Слава Степанов опубликовал фотографии «Сухого Суперджета» — 10 впечатляющих кадров

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии самолета Sukhoi Superjet-100 — первого пассажирского самолета, разработанного в России после распада СССР. Все фотографии можно посмотреть в блоге фотографа, мы выбрали самые впечатляющие.
В конце декабря в Новосибирск впервые за 23 года прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. Посмотреть на прибытие необычного борта собрались десятки человек. В Новосибирск самолет прибыл для дозаправки, затем он улетел в Сеул. Фотограф НГС побывал в аэропорту и запечатлел, как необычный борт вылетел в Корею.