Что будет в 2022 году: 10 громких законов, которые изменят нашу жизнь

В совершенно новой и неузнаваемой стране вы 1 января не проснетесь. Но уже с начала года в силу вступают новые законы (и поправки в старые), к которым придется привыкнуть. Изменения нас ждут на протяжении всего года. Мы собрали десятку интересных, чтобы перемены не стали для вас сюрпризом.
Обязательный техосмотр отменят
С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
Больничные листы станут электронными
В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изменение в том, что с 2022 года они будут только электронными — привычные голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны будут подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности.
Деньги тоже будет начислять ФСС — раньше работодатели платили из своих средств, а потом получали компенсацию от фонда, теперь выплата прямая. Но это уже не новинка — на такую систему страна постепенно переходила 10 лет, а в 2021 году к ней подключились последние регионы.
Банковские вклады обложат налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год: но только в 2022 году россиянам впервые придется его заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021 года. НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. То есть в этот раз будут учитывать ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,5%, соответственно заплатить налог нужно будет тем, чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 рублей.
Подавать налоговую декларацию не нужно — банк сам должен всё предоставить в ФНС не позднее 1 февраля года. После этого ФНС направит вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по почте. Также его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее о самом налоге можно прочитать в этом материале.
Соцсети заставят открыть филиалы в России
В июле этого годы был принят закон, который обязывает иностранные IT-компании открывать представительства в России, а с 1 января он вступает в силу. Закон касается интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей, точный список таковых составляет Роскомнадзор. Пока ведомство насчитало 13 компаний, среди которых Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.
Российский филиал — не единственное требование, которое предъявляет закон к иностранным компаниям. Им нужно будет разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на сайте рекомендованный ведомством счетчик посещаемости. И ограничивать доступ к информации, нарушающей российские законы (что, впрочем, не ново). Сайты, которые не будут исполнять требования закона, рискуют получить государственный бан: санкции закона допускают ряд ограничений для нарушителей вплоть до полного прекращения работы соцсети в России.
Должникам оставят прожиточный минимум
1 февраля вступает в силу закон, задача которого защитить доходы должников от приставов. Не все, конечно — только на самое необходимое. Сумму определили прожиточным минимумом трудоспособного населения: в 2022 году она составит 13 793 рублей. В регионах, где местный прожиточный минимум трудоспособного выше (а он везде разный) — сохранять на счетах будут больше.
Доходы не будут защищать автоматически — чтобы сохранить свой прожиточный минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. К заявлению нужно приложить сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, а также предоставить сведения о размере и источнике дохода. Пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, банки будут обязаны соблюдать это требование.
Распространяется правило не на все долги — ограничение не будет действовать в случае, если приставы решили взыскать алименты, возмещение причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью, компенсацию морального вреда, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца, административные и судебные штрафы. Подробнее о том, как будет работать закон, можно прочитать в этом материале.
В общественных местах введут QR-коды
Этот закон — очередное ограничение против коронавируса — должен начать действовать с 1 февраля, но пока не принят окончательно. Внесенный правительством законопроект, вместе с идущим с ним в паре законопроектом о QR-кодах на транспорте, вызвал много споров и вопросов. В итоге идею о QR-кодах на транспорте решили отложить и документ сняли с рассмотрения. QR-коды в общественных местах снимать не стали, Госдума приняла его в первом чтении и отправила на обсуждение в регионы.
Возможно, до третьего, окончательного чтения в законопроект еще внесут поправки, но пока документ предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест свободных от коронавируса в каждом регионе будут устанавливать на свое усмотрение. В места из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов: сертификат привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест и медотвод от вакцинации.
Процедуру получения медсправок для водителей усложнят
С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения медсправок для водителей. Водителям, которые лишились прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу. А тех, у кого обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру могут отправить, если у автомобилиста заметили повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании или алкоголизма. После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, его судьбу будет решать специальная комиссия.
Читайте — что еще изменится для водителей.
Правила остекления балконов изменят (но не сильно)
С 1 марта 2022 года в России обновятся правила остекления балконов. По большому счету, это никакое не нововведение — штрафы за «неправильное» и незаконное изменение внешнего вида фасада существуют с 2006 года, просто теперь они будут распространяться еще и на юрлица.
Сумма штрафов пока остается неизменной, но даже две тысячи рублей для рачительного хозяина — деньги не лишние. Так что не помешает вспомнить, что нельзя делать на собственном же балконе.
Болельщикам оформят Fan ID
В июне 2022 года вступит в силу закон о паспорте болельщика. Раньше Fan ID использовали в России на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира 2018 года. Он был обязательным для всех зрителей. Этот сервис также использовался в Санкт-Петербурге на матчах Ев
Правительство определит список спортивных соревнований, попасть на которые можно будет только «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации». Без них вам просто не продадут билеты на стадион.
Заявление на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги». Но в оформлении Fan ID могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях общественного порядка на том или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.
За фитнес и спорт можно будет получить налоговый вычет
Закон, который вводит понятие налогового вычета, вступил в силу 1 августа 2021 года. Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет вы сможете получить в 2023 году, но чеки и договора пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но и на детей до 18 лет.
Верхняя планка размера вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей за календарный год. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.
СЮЖЕТ
Правительство также утвердило услуги, за которые можно получить вычет. Среди них — физическая подготовка и физвоспитание, обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях, разработка тренировочных программ и планов занятия физкультурой.
Мы подготовили инструкцию — как получить налоговый вычет за спорт.