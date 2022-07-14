Придумали, как сэкономить: Путин подписал закон об объединении ПФР и фонда соцстрахования
Новый Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он получит название «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» и начнет работу 1 января 2023 года, но переходный период при этом может занять два года. Эту реформу провели для создания социального казначейства: единая цифровая платформа должна объединить все существующие в соцсфере системы, а государство сможет централизованно управлять выплатами.
После объединения фондов все выплаты продолжат направлять в назначенные сроки. За консультациями можно будет обращаться по тем же адресам, но уже в единые клиентские службы.
— Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества из-за объединения, пойдут на повышение пенсий, — сообщили в Минтруде РФ.
Кроме того, будет введен единый тариф страховых взносов в фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%. Благодаря этому к 2025 году планируется увеличить размеры максимальных пособий по уходу за ребенком (вырастет до 57,4 тысячи рублей), беременности (за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей) и временной нетрудоспособности (вырастет до 143,5 тысячи рублей при стаже от 8 лет).
Ранее мы рассказывали о том, что с 1 июня в России началось повышение пенсий — шанс на это есть у всех категорий пенсионеров.