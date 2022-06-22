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На Алтае выяснили, от чего умер 12-летний подросток, который курил вейп

Уголовное дело было закрыто после предварительного следствия

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Инцидент в Бийске произошел в январе

Инцидент в Бийске произошел в январе

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Следователи на Алтае выяснили причину смерти 12-летнего подростка, который курил вейп — виной стал угарный газ от печного отопления. Уголовное дело в результате было закрыто.

Ранее следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщало, что 10 января в городе Бийск 17-летняя девушка с младшим братом пришла в гости к своей подруге. Они покурили электронную сигарету, после чего почувствовали себя плохо. А на следующее утро бабушка подруги обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Но после предварительного следствия дело решили прекратить по п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК РФ (из-за отсутствия в деянии состава преступления), сообщили в алтайском управлении СК РФ.

— Причиной смерти несовершеннолетнего явилось отравление угарным газом из-за печного отопления. Также угарный газ стал причиной госпитализации двух девушек, находившихся в помещении, — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Ранее новосибирские врачи рассказывали, что происходит с организмом подростка из-за курения вейпа.

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