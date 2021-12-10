Новый, 2022 год в Крыму теперь можно встретить в ресторанах и барах даже в полночь

Но работать в новогоднюю ночь, а также во все последующие, смогут далеко не все заведения Крыма и Севастополя. Разрешение будет дано лишь тем ресторанам, кафе и барам, весь персонал которых имеет сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего ковидом. Владельцы заведений с самыми ответственными сотрудниками спешно подают заявки, чтобы оформить разрешение на ночную работу. Такое разрешение уже получили почти 100 крымских точек общепита. И не прогадали — столики для празднования Нового года бронируются практически сразу.



Сколько стоит встретить Новый год

— Я сегодня весь день показываю наш зал по видеосвязи москвичам и питерцам, — рассказывает хостес ялтинского ресторана «Гутманъ», расположенного на набережной курортной столицы Крыма. — Только четыре дня назад мы получили разрешение на ночную работу, а в двух залах осталось всего три свободных столика. Такой был тяжелый год, так что все рады повеселиться, выпить, вкусно поесть, потанцевать. Наша развлекательная программа будет идти до пяти утра, но, думаю, праздник продолжится и дальше.

