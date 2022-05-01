Новосибирцам вернули рейсы в Дубай — самолёты туда будут летать ещё две недели
Ранее сообщали, что авиакомпания Flydubai решила завершить программу авиасообщения досрочно
Авиакомпания Flydubai возобновила авиасообщение с Новосибирском — об этом журналисту НГС рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светлана Фоменко.
— На данный момент до 15 мая продлили авиасообщение. У нас летало на «Боингах» 300 человек в неделю. После 15-го — другой вопрос, как это будет, — сказала она.
Причин, по которым авиакомпания ранее сообщила о досрочном завершении программы с 1 мая, Светлана Фоменко не знает: по её словам, остаётся много вопросов и нюансов, которые «надо разбирать» — среди них и действующие разрешения, и объёмы перевозок, и количество самолётов на рейсах.
Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai — государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.
НАТО направляли обращения в Росавиацию, Ростуризм и Минтранс с просьбой оставить это направление: для жителей Новосибирской области и соседних регионов рейсы в Дубай сегодня — единственное прямое направление на юг зарубежья.
Генеральный представитель авиакомпании в РФ Александр Каторгин не ответил на запрос НГС.
22 апреля из-за технической неисправности судна Flydubai на 20 часов задержали рейс из Толмачево. Авиакомпании пришлось доставлять из ОАЭ специалиста для ремонта двигателя.
В связи с введенными санкциями S7 в марте отменила рейсы в ряд зарубежных стран. Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До 30 апреля не будет летать S7 также в Бангкок, Краби и на Пхукет из Новосибирска. Из Владивостока и Новосибирска и в обратном направлении до 30 апреля нельзя будет улететь в Сеул.