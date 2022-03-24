Россия снимает коронавирусные ограничения на выезд в Казахстан через сухопутную границу — она проходит рядом с НСО

С 30 марта Россия снимает ограничения на въезд и выезд в Казахстан через сухопутную границу. Со страной граничат Баганский, Купинский, Карасукский и Чистозерный районы Новосибирской области.



— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, — говорится в сообщении на сайте Правительства России.