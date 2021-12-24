«Наш мир похож на свалку, мы дети киберпанка»: Элджей выпустил новый трек с группой «Пошлая Молли»

Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый трек «Чупа Чупс» совместно с украинской группой «Пошлая Молли».
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. Российский хип-хоп-исполнитель 1994 года рождения. Озвучивал персонажей в трех фильмах: один из последних — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Группа «Пошлая Молли» основана музыкантом из города Змиёва Харьковской области Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Стала популярной в 2017 году, в частности в социальной сети «ВКонтакте».
— Я всего лишь микроб в коробочке из бетона. Одинокий психотроп на дне сумки Louis Vuitton’а, ... Наш мир похож на свалку, мы дети киберпанка, — поет среди прочего Элджей.
Она выложена 7 часов назад, поэтому пока у нее не так много просмотров: например, на канале Элджея в YouTube — около 15 тысяч. В комментариях фанаты советуют музыканту выпускать побольше треков, радуются коллаборации с группой и ждут нового альбома.
Ранее мы рассказывали, что Элджей больше месяца живет на Кипре.