«Ведут себя как свиньи». Жители Крыма — о понаехавших, которых так долго ждали

Песчаная коса Беляус на Западном побережье Крыма долгие годы была местом только для своих. Уединенный рай для крымчан: никакой инфраструктуры, только прозрачное море и белый песок, а значит, отсутствие курортников даже в самый разгар сезона. Сегодня здесь о приватности можно забыть: рядом с пляжем — городок из мини-отелей, вдоль косы — стоянка автомобилей с «материковыми» номерами, на пляже — плотный строй палаток. В выжженной на солнце траве — горы мусора.



— А что вы хотите? — разводит руками Николай Николаевич, житель села Знаменское, расположенного у косы Беляус. — У нас теперь 140 миллионов соотечественников, тысячи блогов про отдых в Крыму в соцсетях, так скоро не то что диких — никаких мест не останется. Все они скроются под кучей пластиковых бутылок. Мы с женой и сыновьями тут отдыхали всю жизнь, теперь народу — не протолкнешься, а главное, ведут себя как свиньи. Теперь отдых на пляже у нас начинается с уборки — просто смотреть противно на эти мешки с мусором, которые бросают туристы в кустах. А ведь мусорные баки — вот на трассе, довези и выбрось. Понаехали свиньи!

