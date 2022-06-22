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Истории

«В полку только я одна девчоночка была». История участницы Великой Отечественной войны, которая ушла на фронт в 16 лет

Она пережила оккупацию, голод и два серьезных ранения

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Евгения Нечаева в 1941 году училась в 7-м классе, ей было 15 лет. Через год несовершеннолетней девчонкой она ушла на фронт, отговорить ее было невозможно. С детства Женя занималась стрельбой, поэтому попала в стрелковый полк. Вместе с ним она освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Чехословакию.

— В полку только я одна девчоночка была и фельдшер постарше. Все уважали: девчонка, совсем девочка. Жека-Жека, кто Женька, кто пацанкой назовет. Была я быстрая, хваткая такая была, ничего не боялась, думаю: «Убьют так убьют», — рассказывает Евгения Николаевна.

Материал о Евгении Нечаевой можно прочитать здесь.

Ранее мы рассказывали историю несовершеннолетней узницы нацистов Валентины Порошенковой. Когда к ним домой пришли немцы, ей было всего пять лет.

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