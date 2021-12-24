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«Наш мир похож на свалку, мы дети киберпанка»: Элджей выпустил новый трек с группой «Пошлая Молли»

Фанаты музыкантов очень удивились их совместной работе

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Элджей уже больше месяца живет на Кипре

Элджей уже больше месяца живет на Кипре

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Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый трек «Чупа Чупс» совместно с украинской группой «Пошлая Молли».

Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. Российский хип-хоп-исполнитель 1994 года рождения. Озвучивал персонажей в трех фильмах: один из последних — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Группа «Пошлая Молли» основана музыкантом из города Змиёва Харьковской области Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Стала популярной в 2017 году, в частности в социальной сети «ВКонтакте».

— Я всего лишь микроб в коробочке из бетона. Одинокий психотроп на дне сумки Louis Vuitton’а, ... Наш мир похож на свалку, мы дети киберпанка, — поет среди прочего Элджей.

Она выложена 7 часов назад, поэтому пока у нее не так много просмотров: например, на канале Элджея в YouTube — около 15 тысяч. В комментариях фанаты советуют музыканту выпускать побольше треков, радуются коллаборации с группой и ждут нового альбома.

Так фанаты комментируют трек в YouTube

Так фанаты комментируют трек в YouTube

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Ранее мы рассказывали, что Элджей больше месяца живет на Кипре.

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