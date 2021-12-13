В Израиле выбрали «Мисс Вселенная». Смотрим очаровательные фото красавицы

В Эйлате завершился 70-й юбилейный конкурс «Мисс Вселенная — 2021». Победительницей и новой обладательницей короны стала участница из Индии Харнааз Сандху. Она обошла 79 других участниц из разных стран. Первой вице-мисс стала «Мисс Парагвай» Надя Феррейра, второй вице-мисс — «Мисс ЮАР» Лалелу Мсване. Об этом сообщается в официальном инстаграме конкурса.
О победительнице конкурса известно, что она проживает в индийском Приянке Чопре, активный сторонник расширения прав женщин, с подросткового возраста снимается в кино. В свободное время занимается йогой и танцами, готовит, ездит на лошадях и играет в шахматы.
Согласно условиям контракта, в ближайшее время девушка должна переехать в Нью-Йорк и участвовать в благотворительных акциях по всему миру.
Российская участница Ралина Арабова в список призеров не вошла.
— Ралина превосходно держалась на сцене, отлично показала себя в полуфинале и на конкурсе национального костюма, и мы с нетерпением уже ждем ее в Москве, — написали организаторы конкурса «Мисс Россия» в официальном инстаграме.
Российская участница родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейты (Ралина еще и лауреат всероссийских музыкальных фестивалей), профессионально занималась плаванием и занимала призовые места на соревнованиях.
В 2019 году Ралина Арабова взяла сразу два красивых титула: «Мисс Татарстан» и «Вице-Мисс Россия — 2019».