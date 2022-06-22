На Алтае выяснили, от чего умер 12-летний подросток, который курил вейп

— Причиной смерти несовершеннолетнего явилось отравление угарным газом из-за печного отопления. Также угарный газ стал причиной госпитализации двух девушек, находившихся в помещении, — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.