Минтруд призвал работодателей отправить на удаленку максимальное количество сотрудников

Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное количество сотрудников. Причина всё та же — растущее число заражений коронавирусом.
— В связи с кратным ростом заболеваемости
Это уже не первый призыв властей отправить всех на удаленку, в январе с аналогичным заявлением выступил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с тем вводить локдаун или иные кардинальные ограничительные меры на федеральном уровне не планируется. Ранее врачи объясняли, к чему это может привести.
Если вы из тех, кого отправили работать дистанционно, почитайте памятку о ваших правах и обязанностях перед работодателем.
СЮЖЕТ
Добавим, что за последние сутки в России выявили