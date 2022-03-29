Россия получила от Украины предложение о мире

В Стамбуле завершился первый день четвёртого раунда переговоров между Россией и Украиной. Заявление по его итогам сделал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, РФ получила предложения украинской стороны о заключении мирного договора.
— Переговоры с украинской стороной прошли конструктивно, мы получили предложения по включению в договор, они будут рассмотрены в ближайшее время. Со своей стороны могу сказать, что мы делаем два шага навстречу для деэскалации конфликта, — сообщил Мединский, добавив, что российская делегация получила предложение о мире.
Военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Ранее Киев заявлял, что главным итогом переговоров должно стать полное прекращение огня. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Тогда стороны договорились о гуманитарных коридорах, однако 7 марта Владимир Мединский заявил, что практически ни один гуманитарный коридор не сработал. В тот же день Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам: президент пообещал выплаты за погибших на Украине солдат. Третий раунд прошёл 8 марта — стороны пришли к новым соглашениям по гуманитарным коридорам. После этого делегации проводили переговоры по видеосвязи.
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