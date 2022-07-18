Вкусно, недорого и без толп туристов: что посмотреть в Абхазии и сколько это стоит

Национальный колорит

То, что стоит учитывать при планировании поездки в Абхазию, — особенности менталитета. Республика находится на Кавказе, поэтому нравы и нормы приличия там достаточно строгие. За слишком короткие юбки и шорты у женщин и отсутствие футболки у мужчин могут сделать замечание, а прогулки вне пляжа в бикини или прозрачном парео местные жители однозначно сочтут недопустимыми. Открытые проявления чувств, к примеру, поцелуи на публике в Абхазии тоже не приветствуются.



При этом в культуре абхазов гости почитаются очень высоко. И каждая местная хозяйка всегда готова к неожиданным визитерам. В горных деревнях гость по-прежнему может зайти в любой дом и рассчитывать на то, что его накормят и найдут место для ночлега. Угостить всегда есть чем. Сейчас начался сезон местных персиков, появился и первый инжир, а к осени поспеют виноград, фейхоа, мандарины.

