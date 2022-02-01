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Минтруд призвал работодателей отправить на удаленку максимальное количество сотрудников

Пятая волна ковида набирает обороты, за сутки в стране зафиксировали больше 125 тысяч заражений

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С призывами уйти на удаленку вслед за Правительством РФ выступило и Министерство труда

С призывами уйти на удаленку вслед за Правительством РФ выступило и Министерство труда

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Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное количество сотрудников. Причина всё та же — растущее число заражений коронавирусом.

— В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года, — цитирует министерство РБК.

Это уже не первый призыв властей отправить всех на удаленку, в январе с аналогичным заявлением выступил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с тем вводить локдаун или иные кардинальные ограничительные меры на федеральном уровне не планируется. Ранее врачи объясняли, к чему это может привести.

Если вы из тех, кого отправили работать дистанционно, почитайте памятку о ваших правах и обязанностях перед работодателем.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Добавим, что за последние сутки в России выявили 125 836 новых случаев заражения COVID-19. 40 301 человек выздоровел, 663 — скончались. С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 11,9 млн человек.

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