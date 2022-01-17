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В Пекине на карантин закрыли офисное здание вместе с сотрудниками

А всё из-за единственного выявленного случая заражения «омикроном»

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Сколько времени придется провести людям взаперти — неизвестно

Сколько времени придется провести людям взаперти — неизвестно

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4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада. Местные власти делают всё возможное, чтобы она состоялась и коронавирус не помешал спортивным планам. Например, могут закрыть офисное здание вместе с сотрудниками из-за единственного выявленного случая заражения «омикроном».

Как сообщает CNN, инфицированного в офисном здании выявили в субботу, 15 января. К слову, это первый зарегистрированный в городе случай нового штамма. После этого здание опечатали, а всех, кто находился внутри, отправили на обязательное тестирование на ковид. Для анализа взятых проб рядом с опечатанным зданием установили палаточный городок, а тем, кто оказался взаперти, принесли подушки и постельные принадлежности. Сколько времени проведут люди внутри — неизвестно. Локдаун продлится до тех пор, пока не будет принято решение, что сотрудники не являются переносчиками инфекции.

На данный момент известно, что «омикрон» выявили у женщины, которая в последние две недели никуда не выезжала и не контактировала с иностранцами. Это дает почву для опасений, что новый штамм уже циркулирует в китайской столице.

В отличие от большей части мира, Китай придерживается стратегии нулевого ковида, основанной на строгих ограничениях, включая массовое тестирование, изоляцию и длительный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Власти Пекина не только опечатали здание, где работает заболевшая, но и оцепили весь район, где она живет (он находится в 15 минутах езды от Олимпийского парка). Жителей района тестируют на коронавирус. Им разрешено выходить на улицу, но только в пределах оцепления. Многие магазины и другие учреждения квартала закрыты. Даже мусор не вывозят за границы района, а допуск к нему есть только у специально подготовленных сотрудников.

Кроме того, в государственных СМИ подробно описаны маршруты всех поездок заразившейся женщины. За две недели она побывала в метро, парикмахерской, на концерте, в магазинах, включая бутик Dior, и в знаменитом ресторане «Пекинская утка». На COVID-19 протестированы примерно 13 тысяч человек, которые посещали те же заведения в последние 14 дней.

На сегодняшний день новых случаев заражения «омикроном» в Пекине пока не выявили. Чиновники на пресс-конференции предположили, что женщина могла получить вирус через зарубежные почтовые отправления. Хотя американские медики считают низкой вероятность заражения коронавирусом через предметы, китайские власти не раз ограничивали импорт товаров, если на упаковках находили коронавирус.

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