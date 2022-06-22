«В полку только я одна девчоночка была». История участницы Великой Отечественной войны, которая ушла на фронт в
16 лет
Она пережила оккупацию, голод и два серьезных ранения
Евгения Нечаева в 1941 году училась в
— В полку только я одна девчоночка была и фельдшер постарше. Все уважали: девчонка, совсем девочка. Жека-Жека, кто Женька, кто пацанкой назовет. Была я быстрая, хваткая такая была, ничего не боялась, думаю: «Убьют так убьют», — рассказывает Евгения Николаевна.
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