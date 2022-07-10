«37 — это даже не температура!» История красавицы из Колумбии, которая работает врачом в российской больнице

— А за эти шесть лет ты ездила домой?



— Да, два раза. Один раз я специально приезжала на месяц, а другой раз вышло случайно. Зимой я поскользнулась, упала и сломала ногу. Мне оформили больничный, и я полетела в Колумбию прямо в гипсе. Полтора месяца была дома с родными. Скучаю по ним, увидимся уже этой осенью.

«На улице могут убить из-за телефона»

— Тебе хочется вернуться? Разве не понравилось в России?

— Здесь хорошо, но у нас лучше: круглый год вкусные и дешевые овощи и фрукты. Там меня ждут родители и дочка. Но в России есть большой плюс — здесь очень спокойно. В Южной Америке очень опасно. В последние годы к нам приехало много мигрантов из Венесуэлы, они постоянно совершают преступления. На улице могут убить из-за телефона или украшения. Нужно всегда знать безопасные маршруты, нельзя гулять одной. В Тюмени я могу идти в два часа ночи по улице и говорить по телефону — никто не будет меня трогать. Я езжу на работу на велосипеде одна. В Колумбии тоже так нельзя: велосипед сразу заберут.