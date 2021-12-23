В Новосибирск впервые за 23 года прилетела «Белуга» — десятки человек приехали посмотреть на посадку

Ночью 23 декабря в новосибирский аэропорт Толмачево прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. До этого садился в Новосибирске только в 1998 году.

Посмотреть на прибытие необычного борта собрались десятки человек. Кадры толпы, которая делает фото и видео, выложил паблик АСТ-54.

Как сообщает телеграм-канал AviaNews, «Белуга» везет вертолет H225 Super Puma из Марселя в Сеул с пересадками в Новосибирске и Варшаве. В Новосибирске самолет сел на дозаправку.

Самолет должен был приземлиться в Новосибирске 21 декабря, но план полета изменился. Планировалось, что борт полетит через Москву, но он отправился сразу в Варшаву.