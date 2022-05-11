Ученый с лазером измерил ямы в центре Новосибирска — глубина колеи превысила 20 см (смотрите 3D-анимацию)

Как рассказывает ученый, в Новосибирске в основном до сих пор используются старые простые методы контроля и измерений дорожных дефектов, несмотря на то, что лазерные технологии хорошо обкатаны и показывают высокую эффективность. Зачастую ямы и колею замеряют «на глазок», качество восстановительного ремонта после этого соответствующее. Ну не нужны ни дорожным подрядчикам, ни государственным контролирующим органам такие точные методы — зачем им лишний брак и лишние работы по гарантии, рассуждает ученый.

— Сейчас всё измеряется традиционными методами, идут, смотрят, фотографируют. Метрики, как правило, никакой — примитивные методы, которые использовались раньше, описательные методы. Нормативные документы не предусматривают такой (лазерный) метод контроля. Там, где есть много неизвестных, там, как правило, всё интерпретируют в свою пользу. То есть нет доказуемости результатов измерений. Структуры управленческие не всегда относятся к этой технологии с интересом, будем так говорить. В других регионах результат гораздо лучше, — говорит Владимир Середович.