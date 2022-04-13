«Доставка не работает. Даже мусор нельзя вынести»: россиянка рассказала о жизни в закрытом из-за коронавируса Шанхае
Татьяна Дядюша и ее молодой человек оказались заперты в съемной квартире
Китайский Шанхай — мегаполис с 25 миллионами жителей — уже вторую неделю находится на жесточайшем карантие из-за вспышки коронавируса. К 5 апреля, когда локдаун обещали снять, суточный прирост составил 13 тысяч новых случаев заражения в сутки, что означает продление беспрецедентных ограничений еще на неопределенное время.
Россиянка Татьяна Дядюша живет в Шанхае уже 5 лет. После учебы в Дальневосточном федеральном университете она получила стипендию от властей КНР на обучение в магистратуре в Шанхае. Здесь она пишет диссертацию и преподает английский язык китайцам.
Сейчас Татьяна оказалась буквально заперта в съемной квартире. О бесконечных тестах на COVID, нехватке еды и воды, об изоляции зараженных и о состоянии, в котором сейчас находятся и китайцы, и иностранцы, она рассказала ИА «Чита.Ру».
Еды не купить, воды не достать
— В Китае действует политика Zero COVID (политика нулевой терпимости к коронавирусу). В Шанхае почти два года подряд было ноль случаев коронавируса каждый день. Все массово вакцинировались, я тоже поставила два компонента китайской вакцины. О пандемии напоминали только маски в метро.
В середине марта в Шанхае стали выявлять первые случаи. Так здесь появился омикрон, который стал очень быстро распространяться.
Жилой комплекс, где мы живем, первый раз закрыли 14 марта. Входы в ЖК только через ворота, нет никаких дырок в заборе и лазеек, поэтому точно не выйдешь. Началось масштабное тестирование всех жильцов. Так нас продержали до 26 марта.
Но мы могли гулять по территории комплекса, выходить на пробежку. Эффективно работала доставка продуктов из супермаркетов.
Как только нас открыли, все китайцы рванули в супермаркеты за продуктами, так как поняли, что быстро ничего не закончится. Мы тоже решили на всякий случай немного закупиться. И не зря.
Вечером 28 марта пришли новости, что восточную часть Шанхая закрывают до 1 апреля на массовое тестирование и строжайший домашний карантин. Выходить из подъездов уже нельзя, перестает работать вообще всё: общественный транспорт, такси, магазины, перекрывают все автомагистрали. Наступает локдаун, который в западной части города должен был начаться следом с 1 по 5 апреля. Всё то же самое.
Но ни ту часть Шанхая, ни нашу не открыли до сих пор. Родители моих китайских учеников уверяют, что нормальная жизнь не вернется как минимум до конца апреля. Причем только в нашем жилом комплексе есть подтвержденные случаи заражения уже в девяти домах. Это не сулит ничего хорошего.
— Как теперь проходит ваш день?
— Мы просто обязаны находиться дома, работаем онлайн. Выходить на улицу можно только тогда, когда приезжают специальные бригады брать тест на ковид. Причем до этого мы шли все в определенное место во дворе, теперь же тестирование идет по подъездам. Нам буквально кричат, чтобы шли на улицу. Выходим, выстраиваемся в ряд и ждем, пока возьмут тест. За последние недели тест мы сдавали уже точно больше 15 раз, со счета я давно сбилась.
Мы не можем даже мусор вынести. Разрешено только один раз в день выставить пакет с пищевыми отходами у подъезда, их собирает специальная машина. Остальной мусор храни как хочешь у себя дома. Причем не забывай сортировать.
Службы доставки не работают где-то с 29 марта, сами доставщики тоже на карантине. Нельзя не то что еду купить, воду не достать. Единственный способ сейчас получить продукты — это бесплатная помощь от китайского правительства. Самое необходимое развозят по закрытым жилищным комплексам.
— Из чего состоит продуктовый набор?
— На примере нашего ЖК могу сказать, что выдают одинаковый для всех пакет — что для двоих, что для семьи с детьми. Помощь привозят на больших грузовиках, а потом волонтеры доставляют еду до каждого подъезда.
Последний раз нам привезли, например, два яблока, две картофелины, одну морковь большую, брокколи, один огурец. В прошлый раз в наборе еще был литр молока, хлеб и десяток яиц. Сейчас нет. Из мяса в тот раз было 250 граммов свинины, из которых 100 граммов — жир. Этот кусочек свинины съел мой молодой человек, с которым мы живем вместе. В этот раз в наборе немного крошечных куриных ножек и пакет с рыбой, но она просто жутко воняет, уже пропах весь холодильник. Не знаю, сможем ли мы ее есть, но пока храним на черный день, потому что не знаем, что нас ждет впереди, будет ли еще какая-то еда.
