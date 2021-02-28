Элджей выпустил клип в стиле популярной мобильной игры Free Fire — напарником рэпера стал ее новый персонаж

Новосибирский рэпер Элджей опубликовал новый клип на песню Wunder King — премьера состоялась вчера, 27 февраля.



Новый клип снят в сотрудничестве с разработчиками популярной игры Garena Free Fire — Она стала самой скачиваемой мобильной игрой в 2020 году по версии App Annie.



— Игровая индустрия всегда была частью ДНК Sayonara. Наши комиксы, визуалы и клипы создают для аудитории вселенную, в которой стирается грань между реальностью и виртуальным миром. Партнерство с Free Fire — первый шаг навстречу игровой индустрии, шаг, который изменит взгляд на киберспорт и геймеров. 2021-й будет годом больших сюрпризов, — цитируют Элджея в сообщении Garena.

