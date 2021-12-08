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МРОТ и прожиточный минимум вырастут в 2022 году. Как из-за этого изменятся пособия?

Считаем, сколько заплатит государство

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Пенсии и пособия изменятся с 1 января

Пенсии и пособия изменятся с 1 января

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На днях Владимир Путин подписал документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда в следующем году вырастет на 8,6%. Аналогично планируется проиндексировать и прожиточный минимум, а соответственно, и пособия, и пенсии. Разбираемся, что и на сколько вырастет в следующем году.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году вырастут. Но не очень сильно

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году вырастут. Но не очень сильно

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Прожиточный минимум


С прожиточным минимумом всё непросто: есть средний прожиточный минимум, детский, пенсионный и для трудоспособного населения. Все они отличаются. Мало того, меняются они и в зависимости от региона — например, в Якутии прожиточный минимум на душу населения составит 18 993 рубля, а в Пермском крае — 11 121 рубль. Общероссийский прожиточный минимум на душу населения в 2022 году — 12 654 рубля. Это число сформировано с учетом медианного среднедушевого дохода населения. В доход считается не только зарплата, но и все пенсии, пособия и иные выплаты, которые человек получает. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Это тоже относительно недавнее нововведение — до 2020 года прожиточный минимум формировали на основании стоимости продуктовой корзины, которая включала минимальные наборы продуктов, необходимых товаров и услуг и обязательных платежей.

Вместе с прожиточным минимумом вырастет уровень доходов для определения критерия нуждаемости. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, пособие беременным в трудной ситуации — если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Для назначения некоторых пособий помимо ПМ сейчас используется также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода — тоже недавнее нововведение.

Прожиточный минимум трудоспособного населения


Сегодня он составляет 12 702 рубля, в 2022 году увеличится до 13 793 рублей. Основное его назначение: контроль за МРОТ — минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем ПМ трудоспособного населения.

МРОТ


Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. Прежде он зависел от прожиточного минимума, но в прошлом году была принята новая методика расчета. Теперь МРОТ завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян — половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42% от нее. В 2021 году это 12 792 рубля, в следующем году его планировали утвердить на уровне 13 617, но ко второму чтению закона о бюджете президент внес поправки, предложив поднять его до 13 890 рублей.

МРОТ используется не только для индексации минимальных зарплат (работодатель не имеет права платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке), но и для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается больничных, пособия по беременности и родам и пособия по безработице.

Пособие по безработице


Пособие хоть и завязано на МРОТ, но не равно ему. Точнее равно, но прошлогоднему — сейчас это 12 130 рублей, в следующем году будет 12 792 рубля. Впрочем, это максимальная сумма пособия. Ее назначают, если человек работал — первые три месяца платят 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не больше этой суммы. Если человек не работал официально никогда или меньше полугода за последние 12 месяцев, ему назначают пособие в минимальном размере, оно сохранится в том же размере, что и в 2021 году — 1500 рублей.

Детский прожиточный минимум


Он меньше, чем у взрослых: в 2021 году составляет 11 303 рубля, в 2022 году — 12 274 рубля. Из этой суммы высчитывают размер детских пособий. Например, пособия на детей от 3 до 7 лет. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, то есть в следующем году в среднем по стране это 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (12 274 рубля в среднем по стране). Также 50% детского ПМ платят нуждающимся одиноким родителям.

Прожиточный минимум пенсионера


У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: в 2021 году составляет 10 022 рубля, в следующем будет 10 882 рубля. Это минимальная пенсия, которую получает человек — если со всеми выплатами и компенсациями доходы пенсионера до нее не дотягивают, государство доплачивает, каким бы ни был стаж. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше.

Минтруда также обсуждает возможность ввести дополнительные компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, этот механизм предусмотрен на случай, если инфляция превысит заложенный уровень индексации в 5,9%. Инфляция же на конец ноября составила 8,4 процента — об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Материнский капитал

Маткапитал ни с МРОТ, ни с прожиточным минимумом не коррелирует, но тоже каждый год меняется. А со следующего года будет меняться по новым правилам: 7 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку, предусматривающую индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Прежде для расчетов брали прогнозируемую инфляцию и индексировали сумму 1 января, в прошлом году — на 3,7%. Теперь перерасчет намечен на 1 февраля, с учетом сегодняшнего уровня инфляции прибавка должна быть больше (точную сумму узнаем в начале 2022 года).

По действующим правилам, семьям с первенцем полагается маткапитал в размере 483 882 рубля. При рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 155 550 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 639 432 рубля. Средства семей, которые получили право на маткапитал, но еще не потратили его или потратили не полностью, тоже индексируются.

Подробнее о том, как получать и на что тратить материнский капитал, мы писали в этом материале.

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МРОТденьгидетиматеринский капиталпенсиипрожиточный минимумвыплаты и пособия
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