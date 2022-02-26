«Где мой ребенок так задолжал государству?»: матери призывников — о том, что их дети могут попасть на Украину

Ольга, сын с декабря служит в Ленинградской области



— У меня вообще паника. У меня такая тревога, сердце просто колотится. Я вчера вечером с ним созванивалась: «Что вы, как вы?» Он сказал: «Мама, в случае чего мы автоматически уходим на контракт на три года». То есть срочников могут отправить на контракт. Он мне так объяснил. Получается, все сразу мобилизуются.



Он четыре года в колледже учился. После 9-го класса учился в колледже — была отсрочка. Потом поступил в институт. Может быть всего одна отсрочка, поэтому до Нового года доучился, и всё, нас заколебали повестками... Сказали: «Всё, собирайся».

Сейчас короткими сообщениями пишет: «Нас слушают, нас читают — нельзя, я подписал секретку, не могу ничего лишнего сказать». С декабря автомат держал один раз на присяге. То есть человек даже просто не умеет владеть оружием. В случае войны, как им сказали, отказаться от контракта не могут.

