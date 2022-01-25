«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме»: Мишустин обратился к россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне рекордных показателей заболеваемости коронавирусом обратился к россиянам. Он отметил, что в случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение, и подчеркнул важность своевременной вакцинации.
— Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье, — заявил председатель правительства.
Запас вакцин, по словам Михаила Мишустина, есть во всех регионах. Глава правительства поручил регионам заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов.
На сегодняшний день в России выявлено