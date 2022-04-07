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Слава Степанов опубликовал фотографии «Сухого Суперджета» — 10 впечатляющих кадров

Суперджет — первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР

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«Сухой Суперджет» может перевозить от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 километров

«Сухой Суперджет» может перевозить от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 километров

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Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии самолета Sukhoi Superjet-100 — первого пассажирского самолета, разработанного в России после распада СССР. Все фотографии можно посмотреть в блоге фотографа, мы выбрали самые впечатляющие.

Разрабатывать проект самолета начали в 2000 году, а к серийному выпуску пришли в <nobr class="_">2011-м</nobr>

Разрабатывать проект самолета начали в 2000 году, а к серийному выпуску пришли в 2011-м

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Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии иностранных компаний

Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии иностранных компаний

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Так выглядит цех сборки фюзеляжа

Так выглядит цех сборки фюзеляжа

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Цех сборки фюзеляжа состоит из четырех производственных участков

Цех сборки фюзеляжа состоит из четырех производственных участков

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В производстве самолета задействовано несколько предприятий — в Воронеже, Новосибирске, Ульяновске

В производстве самолета задействовано несколько предприятий — в Воронеже, Новосибирске, Ульяновске

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А сборка происходит в Комсомольске-на-Амуре

А сборка происходит в Комсомольске-на-Амуре

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Центр технического обслуживания самолетов в Жуковском

Центр технического обслуживания самолетов в Жуковском

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Кабина пилотов

Кабина пилотов

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По состоянию на начало 2022 года «Суперджеты» эксплуатировались в 9 российских авиакомпаниях

По состоянию на начало 2022 года «Суперджеты» эксплуатировались в 9 российских авиакомпаниях

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В конце декабря в Новосибирск впервые за 23 года прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. Посмотреть на прибытие необычного борта собрались десятки человек. В Новосибирск самолет прибыл для дозаправки, затем он улетел в Сеул. Фотограф НГС побывал в аэропорту и запечатлел, как необычный борт вылетел в Корею.

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