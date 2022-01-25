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«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме»: Мишустин обратился к россиянам

Премьер-министр отметил, что коронавирус распространяется стремительно

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Мишустин напомнил, что у коронавируса есть последствия, иногда крайне серьезные

Мишустин напомнил, что у коронавируса есть последствия, иногда крайне серьезные

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Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне рекордных показателей заболеваемости коронавирусом обратился к россиянам. Он отметил, что в случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение, и подчеркнул важность своевременной вакцинации.


— Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье, — заявил председатель правительства.

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Запас вакцин, по словам Михаила Мишустина, есть во всех регионах. Глава правительства поручил регионам заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов.

На сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, 67 809 человек заразились COVID-19. Это рекордная цифра за всё время пандемии.

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