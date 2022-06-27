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Умерла актриса из «Бумера» и «Домашнего ареста» — в начале карьеры она работала в театре «Красный факел»

Альбине Тихановой было 75 лет

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Кадр из фильм «Бумер: Фильм второй» 2006 года

Кадр из фильм «Бумер: Фильм второй» 2006 года

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Умерла актриса Альбина Тиханова — в 1968 году она окончила Новосибирское театральное училище. В начале карьеры она работала в театре «Красный факел» и Новосибирской филармонии.

Сайт «Кино-Театр.Ру» сообщил, со ссылкой на ее близких, что она скончалась 25 июня в 19:30 в реанимации. Альбине Тихановой было 75 лет.

— Ранее стало известно, что ей требуются деньги на лечение из-за того, что 30 мая она неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги. Актрисе наложили гипс и планировали выписать в таком состоянии 4 июня. Тогда ей искали сиделку, — сообщает «Кино-Театр.Ру».

Альбина Тиханова снималась в таких фильмах, как «Аритмия», «Бумер: Фильм второй»; в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест», «Каменская 4».

В начале июня в Новосибирске скончалась заслуженная артистка Российской Федерации и актриса «Красного Факела» Тамара Сердюкова. Ей было 78 лет.

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