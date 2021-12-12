«В масках никто не ходит»: российская студентка — о коронавирусе в США, странных американцах и бесплатной жизни

Тюменка Валерия Спиридонова полгода назад переехала в Америку по программе обмена. Сейчас она учится в другой стране бесплатно. О том, что происходит в родном городе, она узнаёт от близких и друзей. Про тяжелую ситуацию с коронавирусом, новые ограничения и забастовки антиваксеров она знает только по рассказам. В Америке, по ее словам, подобного не встретишь: американцы в ее штате масками не пользуются, на дистанте не занимаются и против вакцины почти никто не выступает.



Про жизнь в другой стране девушка рассказала нам. Далее — от первого лица.