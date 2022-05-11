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Ученый с лазером измерил ямы в центре Новосибирска — глубина колеи превысила 20 см (смотрите 3D-анимацию)

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко и профессор Владимир Середович померили ямы лазером

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Процесс сканирования ямы

Процесс сканирования ямы

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Новосибирский ученый, профессор Владимир Середович долгое время занимается исследованием дорожных дефектов при помощи лазерного 3D-моделирования. Такие технологии позволяют создать полную и очень точную модель любого дефекта, установить причины его появления и рекомендовать наиболее эффективные методы его устранения. Как это работает — давайте посмотрим на примере конкретных ям Новосибирска вместе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко.

Владимир Середович — кандидат технических наук, профессор, почетный геодезист, почетный работник высшего профессионального образования России. В 1992–2016 годах — проректор по научно-исследовательской работе Сибирского государственного университета геосистем и технологий, профессор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Ученый со своим прибором

Ученый со своим прибором

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Как рассказывает ученый, в Новосибирске в основном до сих пор используются старые простые методы контроля и измерений дорожных дефектов, несмотря на то, что лазерные технологии хорошо обкатаны и показывают высокую эффективность. Зачастую ямы и колею замеряют «на глазок», качество восстановительного ремонта после этого соответствующее. Ну не нужны ни дорожным подрядчикам, ни государственным контролирующим органам такие точные методы — зачем им лишний брак и лишние работы по гарантии, рассуждает ученый.

— Сейчас всё измеряется традиционными методами, идут, смотрят, фотографируют. Метрики, как правило, никакой — примитивные методы, которые использовались раньше, описательные методы. Нормативные документы не предусматривают такой (лазерный) метод контроля. Там, где есть много неизвестных, там, как правило, всё интерпретируют в свою пользу. То есть нет доказуемости результатов измерений. Структуры управленческие не всегда относятся к этой технологии с интересом, будем так говорить. В других регионах результат гораздо лучше, — говорит Владимир Середович.

Мы вышли на улицы центра

Мы вышли на улицы центра

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Что же это за штуковина такая умная — давайте испытаем на примере ям в самом сердце Новосибирска, в Тихом центре. Именно там, где держит свои городские квартиры чиновничья, депутатская, партийная элита — будет ли им стыдно за такое качество дорог хотя бы в центре окружной столицы.

Аппарат на треноге

Аппарат на треноге

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Вот он, тот самый 3D-лазер — такой вот цилиндр на треноге, который крутится вокруг вертикальной оси. Лазер посылает тысячи импульсов и создает трехмерную картинку окружающего пространства, как в компьютерной игрушке. Чтобы создать модель дефекта, необходимо просканировать его с 2–4 точек, дабы получить пространственную картинку.

Лазер сканирует пространство

Лазер сканирует пространство

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— Совершенно новое направление в строительстве промышленности, и за этим будущее. Скорость измерения составляет 100 000 импульсов в секунду, позволяет измерять всё, что вокруг есть, с точностью до 5 мм. Технология может применяться по всем направлениям городской жизни, особенно эффективно ее применять в дорожной отрасли. Она позволяет фиксировать все дефекты, определять размеры этих дефектов. При сдаче работ позволяет определять соответствие выполненных работ нормативным документам, — объясняет профессор.

Яма на Депутатской

Яма на Депутатской

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Ну вот наша первая яма на ул. Депутатской. За много лет я ее уже знаю в лицо, и она меня тоже. С годами яма не стареет, а даже хорошеет (увеличивается).

Модель ямы

Модель ямы

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И вот мы получаем лазерную модель с параметрами ямы — глубина 27,7 сантиметра, длина 2,8 метра, ширина 1,37 метра. Ничего необычного, стандартная новосибирская ямка. Лазер позволяет создавать и анимированные ролики — мы как бы крутим модель ямы в пространстве, вот смотрите наш видеоролик.

Колея на Горького

Колея на Горького

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А это колея на улице Максима Горького, как думаете, какой она глубины? Два сантиметра, пять, десять? Давайте просканируем и узнаем.

Модель колеи

Модель колеи

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Берите больше, тут у нас глубина 23 сантиметра, ширина каждой «борозды» — 42 сантиметра. Вот еще можно посмотреть анимированный ролик про эту колею.

Ямы на Революции

Ямы на Революции

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Пересечение ул. Революции и проезда Виктора Ващука. Здесь россыпь ям, перепадов уровня дороги, какая-то торчащая решетка, разбросанный щебень.

Мдель ямы

Мдель ямы

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Мы получаем модель самого крупного повреждения на перекрестке — глубина ямы 32 сантиметра, длина 3,15 метра, ширина 99 сантиметров. А вот как выглядит трехмерная анимированная картинка.

Ну и действительно, зачем нам такие точные технологии? Чтобы больше дефектов выявлять? Чтобы больше тратить на исправление работ по гарантии? Как говорится, «выучили вас на свою голову, облысели все!» На глазок прикинем ямку да пару лопат асфальта бросим, «и всего делов».

— Как только появляются дефекты в процессе эксплуатации, сразу можно получать и предъявлять официально, не просто на словах, а официально. Вот например, гарантийные обязательства, прошел какой-то период, появляется колея. Обычно как говорят — там у вас колея, а они говорят — да нет никакой колеи. Мы можем сразу это измерить, документировать и представлять в любые органы, хоть в судебные. Эти измерения подкрепляются метрологическими данными и необходимыми документами. Это хороший инструмент для доказательной базы, — отмечает профессор.

Еще лазер позволяет создавать трехмерную картинку городской среды, большого пространства, что позволит эффективнее проектировать инфраструктуру города, принимать правильные решения. Вот в заключение посмотрите 3D-ролик, как мы пролетаем над Красным проспектом и Большевистской.

Почитайте еще, как НГС проверил улицу Ленина, где асфальт «клали в снег» — что осталось после зимы.

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