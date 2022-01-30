«Ведут себя как свиньи». Жители Крыма — о понаехавших, которых так долго ждали

Песчаная коса Беляус на Западном побережье Крыма долгие годы была местом только для своих. Уединенный рай для крымчан: никакой инфраструктуры, только прозрачное море и белый песок, а значит, отсутствие курортников даже в самый разгар сезона. Сегодня здесь о приватности можно забыть: рядом с пляжем — городок из мини-отелей, вдоль косы — стоянка автомобилей с «материковыми» номерами, на пляже — плотный строй палаток. В выжженной на солнце траве — горы мусора.
— А что вы хотите? — разводит руками Николай Николаевич, житель села Знаменское, расположенного у косы Беляус. — У нас теперь 140 миллионов соотечественников, тысячи блогов про отдых в Крыму в соцсетях, так скоро не то что диких — никаких мест не останется. Все они скроются под кучей пластиковых бутылок. Мы с женой и сыновьями тут отдыхали всю жизнь, теперь народу — не протолкнешься, а главное, ведут себя как свиньи. Теперь отдых на пляже у нас начинается с уборки — просто смотреть противно на эти мешки с мусором, которые бросают туристы в кустах. А ведь мусорные баки — вот на трассе, довези и выбрось. Понаехали свиньи!
Потребительское отношение к крымской природе — одна из основных претензий, которые местные жители предъявляют приезжим: к тем, кто проводит на полуострове свой отпуск в отелях и пансионатах, и к тем, кто купил здесь недвижимость — сезонные дачи у моря. Природа и достопримечательности — основной продукт для продажи приезжим на полуостров, но получается, что именно их они и не ценят.
— Сложно подсчитать, сколько раз за сезон приходится просить отдыхающих на пляже убрать за собой бутылки, пластиковые стаканчики, пакеты и прочий мусор, — рассказывает Владимир Горевой, житель Севастополя. — Как правило, людям становится стыдно, они собирают всё, что раскидали, но пару раз пришлось применять силу — только под угрозой убирали! И это были те, кто купил здесь квартиру и дом, то есть вел себя уже по-хозяйски. Посчитали, что осчастливили всех местных: деньги в Крым вложили, а мы за ними должны убирать.
В замусоренности Крыма виноваты, конечно, не только бескультурные люди — местные коммунальщики совершенно не справляются с наплывом туристов в сезон. Их крымчане привычно ругают на чем свет стоит, но понаехавшие остаются для них главным источником грязи.
— Севастополь — это вам не курортная Ялта, на здешних пляжах туристов немного, в основном жители города. Мало того что их становится всё больше и больше, так я впервые видел, как винные бутылки в гальку закопать пытаются, — возмущается житель города-героя Олег Никольский. — Посмотрите, что в этом году водолазы вытаскивали со дна Херсонесской бухты перед крещенскими купаниями: битые бутылки, консервные банки… Да у местных рука не поднимется выбросить в море этот мусор. А вот «новые севастопольцы» делают это запросто.
Сделал дело — домой смело
В отличие от Сочи, Краснодара и других городов российского Черноморского побережья, где местные давно устали от «понаехов», для Крыма эта ситуация новая. В марте нынешнего года полуостров будет отмечать восемь лет жизни в России. За это время облик переселенцев с материка сильно изменился — на смену специалистам, которых крымчане встречали с радостью, пришли перекупщики недвижимости, дети и жены состоятельных москвичей и питерцев, предприимчивые жители Краснодарского края и других южных регионов, а также удаленщики, число которых резко увеличилось с началом пандемии в 2020 году.
— Знаете, как мы радовались россиянам, что с 14-го года приезжали к нам в Крым работать! — рассказывает Галина Заславская, жительница Симферополя, врач на пенсии. — Мне пришлось в 2017 году обратиться к нашему участковому, и я такого внимательного, профессионального отношения не встречала, а при Украине и подавно. Оказалось, он из Волгограда, рассказал, что во все города Крыма участковыми в местные отделения полиции направили российских сотрудников. Не знаю, сколько их осталось у нас насовсем, но такие крымчане нам точно нужны. И специалисты, которые в другие госучреждения приехали приводить полуостров в порядок. А то сейчас квартиры в нашем доме совсем другие покупают — перекупщики из Краснодарского края, возят сюда свинину и наживаются на крымчанах. Да и приезжих с Кавказа в последнее время стало очень много. Сомневаюсь, что эти молодые бородатые парни приехали сюда работать. Вы когда-нибудь видели, как танцуют лезгинку в центре Севастополя — на площади Ушакова?
