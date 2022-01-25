«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме»: Мишустин обратился к россиянам

Запас вакцин, по словам Михаила Мишустина, есть во всех регионах. Глава правительства поручил регионам заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов.



На сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, 67 809 человек заразились COVID-19. Это рекордная цифра за всё время пандемии.