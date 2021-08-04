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«Рука? Ням-ням»: Элджей озвучил Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

В оригинале этого персонажа озвучивает Сильвестр Сталлоне

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И в России, и в США фильм, в котором персонажа озвучивает Элджей, выйдет завтра, 5 августа

И в России, и в США фильм, в котором персонажа озвучивает Элджей, выйдет завтра, 5 августа

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Элджей озвучил Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Новосибирский рэпер Элджей озвучил персонажа Сильвестра Сталлоне — Короля Акул — в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который выйдет 5 августа. Музыкант выложил видео в своем Instagram.

В записи, выложенной Элджеем, он говорит такие слова своего персонажа: «Еда! Еда! Рука. Ням-ням».

Съемки фильма начались в 2019 году и закончились 28 февраля 2020. Это американский фильм, основанный на одноименных комиксах, продолжение «Отряда самоубийц», вышедшего в 2016 году. Его выпускает компания Warner Bros. Pictures. В оригинале персонажа, которого озвучил Элджей, озвучивает Сильвестр Сталлоне. Король Акул — метачеловек с акульими характеристиками и способностями.

Ранее мы писали о том, что Элджей выпустил клип в стиле популярной мобильной игры Free Fire — напарником рэпера стал ее новый персонаж.

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«Отряд самоубийц»Элджейозвучивание фильма
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