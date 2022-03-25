«Папа украинец, мама россиянка, а ты за кого?» Как изменилось отношение к русским за рубежом — рассказы экс-новосибирцев

Хочется от этого всего отстраниться, потому что мы живем в Польше, и это очень близко к Украине. У нас в подъезде появилось пять новых семей с Украины. Кругом украинские флаги, все помогают украинцам. Я очень переживаю за людей, неважно, украинцы они или нет. Я вижу, как люди страдают. Но я россиянка, и мне жалко моих россиян, я переживаю за свой край, что с ним будет.



В такси здесь часто работают украинцы. Недавно я в профиле такси изменила имя со Светланы на Маю, чтобы не спрашивали, откуда я. Говорить о том, что я с Украины или из Белоруссии, не собираюсь, но и провоцировать не хочу.



У меня сын, 4,5 года. Знакомая полячка говорила о случаях, когда русского ребенка начали тыкать в школе. Это единственное, за что я переживаю и на что никак повлиять не могу.



По поводу вернуться в Россию — у нас таких мыслей нет. У нас проблема, как мы будем видеться со своими родственниками. Пока больше наших знакомых хотят уехать из России.



Анна, Германия (Франкфурт), секретарь:



— Ко мне отношение никак не изменилось. Я работаю в международной организации. Коллеги, которые в офисе (большинство на удаленке), видя, как мне плохо, поддерживают. Начальница (ирландка) даже печенье мне в знак поддержки принесла. Когда я сказала, как меня угнетает, что некоторые мои близко знакомые это поддерживают, сказала, что их нельзя винить, потому что пропаганда делает своё дело. Мол, у нее есть друзья в Америке, которые стыдились, что их родители голосовали за Трампа, а ведь в Америке есть разные СМИ, оппозиционные, провластные — то есть источников информации гораздо больше. Типа, что уж говорить, когда отовсюду только пропаганда.

