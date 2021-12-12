«В масках никто не ходит»: российская студентка — о коронавирусе в США, странных американцах и бесплатной жизни

Тюменка Валерия Спиридонова полгода назад переехала в Америку по программе обмена. Сейчас она учится в другой стране бесплатно. О том, что происходит в родном городе, она узнаёт от близких и друзей. Про тяжелую ситуацию с коронавирусом, новые ограничения и забастовки антиваксеров она знает только по рассказам. В Америке, по ее словам, подобного не встретишь: американцы в ее штате масками не пользуются, на дистанте не занимаются и против вакцины почти никто не выступает.
Про жизнь в другой стране девушка рассказала нам. Далее — от первого лица.
Как пожить в Америке бесплатно?
Я приехала по программе обмена. Она предназначена для русских, чтобы они смогли пожить целый год в Америке. Податься в нее могут студенты очной формы с русским гражданством. Нужно пройти несколько этапов: собрать документы, оценки и подготовить мотивационное письмо. Всё, кроме последнего, собрать легко. Как раз таки письмо написать очень сложно. В нем нужно подробно объяснить, зачем тебе этот переезд. Программа оплачивает абсолютно всё: билеты, проживание, питание.
Сейчас я живу в Стёрлинге, штат Колорадо. Здесь живет всего лишь 15 тысяч человек. Основное население города — студенты. Учусь в обычном американском колледже. Кстати, тут колледжи ничем не отличаются от университетов. Единственное, что в первом меньше программ, по которым ты можешь учиться. Условия здесь хорошие. В моем колледже несколько общежитий. Так получилось, что я живу в самом крутом. Если сравнивать с российским — это небо и земля.
Система образования в Америке сильно отличается от нашей. Здесь учителя не говорят много ненужной информации. Всё структурировано, очень емко, кратко и интересно. Даже не нужно брать с собой текстовыделитель. Кстати, ТюмГУ пытается быть похожим на американскую систему, но всё равно у нашего вуза это пока плохо получается.
«Одна картошка на завтрак, обед и ужин». Про странных американцев и разговоры о России
Больше всего меня возмущает американская еда. Нас кормят почти одним фастфудом. Это в основном что-то жареное, большие порции хлеба. В столовых одна картошка — на завтрак, обед и ужин. Еще много пиццы, бургеров.
Как мне кажется, в Америке про Россию не говорят. А если говорят, то немного и только про нашу, как им кажется, агрессивную политику. Они знают только Путина и один город — Москву. Когда я только приехала в Америку, больше всего меня впечатлило, даже вызвало диссонанс, это то, как люди отличаются от русских. Все очень приветливые. Если человек прошел мимо и чуть-чуть нарушил личное пространство, он обязательно извинится. Извиняются, даже если немного заденут или не успеют придержать для тебя дверь. Еще здесь люди постоянно улыбаются, спрашивают, как у тебя дела. Так делают только коренные американцы. К примеру, ребята из Бразилии так себя не ведут. Русские тем более. Меня это первое время пугало. Потом уже привыкла к их сильно активному общению.
Здесь в основном у людей преобладают либеральные ценности. Нормальным считается поддерживать ЛГБТ. А вот у моей соседки во всю стену висит плакат следующей избирательной программы Трампа. В Колорадо вообще очень много Трампа.
«Они в принципе отрицают ковид»
В США в зависимости от штата ситуация с коронавирусом разнится. Всё зависит от политики. У меня много республиканцев. Они в принципе отрицают ковид. А вот колледж относится серьезно. Даже при первых симптомах отправляют на изоляцию, делают тест тебе и твоему окружению. Бесплатно всё. Через 15 минут уже известен результат. Но масок здесь никто не носит.
Я была в Нью-Йорке. Там ввели локдаун. В общепит, музеи, торговые центры пускают только с европейской вакциной и в маске. Там нет никаких QR-кодов, требуется только сертификат. Я сама сделала прививку здесь. Честно говоря, над выбором даже не думала. Здесь большая часть людей привиты, они положительно относятся к вакцине. Наверное, поэтому остальным тоже не хочется искать негатива. Подвоха мало кто ищет. Но есть и те, кто против. Их значительно меньше. Забастовок никогда не видела.
Я никогда не хотела жить в Америке. Хочу побывать в разных странах и уже потом определиться с выбором. Одно могу сказать точно. Если переезжать в США, то развиваться в науке. Здесь это очень перспективно.
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