Самые необычные улицы Новосибирска: смотрим на кольцо, крест и коротыша (мы нашли удивительные факты)
Рассказываем интересные факты об улицах и площадях Новосибирска — проверяйте, о чём вы не знали
В любом крупном или историческом городе можно найти интересные артефакты, связанные с организацией городского пространства, планировкой улично-дорожной сети. Сегодня приведем вам забавные и удивительные факты об улицах и площадях Новосибирска — может быть, вы что-то уже знали, а что-то нет. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Улицы-кресты
Об этом вы, возможно, и слышали: в Новосибирске есть ряд улиц, которые как бы пересекают сами себя. Типичный пример — улица Планировочная в Ленинском районе, которая не только образует крест на перекрестке, но и идет параллельно самой себе. Как гласит народная молва, раньше улица шла только вдоль старых двухэтажных домов (нижняя красная горизонтальная линия), затем появились новостройки ближе к железной дороге и был проложен новый проезд (верхняя линия). Его назвали тем же именем.
Еще одна замысловатая улица — Сухарная, образующая сама с собой Т-образное пересечение и имеющая гроздь разветвлений в частном секторе. Связано это тоже с регистрацией адресов — дома в частном секторе записывали на Сухарную.
Улица-кольцо
Улица Танковая опоясывает квартал старых пятиэтажек — в этой части это узенькая улочка районного значения. А участок, который продолжает Ипподромскую магистраль, — широкий, многополосный. Странное решение — именовать фактическое конструктивное продолжение скоростной магистрали другим названием; возможно, по этой причине этот участок не попал в программу капремонта Ипподромской.
Звучные названия
В молодых городах, как правило, мало улиц с красивыми историческими русскими названиями — всё какие-то Пролетарские, Советские да прочие Трудовые. До Москвы с ее шикарными Воздвиженками, Остоженками и Варварками Новосибирску далеко, но и у нас есть приятные русскому уху наименования. Сохранились у нас, к примеру, улицы Ядринцевский Конный спуск и Бийский Конный спуск — небольшие отрезочки в районе Ипподромской. Немудрено предположить природу этих названий — по этим улочкам, стало быть, лошадки спускались. Может быть, водички попить.
В этом же районе целых 5 улиц с названиями Военная Горка 1-я линия, Военная Горка 3-я линия и так далее до 6. Улица Военная Горка 2-я линия куда-то исчезла.
Необычные названия
Часто названия улицам давались по назначению объектов, которые на них находились. Рядом с обширной территорией горбольницы
А в частном секторе недалеко от ул. Жуковского есть улочка 3 Сентября — естественно, в честь песни Шуфутинского «Я календарь переверну». Ну ладно, шутка: в честь дня победы над Японией — подробнее тут.
Улица-коротыш
Есть такая в районе улицы Учительской, называется Сибстройпути, на ней числятся 3 дома. Этой улице приписывают длину в 40 метров и называют ее самой короткой в России. Однако траектории улицы, которые отображают «Яндекс.Карты» и 2ГИС, имеют длину в 87–97 метров. Неувязочка, но всё равно коротыш.
Улица без домов
Это Пулеметная, идет вдоль Ипподромской от ж/д станции Плехановской до улицы Кропоткина. Адресов на этой улице сейчас не зарегистрировано, но название осталось.
Площадь-гигант
А вы знали, что площадь Ленина сопоставима по масштабам с Красной площадью в Москве? А она сопоставима, хоть чуть и меньше. На картинке вы видите эти две площади в абсолютно равных масштабах.
В основном объеме открытого пространства ширина площади Ленина от стен Госбанка до границы газонов Театрального сквера составляет порядка 120 метров. В основном объеме Красной площади ширина от стен Кремля до стен ГУМа — около 123 метров.
По длине в основном объеме площадь Ленина (до здания мэрии) — это 230 метров. А если брать пространство перед мэрией, которое по сути тоже является площадью, хоть и относится просто к Красному проспекту, то это 320 метров. А до улицы Максима Горького — и все 420 метров.
Основной прямоугольный объём Красной площади до Лобного места — это по длине 315 метров. Далее площадь изгибается и заканчивается после Храма Василия Блаженного (далее идет пл. Васильевский спуск). Тут длина составляет 410 метров по границе кремлевской стены.
Вот такая занимательная арифметика!
Почитайте еще, как ученый с лазером измерил ямы в центре Новосибирска — глубина колеи превысила 20 сантиметров (и смотрите 3D-анимацию).