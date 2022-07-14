Придумали, как сэкономить: Путин подписал закон об объединении ПФР и фонда соцстрахования

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он получит название «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» и начнет работу 1 января 2023 года, но переходный период при этом может занять два года. Эту реформу провели для создания социального казначейства: единая цифровая платформа должна объединить все существующие в соцсфере системы, а государство сможет централизованно управлять выплатами.

