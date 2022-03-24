Россия снимает коронавирусные ограничения на выезд в Казахстан через сухопутную границу — она проходит рядом с НСО

С 30 марта Россия снимает ограничения на въезд и выезд в Казахстан через сухопутную границу. Со страной граничат Баганский, Купинский, Карасукский и Чистозерный районы Новосибирской области.
— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени
Кроме этого, перестают действовать ограничения на въезд и выезд в Монголию.
Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, по состоянию на
Ограничения на въезд в Казахстан действовали с марта 2020 года.
В середине марта НГС поговорил с новосибирцами, которые решили переехать в Грузию или Казахстан. Они объяснили, почему приняли такое решение.