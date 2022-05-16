Самые необычные улицы Новосибирска: смотрим на кольцо, крест и коротыша (мы нашли удивительные факты)

Об этом вы, возможно, и слышали: в Новосибирске есть ряд улиц, которые как бы пересекают сами себя. Типичный пример — улица Планировочная в Ленинском районе, которая не только образует крест на перекрестке, но и идет параллельно самой себе. Как гласит народная молва, раньше улица шла только вдоль старых двухэтажных домов (нижняя красная горизонтальная линия), затем появились новостройки ближе к железной дороге и был проложен новый проезд (верхняя линия). Его назвали тем же именем.