Что будет в 2022 году: 10 громких законов, которые изменят нашу жизнь

Правительство определит список спортивных соревнований, попасть на которые можно будет только «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации». Без них вам просто не продадут билеты на стадион.



Заявление на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги». Но в оформлении Fan ID могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях общественного порядка на том или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.

За фитнес и спорт можно будет получить налоговый вычет

Закон, который вводит понятие налогового вычета, вступил в силу 1 августа 2021 года. Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет вы сможете получить в 2023 году, но чеки и договора пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но и на детей до 18 лет.



Верхняя планка размера вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей за календарный год. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

