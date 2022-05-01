Новосибирцам вернули рейсы в Дубай — самолёты туда будут летать ещё две недели

Авиакомпания Flydubai возобновила авиасообщение с Новосибирском — об этом журналисту НГС рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светлана Фоменко.



— На данный момент до 15 мая продлили авиасообщение. У нас летало на «Боингах» 300 человек в неделю. После 15-го — другой вопрос, как это будет, — сказала она.



Причин, по которым авиакомпания ранее сообщила о досрочном завершении программы с 1 мая, Светлана Фоменко не знает: по её словам, остаётся много вопросов и нюансов, которые «надо разбирать» — среди них и действующие разрешения, и объёмы перевозок, и количество самолётов на рейсах.

