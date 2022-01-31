На авиакомпанию «Сибирь» возбудили 7 административных дел — что случилось

Новосибирской и Барнаульской транспортными прокуратурами возбуждено 7 административных дел в отношении авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказали в ведомстве, 3 октября в аэропорту Барнаула из-за некорректной работы систем самолета задержался рейс авиакомпании по регулярному маршруту Барнаул — Новосибирск. При этом 28 пассажиров не разместили в гостинице — это нарушение закона.
— Наряду с этим перевозчиком в 2021 году неоднократно допускались факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров, — добавили в ведомстве.
Из-за этого в отношении авиакомпании возбуждены 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.4 КоАП (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований).
Суд оштрафовал «Сибирь» на 200 тысяч рублей, постановление в законную силу не вступило.
— Кроме того, новосибирским транспортным прокурором организована проверка деятельности АО «Авиакомпания "Сибирь"» в части предоставления дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из международного аэропорта Краснодара по причине неблагоприятных метеоусловий, — добавили в ведомстве. Речь идет про рейсы, отмененные в период с 23 по 24 января этого года.
НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Летом 2019 года прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за невыносимую жару на борту самолета. Температура достигала 40 градусов. Инцидент произошел в декабре 2018 года на рейсе Новосибирск — Екатеринбург. Утром