55 часов ожидания на замороженных бутербродах. Застрявшие в Стамбуле разгневанные туристы пишут письмо Путину

Более сотни пассажиров Nordwind Airlines подготовили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину. В нём они рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в стамбульском аэропорту во время снегопада. Копия письма есть в распоряжении MSK1.RU.
Обращение написали пассажиры рейса Стамбул — Москва
Из письма, переданного в редакцию одной из пассажирок, следует, что после задержки рейса люди получили воду и бутерброды только через десять часов и провели ночь в аэропорту. В отеле они оказались только спустя 28 часов. Никто из представителей авиакомпании, как говорится в обращении, с туристами за всё это время не связывался. Их попытки выйти на связь с перевозчиком тоже оказались безуспешными.
— На протяжении первых 28 часов нас кормили два раза замороженными бутербродами и один раз холодным рисом с курицей. Кто мог, спал на полу и в креслах, — рассказали пассажиры.
Утром 25 января после ночи в отеле россиян оттуда выселили, хотя вылет был запланирован на 21:40. В аэропорту пассажиры начали протестовать. По их словам, спустя 48 часов после задержки рейса к ним вышел представитель Nordwind Airlines.
— Нас заверили, что снова расселят в отели и покормят. Простояв час на улице в ожидании автобуса, мы, замерзшие и голодные, опять поехали в отель. У нас не было времени ни поесть, ни получить багаж. В отеле нам сказали, что кормить нас не будут, ничего не готово. Отель не предупредили о приезде туристов. Также нам сообщили, что заселять в отель нас не будут, а снова отправят обратно в аэропорт. Якобы сейчас мы точно улетим. Учитывая то, что мы ели в 07:30 утра (около 11 часов без еды) и 1,5 суток накануне не спали, замерзли и были лишены адекватной информации, у некоторых начались нервные срывы, — говорится в письме.
Со скандалом путешественники добились, чтобы их покормили. Их снова увезли в аэропорт.
Ночью 27 января россияне вылетели в Москву. Пассажиры остались возмущены «неуважительным отношением, откровенным враньем, нарушением законных прав». MSK1.RU отправил запрос с просьбой о комментарии в авиакомпанию и будет следить за развитием событий.
Мощный снегопад в Турции начался 21 января. К 25 января, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в аэропорту Стамбула застряло порядка полутора тысяч российских туристов. Некоторые из них жаловались, что турки из-за снегопада завышали цены на такси.