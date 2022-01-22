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Алексей Кудрин предложил регионам создать крупные агломерации. В список попал Новосибирск

Глава Счетной палаты РФ сказал, что наш город способен на это частично

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Также он упомянул Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Томск и Поволжье

Также он упомянул Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Томск и Поволжье

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» сообщил, что в России должно появиться несколько крупных агломерации в противовес Москве.

— У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск, — цитирует ТАСС слова Алексея Кудрина.

Он также сообщил, что Татарстан может стать частью агломерации Поволжье, и этот регион объединит от 8 до 12 миллионов человек.

В начале января Нижний Новгород передал Новосибирску статус новогодней столицы России. В честь этого в нашем городе прогремел салют.

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Алексей Кудринагломерации
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