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Элджей выпустил клип в стиле популярной мобильной игры Free Fire — напарником рэпера стал ее новый персонаж

Анимированное видео снято в сотрудничестве с создателями игры, компанией Garena

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Новосибирский рэпер снял клип, в котором стал персонажем популярной мобильной игры

Новосибирский рэпер снял клип, в котором стал персонажем популярной мобильной игры

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Элджей выпустил клип вместе с разработчиками игры Free Fire

Новосибирский рэпер Элджей опубликовал новый клип на песню Wunder King — премьера состоялась вчера, 27 февраля.

Новый клип снят в сотрудничестве с разработчиками популярной игры Garena Free Fire — Она стала самой скачиваемой мобильной игрой в 2020 году по версии App Annie.

— Игровая индустрия всегда была частью ДНК Sayonara. Наши комиксы, визуалы и клипы создают для аудитории вселенную, в которой стирается грань между реальностью и виртуальным миром. Партнерство с Free Fire — первый шаг навстречу игровой индустрии, шаг, который изменит взгляд на киберспорт и геймеров. 2021-й будет годом больших сюрпризов, — цитируют Элджея в сообщении Garena.

Одновременно с выходом клипа игра получила обновление: новые предметы одежды для персонажей, эмоции, фоны. Кроме того, в игре появился новый персонаж — Широ: он сыграл роль напарника Элджея в новом клипе.

Элджей не впервые выпускает музыкальные видео в стиле игр: в апреле 2019 года вышел клип на песню «360», нарисованный в стиле 8-битных игр 1990-х. А за месяц до этого на его странице во «ВКонтакте» опубликовали комикс-боевик, в котором рэп-исполнитель стал одним из персонажей, а события предваряют описанные в последующих клипах Элджея. Позже вышло и продолжение.

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