То, что специалисты с материка работают на совесть и сильно отличаются по компетенции и скорости, крымчане оценили сразу. Достаточно посмотреть на Крымский мост, основные трассы полуострова, улицы крымских городов, которые продолжают приводить в порядок специалисты из Санкт-Петербурга. Не так давно жители старого центра Симферополя пришли в мэрию города в страшном возмущении, потрясая фотографиями двух параллельных улиц. Одну отремонтировала компания из Петербурга: многослойный асфальт, идеальные бордюры, засеянные травой газоны. И дело рук местных дорожников: отработанная асфальтная крошка, насыпанная поверх ям.
И такая разница в работе — не только в строительном бизнесе. Туристические фирмы, агентства по продаже недвижимости, крупные и мелкие производства — все стараются разжиться специалистами с материка. Что рождает у крымчан противоречивые чувства. С одной стороны, они получают более квалифицированных специалистов. С другой — приезжие отнимают работу у местных, пусть те и делают ее хуже, но это же их земля. Компромисс крымчанами был найден такой: пусть работают на полуострове, делают всё хорошо, а потом уезжают домой, на материк, — Крым же не резиновый.
Такое отношение сильно обижает новых переселенцев. Многие из тех, кто переехал на полуостров, ведут дневники или блоги в соцсетях. В комментариях под их постами разворачиваются баталии между местными и приезжими. «Вы ленивые, жадные, расслабились тут на пляжах, вам бы только с курортников три шкуры драть», — предъявляют переехавшие в Крым. «Раз мы так не нравимся, валите, откуда приехали, вас сюда никто не звал, и так уже места на пляжах не хватает», — парируют крымчане.
А между тем Крым и Севастополь продолжают прирастать новыми жителями. Предварительные результаты прошедшей переписи населения будут готовы только нынешней весной, поэтому последние данные о численности жителей полуострова датированы 1 января 2021 года. В сравнении с 2014 годом число севастопольцев выросло на четверть и составило 509 992 человека, а число жителей Крыма увеличилось почти на 200 тысяч человек и составляет 1 901 578 человек.
«Сезонные» крымчане
Но перепись не учитывает тех, кто, оставшись жителем своего города, купил в Крыму квартиру или дом, чтобы приезжать на отдых. К таким сезонным крымчанам на полуострове особая нелюбовь. Именно они вызывают острый приступ социальной ненависти у местных.
— За последние три года окрестности Севастополя полностью отданы под застройку, вырубаются деревья, уничтожается наша уникальная природа, чтобы приезжие могли купить себе коттеджи неподалеку от моря. Сколько километров пляжей огораживается заборами, чтобы жителям новых элитных поселков было где с комфортом отдохнуть, — возмущается севастополец Олег Никольский. — И большинство покупателей недвижимости в Севастополе и в Крыму — сезонщики, они приезжают только в отпуск или на праздники, они не понимают, как живет полуостров, им плевать на наши проблемы, поэтому и ведут они себя как чужаки. И еще считают, что мы им должны: мол, Крым присоединили к России, чтобы им было где отдыхать.
Резкий рост цен на недвижимость — еще одно следствие популярности полуострова у жителей материковой России. Сюда едут пенсионеры из холодных регионов, чтобы погреться на солнышке на заслуженном отдыхе. Здесь покупают квартиры у моря для детей, чтобы они проводили каникулы в целебном климате. Но прибрежных зон под застройку катастрофически не хватает, поэтому в цене растут и новостройки, и вторичка.
— Разве крымчанам со средней зарплатой в 30–35 тысяч рублей доступно жилье по 180–200 тысяч за квадратный метр, как у нас в Ялте? — сетует Нина Ивановна Двирская. — Хорошо тем, у кого несколько квартир: их сдавать хоть можно и детям будет где жить. Но это иллюзия, что все в Крыму сдают квартиры и живут за счет курортников. Сколько крымчан сами мыкаются по съемным квартирам, а аренда на них всё время растет: однушку за 20 тысяч попробуй найди. Конечно, смотришь на богатых россиян, что выкупают апартаменты по 20 миллионов в центре у моря, и становится обидно: прожили здесь всю жизнь, проработали, а скоро нам самим придется уезжать на материк, где и квартиры, и жизнь дешевле. А приезжие нас только попрекают: ваш Крым на наши деньги содержится, вы и так нам должны.