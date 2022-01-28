55 часов ожидания на замороженных бутербродах. Застрявшие в Стамбуле разгневанные туристы пишут письмо Путину

Более сотни пассажиров Nordwind Airlines подготовили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину. В нём они рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в стамбульском аэропорту во время снегопада. Копия письма есть в распоряжении MSK1.RU.



Обращение написали пассажиры рейса Стамбул — Москва N4 704 , которые должны были вылететь из Стамбула днем 24 января, но покинули город только ночью 27-го . Люди пробыли в ожидании более 55 часов. В их числе были дети, пенсионеры и одна беременная женщина.