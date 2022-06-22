На Алтае выяснили, от чего умер
12-летний подросток, который курил вейп
Уголовное дело было закрыто после предварительного следствия
Следователи на Алтае выяснили причину смерти
Ранее следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщало, что 10 января в городе Бийск
После инцидента следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (
Но после предварительного следствия дело решили прекратить по
— Причиной смерти несовершеннолетнего явилось отравление угарным газом из-за печного отопления. Также угарный газ стал причиной госпитализации двух девушек, находившихся в помещении, — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, что происходит с организмом подростка из-за курения вейпа.