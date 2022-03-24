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Россия снимает коронавирусные ограничения на выезд в Казахстан через сухопутную границу — она проходит рядом с НСО

Также будет разрешен въезд в Монголию

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Ограничения снимут в конце месяца

Ограничения снимут в конце месяца

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С 30 марта Россия снимает ограничения на въезд и выезд в Казахстан через сухопутную границу. Со страной граничат Баганский, Купинский, Карасукский и Чистозерный районы Новосибирской области.

— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, — говорится в сообщении на сайте Правительства России.

Кроме этого, перестают действовать ограничения на въезд и выезд в Монголию.

Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, по состоянию на 24 марта иностранцы без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в страну только авиарейсами. Проезжать через сухопутную границу могут только отдельные категории граждан.

Ограничения на въезд в Казахстан действовали с марта 2020 года.

В середине марта НГС поговорил с новосибирцами, которые решили переехать в Грузию или Казахстан. Они объяснили, почему приняли такое решение.

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Казахстанграницаограничения
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