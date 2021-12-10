Новый, 2022 год в Крыму теперь можно встретить в ресторанах и барах даже в полночь

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе уверенно идет на спад. И власти полуострова решили смягчить карантинные ограничения на территории республики. В первую очередь — для заведений общественного питания, которые не имели права работать в ночное время. Туристы, решившие провести новогодние каникулы в Крыму, понимали, что слушать бой курантов им придется или в номере отеля, или в веселом хороводе вокруг елочки на площадях курортных городов и поселков. Теперь же у них есть шанс провести новогоднюю ночь в ресторане, баре или кафе с праздничной программой и шедеврами кулинарии.
Но работать в новогоднюю ночь, а также во все последующие, смогут далеко не все заведения Крыма и Севастополя. Разрешение будет дано лишь тем ресторанам, кафе и барам, весь персонал которых имеет сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего ковидом. Владельцы заведений с самыми ответственными сотрудниками спешно подают заявки, чтобы оформить разрешение на ночную работу. Такое разрешение уже получили почти 100 крымских точек общепита. И не прогадали — столики для празднования Нового года бронируются практически сразу.
Сколько стоит встретить Новый год
— Я сегодня весь день показываю наш зал по видеосвязи москвичам и питерцам, — рассказывает хостес ялтинского ресторана «Гутманъ», расположенного на набережной курортной столицы Крыма. — Только четыре дня назад мы получили разрешение на ночную работу, а в двух залах осталось всего три свободных столика. Такой был тяжелый год, так что все рады повеселиться, выпить, вкусно поесть, потанцевать. Наша развлекательная программа будет идти до пяти утра, но, думаю, праздник продолжится и дальше.
В Ялте сознательных сотрудников ресторанов и баров оказалось не так уж много. Право на ночную работу получили только пять ресторанов и кафе, но их число будет увеличиваться — и владельцы, и обслуживающий персонал понимают, что новогодние каникулы будут кормить их долгие недели в несезон. Поэтому сотрудников общественного питания в крымских очередях на вакцинацию довольно много. Нужно успеть к Новому году получить сертификат.
— Мы рады, что вы выбрали наш ресторан, но на встречу Нового года все столики уже забронированы, — сочувственно отвечает хостес ялтинского панорамного ресторана «Чайка» Анастасия. — Единственный вариант попробовать меню от нашего бренд-шефа и оценить праздничную программу — если завтра не придет предоплата за один столик. Остальные уже оплачены.
Такая же картина в «амнистированных» ресторанах Севастополя, Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи. Цены на новогоднюю ночь в ресторане с ужином и спиртным стартуют от 10 тысяч рублей с человека, но мест почти нигде не осталось. К счастью, число заведений с разрешением на ночную работу постоянно растет, так что туристы смогут найти незанятый столик.
Пожилым с кодами вернули льготы
Еще одно послабление противоковидных мер в Крыму — возвращение льготного проезда в транспорте для граждан 60 лет и старше. Но лишь в том случае, если они имеют сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией. Все туристы, имеющие льготы на проезд, смогут воспользоваться ими во время новогодних каникул. Это касается общественного городского транспорта, пригородного и междугородного в пределах Республики Крым. Строгий масочный режим во всем транспорте остается в Крыму неизменным.
Еще одно послабление антиковидных мер — увеличение разрешенных зрительских мест в залах кинотеатров, театров, цирков, филармоний и других площадок. Из-за большого числа заболевших заполнять их было разрешено только на 50 процентов, отчего не все могли попасть на концерты любимых исполнителей или на театральную постановку. Теперь же зрительные залы могут быть заполнены на 70 процентов. Но строгий масочный режим остается таким же обязательным для всех зрителей.
Меньше ограничений — больше туристов?
Ослабление противоковидных мер должно обрадовать россиян и сделать их отдых в Крыму более расслабленным. А значит, туристов, решивших встретить Новый, 2022 год в Крыму должно стать больше. Но пока увеличения турпотока не наблюдается. Возможно, после ослабления карантинных порядков прошло слишком мало времени.
СЮЖЕТ
— К сожалению, пока мы не можем судить об увеличении потока отдыхающих, — говорит Наталия Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. — Высокую загрузку демонстрируют санатории и пансионаты с лечебными программами — россияне традиционно совмещают новогодний отдых с возможностью поправить здоровье. Неплохо идут дела и у крупных отелей с развитой инфраструктурой и разнообразными программами для отдыха. Но в самом массовом и бюджетном секторе — средних и маленьких отелях, которые традиционно были самыми востребованными у туристов, заполняемость еще очень низкая. На мой взгляд, люди бояться неопределенности — вдруг введут еще какие-то ограничения, карантин, начнет бушевать новый штамм вируса… Надеюсь, что ослабление противокоронавирусных мер покажет туристам, что бояться нечего.
Какие противовирусные ограничения действуют в Крыму
- Бронирование отелей, пансионатов и санаториев для граждан старше 18 лет возможно только при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного на «Госуслугах», сертификата о перенесенном коронавирусном заболевании или QR-кода, полученного на «Госуслугах», а также при наличии медотвода от вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.
- эти же документы понадобятся для посещения любых заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров площадью больше 3
00 кв. метров, концертных залов, кинотеатров, театров, бассейнов, тренажерных залов, СПА, салонов красоты.
- эти документы позволяют посещать экскурсии и музеи.