В Пекине на карантин закрыли офисное здание вместе с сотрудниками

4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада. Местные власти делают всё возможное, чтобы она состоялась и коронавирус не помешал спортивным планам. Например, могут закрыть офисное здание вместе с сотрудниками из-за единственного выявленного случая заражения «омикроном».



Как сообщает CNN, инфицированного в офисном здании выявили в субботу, 15 января . К слову, это первый зарегистрированный в городе случай нового штамма. После этого здание опечатали, а всех, кто находился внутри, отправили на обязательное тестирование на ковид. Для анализа взятых проб рядом с опечатанным зданием установили палаточный городок, а тем, кто оказался взаперти, принесли подушки и постельные принадлежности. Сколько времени проведут люди внутри — неизвестно. Локдаун продлится до тех пор, пока не будет принято решение, что сотрудники не являются переносчиками инфекции.

