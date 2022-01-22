Алексей Кудрин предложил регионам создать крупные агломерации. В список попал Новосибирск

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» сообщил, что в России должно появиться несколько крупных агломерации в противовес Москве.
— У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск, — цитирует ТАСС слова Алексея Кудрина.