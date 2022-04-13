«Доставка не работает. Даже мусор нельзя вынести»: россиянка рассказала о жизни в закрытом из-за коронавируса Шанхае

Как только нас открыли, все китайцы рванули в супермаркеты за продуктами, так как поняли, что быстро ничего не закончится. Мы тоже решили на всякий случай немного закупиться. И не зря.



Вечером 28 марта пришли новости, что восточную часть Шанхая закрывают до 1 апреля на массовое тестирование и строжайший домашний карантин. Выходить из подъездов уже нельзя, перестает работать вообще всё: общественный транспорт, такси, магазины, перекрывают все автомагистрали. Наступает локдаун, который в западной части города должен был начаться следом с 1 по 5 апреля. Всё то же самое.



Но ни ту часть Шанхая, ни нашу не открыли до сих пор. Родители моих китайских учеников уверяют, что нормальная жизнь не вернется как минимум до конца апреля. Причем только в нашем жилом комплексе есть подтвержденные случаи заражения уже в девяти домах. Это не сулит ничего хорошего.



— Как теперь проходит ваш день?



— Мы просто обязаны находиться дома, работаем онлайн. Выходить на улицу можно только тогда, когда приезжают специальные бригады брать тест на ковид. Причем до этого мы шли все в определенное место во дворе, теперь же тестирование идет по подъездам. Нам буквально кричат, чтобы шли на улицу. Выходим, выстраиваемся в ряд и ждем, пока возьмут тест. За последние недели тест мы сдавали уже точно больше 15 раз, со счета я давно сбилась.