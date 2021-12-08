МРОТ и прожиточный минимум вырастут в 2022 году. Как из-за этого изменятся пособия?

Вместе с прожиточным минимумом вырастет уровень доходов для определения критерия нуждаемости. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, пособие беременным в трудной ситуации — если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Для назначения некоторых пособий помимо ПМ сейчас используется также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода — тоже недавнее нововведение.



Прожиточный минимум трудоспособного населения

Сегодня он составляет 1 2 70 2 рубля, в 2022 году увеличится до 1 3 79 3 рублей. Основное его назначение: контроль за МРОТ — минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем ПМ трудоспособного населения.



МРОТ