«Где мой ребенок так задолжал государству?»: матери призывников — о том, что их дети могут попасть на Украину

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. После этого СМИ сообщили о серии серьезных взрывов в нескольких городах Украины. Финансовые рынки отреагировали на военную спецоперацию в Донбассе и на Украине обвалом рубля. Но экономические новости пока на втором месте для людей, у которых сыновья призывного возраста. Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но, кажется, сегодня нельзя быть в чём-то уверенным. Мы поговорили с родителями, которым сейчас особенно тревожно.
Ольга, сын с декабря служит в Ленинградской области
— У меня вообще паника. У меня такая тревога, сердце просто колотится. Я вчера вечером с ним созванивалась: «Что вы, как вы?» Он сказал: «Мама, в случае чего мы автоматически уходим на контракт на три года». То есть срочников могут отправить на контракт. Он мне так объяснил. Получается, все сразу мобилизуются.
Он четыре года в колледже учился. После 9-го класса учился в колледже — была отсрочка. Потом поступил в институт. Может быть всего одна отсрочка, поэтому до Нового года доучился, и всё, нас заколебали повестками... Сказали: «Всё, собирайся».
Сейчас короткими сообщениями пишет: «Нас слушают, нас читают — нельзя, я подписал секретку, не могу ничего лишнего сказать». С декабря автомат держал один раз на присяге. То есть человек даже просто не умеет владеть оружием. В случае войны, как им сказали, отказаться от контракта не могут.
Кристина. В июне прошлого года в ее профиле в Instagram появился пост с фотографиями ребенка. Это ее маленький сын, которому исполнилось 18. Под фотографиями подпись: «Ты научил нас быть родителями, а мы научили тебя жить»
— У меня сын в этом году заканчивает колледж и идет в армию. Сегодня меня волнует один вопрос. Будут ли во всём этом задействованы срочники. Сын спокойно собрался в армию, мы тоже не против: все мальчишки там взрослеют и однозначно возвращаются более осознанными и самостоятельными. Но вот только не надо возвращать мне покалеченного ребенка! Я буду узнавать, грозит ли срочникам что-то. Если да, то сделаю всё, чтоб он вообще не пошел в армию. Для этого есть контрактники.
Наталья. Уверена, что сыну не помешает армия, но на войну могут отправлять только контрактников
— Это больная тема сейчас. Сыну 19 лет, бросил учебное заведение, не потянул. Предстоит армия. Здоровьем не блещет, но, скорее всего, возьмут. И если отправят на Украину, очень страшно. Где мой ребенок так задолжал государству, что такой долг, возможно, отдавать придется? Пока, видно, данные из учебного заведения еще не поступили. Сын понимает, что армия впереди и если сейчас не получает образования, то для устройства на работу ему нужна армия. Но не осознает еще всего, хотя за политикой следит и сам мне рассказывает о ситуации на Украине. Мальчишка добрый, скромный. Не представляю, что со мной будет, если все-таки туда...
Татьяна. Говорит, что все родители, у кого дети призывного возраста, сейчас в растерянности
— Весной сын в армию идет. Пока верю, что срочников не отправят на Украину. Если хоть малейшее подозрение будет, то надо не ходить в военкомат. А так был просто вынужден пойти осенью туда, только потому, что без военного билета не возьмут на работу.
Оксана. Задает вопрос: зачем идти умирать по приказу чужих равнодушных дядек
— Развязали войну неадекватные люди. Вот пусть они сами и воюют. А адекватным советую идти в суд и отстаивать свои права. У меня есть сын, которого могут отправить на войну. Убивать — не семечки щелкать. Нужно отстаивать свою точку зрения, подключать общественность. Однозначно собираться и обговаривать всем вместе, высказывать свое недовольство властям. Я уже просто не знаю, но нужно что-то делать. Иначе придет или гроб, или инвалид... Третьего не дано. Оттуда нормальным никто не вернется. Что вам другие матери пишут? Я очень волнуюсь.
Елена, работает преподавателем в группах с подростками, которые вот-вот войдут в призывной возраст. Мы с ней поговорили 24 февраля
— У меня еще нет детей. Но я преподаю в учебном заведении, где почти все студенты — мальчишки от 16 лет.
Я сегодня зашла к ним в аудиторию с контрольной работой по русскому языку и поняла, как всё это мелко. И какая подлость сегодня случилась... Я не хочу видеть, как эти мальчики — болтуны, шутники, лентяи, трудяги, тихони, словом, дети со светлыми лицами — приобретут суровые морщины между бровей, как изменится их легкий взгляд, как рот превратится в полоску сжатых страданием губ. Такая гадость. Мы должны научить их ценности жизни, обещать им будущее, говорить о том, что войну нельзя повторить... А на деле всё оказывается большим враньем. Причем не только для детей России. Как же это всё можно в XXI веке?
Анастасия. Поделилась, что не может поверить в происходящее и очень боится за брата
— У меня брат призывного возраста. Сейчас учится на первом курсе. Я не могу поверить в происходящее, и не дай бог это всё! Нет войте! Нет войне! Нет войне! Даже говорить много не хочется. Думаю, что, пока он учится, в это время не призывают к армии вроде. Но никто не знает, как повернется сейчас. Сложно формулировать мысли в таких страшных условиях, с такими событиями. Когда вообще никто не ожидал такого поворота в наше время.
В прошлом году на НГС были опубликованы рассказы женщин, которые до сих пор ищут своих сыновей, пропавших на войне в Чечне. С 24 февраля НГС ведет хронику военных событий на Украине.