхара находится выше озера Рица, здесь туристы могут выпить минеральной воды из бьющего из земли источника и отправиться в пеший поход до озера Мзы

Ауадхара находится выше озера Рица, здесь туристы могут выпить минеральной воды из бьющего из земли источника и отправиться в пеший поход до озера Мзы

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Перевал Пыв находится еще выше, оттуда начинается пешеходный маршрут до Долины семи озер

Перевал Пыв находится еще выше, оттуда начинается пешеходный маршрут до Долины семи озер

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Окрестности там максимально красивые, но нужна достаточно хорошая физподготовка

Окрестности там максимально красивые, но нужна достаточно хорошая физподготовка

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Тем, кто в своих силах не уверен, предлагают конную прогулку, она обойдется еще в несколько тысяч рублей сверху к стоимости экскурсии

Тем, кто в своих силах не уверен, предлагают конную прогулку, она обойдется еще в несколько тысяч рублей сверху к стоимости экскурсии

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Так выглядит конечная точка маршрута — даже в июле здесь может лежать снег

Так выглядит конечная точка маршрута — даже в июле здесь может лежать снег

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Очень много снега

Очень много снега

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Популярен и маршрут до Гегского водопада. Здесь, кстати, снималась одна из сцен советского фильма про Шерлока Холмса

Популярен и маршрут до Гегского водопада. Здесь, кстати, снималась одна из сцен советского фильма про Шерлока Холмса

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Цены на джипинг выше, чем автобусные туры. Поездка на Рицу и Гегский водопад обойдется в этом году в 2700 рублей, с пикником — в 3200. Подняться на перевал Пыв можно за 3000 рублей, если экскурсия включает пикник, то стоимость вырастет до 3500. Поездка на Ауадхару с пешим походом до Мзы стоит 2900, с пикником — 3400.

Что еще посмотреть


Только Рицинским заповедником красоты Абхазии не ограничиваются. Из Гагры желающие могут подняться на Мамдзышху. На этой горе в советское время хотели строить горнолыжный курорт. До реализации проекта так и не дошло, но дорога туда сохранилась, и на «Ниве» или уазике можно добраться до самой вершины. С Мамдзышхи открывается панорама и на Сочи — набережную, Олимпийский парк и Ахун, и на Абхазию — разглядеть можно Пицунду, горный массив Арбаика, дорогу на Рицу.

Туристов на Мамдзышхе не так уж много, зато можно встретить охотничьи балаганы и пастухов

Туристов на Мамдзышхе не так уж много, зато можно встретить охотничьи балаганы и пастухов

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Летом на местные луга поднимают коз и коров, из молока которых делают вкуснейшие сыры

Летом на местные луга поднимают коз и коров, из молока которых делают вкуснейшие сыры

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А вот и кусочек панорамы с вершины Мамдзышхи

А вот и кусочек панорамы с вершины Мамдзышхи

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Джипинг на Мамдзышху предлагают от 1400 до 6000 рублей с человека из Гагры, а можно арендовать всю машину небольшой компанией — это стоит от 10 000 до 15 000.

Всё популярнее становятся маршруты на восток страны. Здесь есть интересные варианты и для паломнических поездок по храмам VI–X веков (от 1500 рублей), и джипинг в Кодорское ущелье (2300 + 500 рублей за пикник).

Собор в селе Дранда построен в VI–VII веке, сейчас там продолжаются службы

Собор в селе Дранда построен в VI–VII веке, сейчас там продолжаются службы

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А Бедийский собор X века, к сожалению, не функционирует

А Бедийский собор X века, к сожалению, не функционирует

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На экскурсии в Кодорское ущелье можно полюбоваться видами со смотровой площадки

На экскурсии в Кодорское ущелье можно полюбоваться видами со смотровой площадки

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И прогуляться по ущелью до Шакуранского водопада

И прогуляться по ущелью до Шакуранского водопада

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Привлекают туристов и в Ткуарчал — единственный город Абхазии, расположенный в горах. В советское время это был богатый промышленный город, там, в числе прочего, занимались добычей угля. Однако во время войны за независимость Ткуарчал был взят в блокаду, сильно пострадал. Сейчас его часто называют городом-призраком, хотя с таким термином не согласны местные жители. Поездка туда будет стоить 2600 рублей.

Вот классическое фото из Ткуарчала — вид на железнодорожный мост, по которому больше не ходят поезда

Вот классическое фото из Ткуарчала — вид на железнодорожный мост, по которому больше не ходят поезда

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В самом городе и относящихся к нему поселках множество брошенных домов

В самом городе и относящихся к нему поселках множество брошенных домов

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Но люди здесь по-прежнему живут

Но люди здесь по-прежнему живут

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Летом сюда ездят на фотосессии с гортензиями и полюбоваться водопадами

Летом сюда ездят на фотосессии с гортензиями и полюбоваться водопадами

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А если подняться еще выше, можно увидеть угольные выработки

А если подняться еще выше, можно увидеть угольные выработки

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В облачную погоду они выглядят особенно колоритно

В облачную погоду они выглядят особенно колоритно

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Непопсовые места


Есть интересные варианты и для тех, кто в Абхазию едет не в первый раз и многое уже видел. В последние несколько лет туристам предлагают поездки в Адзгару — так называется местечко рядом с границей в верхней части Кодорского ущелья, где раньше была деревня, а сейчас построили гостиницу. Из-за спецрежима, действующего в приграничной зоне, желающим приходится оформлять пропуска и трястись полдня по очень плохой дороге, но зато есть шанс несколько дней провести среди практически нетронутой природы.

На Адзаре просыпаются вот с такими видами

На Адзаре просыпаются вот с такими видами

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Потому что гостиница построена прямо среди высоких пиков

Потому что гостиница построена прямо среди высоких пиков

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Привычных развлечений там нет, но пешие выходы в горы вам точно запомнятся надолго

Привычных развлечений там нет, но пешие выходы в горы вам точно запомнятся надолго

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Одна из достопримечательностей — озеро Гуарап. Оно настолько чистое, что воду можно пить

Одна из достопримечательностей — озеро Гуарап. Оно настолько чистое, что воду можно пить

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Самые удачливые могут поймать в Гуарапе форель на уху

Самые удачливые могут поймать в Гуарапе форель на уху

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Порыбачить можно и в местной речушке

Порыбачить можно и в местной речушке

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Обойдется поездка в Адзару недешево. Три дня и две ночи в 2022 году стоят 12 000 рублей с человека. В два раза дешевле — по 5000 с человека — стоит поездка в высокогорное село Псху. Оно с осени до поздней весны отрезано от цивилизации, поскольку на машине добираться туда нужно через горные перевалы, зимой покрытые многометровыми сугробами. Альтернативный вариант — кукурузники, вылетающие из аэропорта рядом с Сухумом, но авиасообщение крайне нерегулярное.

Из достопримечательностей в селе Псху — церковь и собственная гидроэлектростанция

Из достопримечательностей в селе Псху — церковь и собственная гидроэлектростанция

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Рассказывают тут и об отшельнике, много лет жившем в горах

Рассказывают тут и об отшельнике, много лет жившем в горах

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Кстати, многие местные жители — русские, переселенные сюда после присоединения Абхазии к Российской империи

Кстати, многие местные жители — русские, переселенные сюда после присоединения Абхазии к Российской империи

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В Псху можно попробовать настоящий горный сыр и очень вкусный мед

В Псху можно попробовать настоящий горный сыр и очень вкусный мед

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И вдоволь насладиться удаленностью от городской суеты

И вдоволь насладиться удаленностью от городской суеты

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