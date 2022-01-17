В Пекине на карантин закрыли офисное здание вместе с сотрудниками

4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада. Местные власти делают всё возможное, чтобы она состоялась и коронавирус не помешал спортивным планам. Например, могут закрыть офисное здание вместе с сотрудниками из-за единственного выявленного случая заражения «омикроном».
Как сообщает CNN, инфицированного в офисном здании выявили в субботу,
На данный момент известно, что «омикрон» выявили у женщины, которая в последние две недели никуда не выезжала и не контактировала с иностранцами. Это дает почву для опасений, что новый штамм уже циркулирует в китайской столице.
В отличие от большей части мира, Китай придерживается стратегии нулевого ковида, основанной на строгих ограничениях, включая массовое тестирование, изоляцию и длительный карантин для прибывающих из-за рубежа.
Власти Пекина не только опечатали здание, где работает заболевшая, но и оцепили весь район, где она живет (он находится в 15 минутах езды от Олимпийского парка). Жителей района тестируют на коронавирус. Им разрешено выходить на улицу, но только в пределах оцепления. Многие магазины и другие учреждения квартала закрыты. Даже мусор не вывозят за границы района, а допуск к нему есть только у специально подготовленных сотрудников.
Кроме того, в государственных СМИ подробно описаны маршруты всех поездок заразившейся женщины. За две недели она побывала в метро, парикмахерской, на концерте, в магазинах, включая бутик Dior, и в знаменитом ресторане «Пекинская утка». На
На сегодняшний день новых случаев заражения «омикроном» в Пекине пока не выявили. Чиновники на пресс-конференции предположили, что женщина могла получить вирус через зарубежные почтовые отправления. Хотя американские медики считают низкой вероятность заражения коронавирусом через предметы, китайские власти не раз ограничивали импорт товаров, если на упаковках находили коронавирус.
На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Вирусологи полагают, что в конце января нас ждет лавинный рост заболеваемости. Новая волна коронавируса, по прогнозам, продлится до лета.