Воду нам не привозили ни разу. У нас литров 20–25 было, сейчас пришлось перейти в режим экономии, потому что из-под крана воду здесь не пьют. Но, кажется, нам придется приспосабливаться, кипятить воду семь-восемь раз и как-то ее пить. Настроение у нас — иностранцев — уже не то, что было две недели назад, но китайцы держатся, не ропщут, здесь так не принято.
Переночуешь на асфальте
— А что будет, если вдруг у иностранца окажется положительный тест на коронавирус? Страховка покроет расходы на лечение?
— Надо понимать, что ни один положительный тест здесь не остается без внимания, так как при каждой сдаче мы регистрируемся в специальной системе. Всех зараженных свозят в больницы, но они переполнены, поэтому под центры для заболевших обустраивают теперь даже неприспособленные для этого учреждения. В Шанхай массово прибывают на помощь медики из других городов и провинций, Пекин направил сюда военных, чтобы они обеспечивали порядок.
Есть совсем свежий пример того, как положительный тест выявили у одного англоязычного иностранца. Его привезли к больнице, но внутрь не пустили. На улице у здания установлены что-то типа больших шатров, где врачи тестируют народ. Парню сказали, что и домой ему тоже нельзя, поэтому принесли из больницы матрас, одеяло и постелили прямо на асфальте, в уголочке под этим тентом. Это абсолютно реальный случай, тот иностранец записал видео и показал, где ему теперь предстоит спать. То есть может получиться вот так, а могут привезти в госпиталь, где тысячи человек лежат нос к носу.
Страховка в данном случае — студенческая базовая или дорогостоящая от работодателя — не играет никакой роли, если ты заразился коронавирусом. Увезут в карантинную зону, никто разбираться не будет.
На днях появился еще один крайне неприятный момент, который сейчас вызывает большое недовольство у иностранцев и становится причиной для обращения в консульства. Теперь детей и родителей в случае заражения разделяют. На карантине зараженный ребенок вместе со здоровыми родителями сидеть не будет. Не знаю даже, что можно к этому добавить.
— Иностранцы высказывают недовольство, а среди местных жителей, как я понимаю, такого и близко нет?
— Мы живем в коммунистической стране, здесь вопросы задавать не принято. Преобладает коллективизм, вера в партию. Что бы ни происходило — все подчиняются. Недовольство, даже если будет, дальше разговоров на кухне никуда не уйдет. С этим все осторожны. Думаю, они обязательно справятся, но не знаю, насколько долго это продлится.
Для иностранцев — людей с другой ментальностью и другими взглядами на жизнь — многие моменты сейчас выглядят очень дико. Хуже всего то, что нет никакой ясности.
— Как вы думаете, есть вероятность, что Китай когда-нибудь откажется от политики «нулевой терпимости» относительно коронавируса?
— Точно нет. Родители моих китайских студентов однозначно говорят, что Китай ни за что не станет относиться к коронавирусу проще. Нам это абсолютно непонятно, потому что Китай в процентном соотношении — самая вакцинированная страна в мире. Здесь очень низкая смертность, уже понятно, как этому противодействовать и как лечить, есть коллективный иммунитет, сам вирус уже не такой страшный. Но никто не верит, что китайцы сдадутся и скажут: «Ладно, давайте привыкать, теперь омикрон или любой другой штамм с нами навсегда». Они до последнего будут с этим бороться.
— Еще на старте пандемии не было мыслей, чтобы вернуться домой, хотя бы на время?
— Дело в том, что Китай полностью закрылся от иностранцев 28 марта 2020 года. То есть попасть в страну из-за границы стало невозможно. Если уехал, то не вернешься. По личному опыту могу сказать, что от Китая, в каком бы прекрасном городе ты ни жил, надо отдыхать. Здесь комфортно, приятно, стабильно, но в силу особенностей китайского менталитета долгое время без перерывов находиться в стране тяжеловато. Но когда ввели запрет, стало понятно, что сейчас уезжать вообще не вариант.
Я знаю лишь несколько человек, которые смогли вернуться, и это крайне сложно. Потому что туристические визы не выдают, семейные визы тоже, по рабочим визам нужно сидеть на карантине в отеле 2–3 недели за свой счет, что может стоить порядка 100 тысяч рублей. Также нужна обязательно китайская вакцина для въезда в страну, письма от работодателя, прочие официальные бумаги. У меня некоторые друзья так и оказались разделены — например, супруг здесь, а жена уже больше двух лет с детьми в другой стране. Документы для въезда оформить не могут до сих пор.