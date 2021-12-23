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В Новосибирск впервые за 23 года прилетела «Белуга» — десятки человек приехали посмотреть на посадку

Airbus A300–600ST Beluga, один из самых больших самолетов в мире, приземлился на дозаправку

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Несмотря на позднее время, посмотреть на приземление борта собралась толпа

Несмотря на позднее время, посмотреть на приземление борта собралась толпа

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Ночью 23 декабря в новосибирский аэропорт Толмачево прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. До этого садился в Новосибирске только в 1998 году.

Посмотреть на прибытие необычного борта собрались десятки человек. Кадры толпы, которая делает фото и видео, выложил паблик АСТ-54.

Как сообщает телеграм-канал AviaNews, «Белуга» везет вертолет H225 Super Puma из Марселя в Сеул с пересадками в Новосибирске и Варшаве. В Новосибирске самолет сел на дозаправку.

Самолет должен был приземлиться в Новосибирске 21 декабря, но план полета изменился. Планировалось, что борт полетит через Москву, но он отправился сразу в Варшаву.

Airbus A300–600ST Beluga — один из крупнейших самолетов в мире

Airbus A300–600ST Beluga — один из крупнейших самолетов в мире

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«Белуга» прилетела в Новосибирск второй раз. До этого самолет садился в городе <nobr class="_">23 года</nobr> назад

«Белуга» прилетела в Новосибирск второй раз. До этого самолет садился в городе 23 года назад

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Вылет «Белуги» из Новосибирска запланирован на <nobr class="_">9 утра</nobr>

Вылет «Белуги» из Новосибирска запланирован на 9 утра

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Колонна машин недалеко от места наблюдения

Колонна машин недалеко от места наблюдения

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Кадр посадки самолета

Кадр посадки самолета

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Осенью по улицам Новосибирска провезли разобранный истребитель Су-24. Его доставили в НГТУ. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС, как это было. Позже его собрали и установили на постамент в будущем Сквере Авиастроителей НГТУ НЭТИ.

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