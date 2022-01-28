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55 часов ожидания на замороженных бутербродах. Застрявшие в Стамбуле разгневанные туристы пишут письмо Путину

Пассажиры Nordwind Airlines готовят коллективное обращение к президенту

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После задержки рейса пассажиры получили воду и бутерброды только через десять часов и провели ночь в аэропорту

После задержки рейса пассажиры получили воду и бутерброды только через десять часов и провели ночь в аэропорту

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Более сотни пассажиров Nordwind Airlines подготовили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину. В нём они рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в стамбульском аэропорту во время снегопада. Копия письма есть в распоряжении MSK1.RU.

Обращение написали пассажиры рейса Стамбул — Москва N4 704, которые должны были вылететь из Стамбула днем 24 января, но покинули город только ночью 27-го. Люди пробыли в ожидании более 55 часов. В их числе были дети, пенсионеры и одна беременная женщина.

Из письма, переданного в редакцию одной из пассажирок, следует, что после задержки рейса люди получили воду и бутерброды только через десять часов и провели ночь в аэропорту. В отеле они оказались только спустя 28 часов. Никто из представителей авиакомпании, как говорится в обращении, с туристами за всё это время не связывался. Их попытки выйти на связь с перевозчиком тоже оказались безуспешными.

— На протяжении первых 28 часов нас кормили два раза замороженными бутербродами и один раз холодным рисом с курицей. Кто мог, спал на полу и в креслах, — рассказали пассажиры.

Путешественники со всего мира спали в аэропорту прямо на багажных лентах

Путешественники со всего мира спали в аэропорту прямо на багажных лентах

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Утром 25 января после ночи в отеле россиян оттуда выселили, хотя вылет был запланирован на 21:40. В аэропорту пассажиры начали протестовать. По их словам, спустя 48 часов после задержки рейса к ним вышел представитель Nordwind Airlines.

— Нас заверили, что снова расселят в отели и покормят. Простояв час на улице в ожидании автобуса, мы, замерзшие и голодные, опять поехали в отель. У нас не было времени ни поесть, ни получить багаж. В отеле нам сказали, что кормить нас не будут, ничего не готово. Отель не предупредили о приезде туристов. Также нам сообщили, что заселять в отель нас не будут, а снова отправят обратно в аэропорт. Якобы сейчас мы точно улетим. Учитывая то, что мы ели в 07:30 утра (около 11 часов без еды) и 1,5 суток накануне не спали, замерзли и были лишены адекватной информации, у некоторых начались нервные срывы, — говорится в письме.

Со скандалом путешественники добились, чтобы их покормили. Их снова увезли в аэропорт.

В дни снегопада в аэропорту Стамбула застряло около 1500 российских туристов

В дни снегопада в аэропорту Стамбула застряло около 1500 российских туристов

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Ночью 27 января россияне вылетели в Москву. Пассажиры остались возмущены «неуважительным отношением, откровенным враньем, нарушением законных прав». MSK1.RU отправил запрос с просьбой о комментарии в авиакомпанию и будет следить за развитием событий.

Мощный снегопад в Турции начался 21 января. К 25 января, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в аэропорту Стамбула застряло порядка полутора тысяч российских туристов. Некоторые из них жаловались, что турки из-за снегопада завышали цены на такси.

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