МРОТ и прожиточный минимум вырастут в 2022 году. Как из-за этого изменятся пособия?

На днях Владимир Путин подписал документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда в следующем году вырастет на 8,6%. Аналогично планируется проиндексировать и прожиточный минимум, а соответственно, и пособия, и пенсии. Разбираемся, что и на сколько вырастет в следующем году.
Прожиточный минимум
С прожиточным минимумом всё непросто: есть средний прожиточный минимум, детский, пенсионный и для трудоспособного населения. Все они отличаются. Мало того, меняются они и в зависимости от региона — например, в Якутии прожиточный минимум на душу населения составит
Вместе с прожиточным минимумом вырастет уровень доходов для определения критерия нуждаемости. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, пособие беременным в трудной ситуации — если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Для назначения некоторых пособий помимо ПМ сейчас используется также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода — тоже недавнее нововведение.
Прожиточный минимум трудоспособного населения
Сегодня он составляет 1
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. Прежде он зависел от прожиточного минимума, но в прошлом году была принята новая методика расчета. Теперь МРОТ завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян — половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42% от нее. В 2021 году это 1
МРОТ используется не только для индексации минимальных зарплат (работодатель не имеет права платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке), но и для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается больничных, пособия по беременности и родам и пособия по безработице.
Пособие по безработице
Пособие хоть и завязано на МРОТ, но не равно ему. Точнее равно, но прошлогоднему — сейчас это 1
Детский прожиточный минимум
Он меньше, чем у взрослых: в 2021 году составляет 1
Прожиточный минимум пенсионера
У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: в 2021 году составляет
Минтруда также обсуждает возможность ввести дополнительные компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, этот механизм предусмотрен на случай, если инфляция превысит заложенный уровень индексации в 5,9%. Инфляция же на конец ноября составила 8,4 процента — об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Материнский капитал
Маткапитал ни с МРОТ, ни с прожиточным минимумом не коррелирует, но тоже каждый год меняется. А со следующего года будет меняться по новым правилам: 7 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку, предусматривающую индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Прежде для расчетов брали прогнозируемую инфляцию и индексировали сумму 1 января, в прошлом году — на 3,7%. Теперь перерасчет намечен на 1 февраля, с учетом сегодняшнего уровня инфляции прибавка должна быть больше (точную сумму узнаем в начале 2022 года).
По действующим правилам, семьям с первенцем полагается маткапитал в размере 4
Подробнее о том, как получать и на что тратить материнский капитал, мы писали в этом материале.