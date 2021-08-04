«Рука? Ням-ням»: Элджей озвучил Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Элджей озвучил Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Новосибирский рэпер Элджей озвучил персонажа Сильвестра Сталлоне — Короля Акул — в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который выйдет 5 августа. Музыкант выложил видео в своем Instagram.
В записи, выложенной Элджеем, он говорит такие слова своего персонажа: «Еда! Еда! Рука. Ням-ням».
Съемки фильма начались в 2019 году и закончились 28 февраля 2020. Это американский фильм, основанный на одноименных комиксах, продолжение «Отряда самоубийц», вышедшего в 2016 году. Его выпускает компания Warner Bros. Pictures. В оригинале персонажа, которого озвучил Элджей, озвучивает Сильвестр Сталлоне. Король Акул — метачеловек с акульими характеристиками и способностями.
Ранее мы писали о том, что Элджей выпустил клип в стиле популярной мобильной игры Free Fire — напарником рэпера стал ее новый персонаж.