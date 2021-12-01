Снегурочек к антиваксерам в номера не пустят: что предлагает Крым на новогодних каникулах и по каким ценам

До Нового года еще месяц, а в Крыму санатории и отели зарезервированы уже наполовину — несмотря на ковидные ограничения, введенные на полуострове, многие россияне решили провести зимние праздники у Черного моря.
Праздник только для привитых
К елочной мишуре, фейерверкам и мандаринам прибавился еще один новогодний аксессуар — сертификат о вакцинации. Без него весело и интересно встретить 2020 год и провести новогодние каникулы в Крыму не получится.
Несмотря на снижение заболеваемости, на полуострове продолжают действовать усиленные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Блок-посты на въезд в Севастополь давно сняты, приехать в Крым на машине, автобусе, поезде или прилететь на самолете может любой желающий — для этого не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Но дальше жизнь туристов без нужных справок будет серьезно ограничена.
Забронировать отель или поселиться в нем уже после приезда смогут лишь те, кто будет иметь:
— сертификат о вакцинации или QR-код, полученный на портале «Госуслуг»;
— сертификат о перенесенном заболевании или QR-код, полученный на портале «Госуслуг»;
— медицинский документ о противопоказаниях к вакцинации и прилагающийся к нему отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.
Эти документы потребуются туристам не только в отелях, санаториях или гостевых домах. Без них невозможно будет попасть на экскурсии, в музеи, театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, рестораны и кафе, а так же в бассейны и спа. А какие же каникулы без развлекательно-увеселительной программы?
— Конечно, есть частный сектор — те, кто сдает квартиры или дома у моря, согласны поселить отдыхающих без всяких справок, лишь бы деньги заплатили, — говорит Оксана Новицкая, риелтор, много лет занимающаяся размещением туристов в Ялте. — Уверена, и такие отдыхающие найдутся. Но из доступных развлечений им останутся только прогулки по побережью или в горах, походы в продуктовые магазины, где сертификаты не нужны и посиделки на открытых верандах кафе и ресторанов.
Кстати, для таких непривитых туристов в курортных городах Крыма открыты мобильные пункты вакцинации, где получить вакцину может любой желающий, вне зависимости от места проживания. В этих же пунктах можно и ревакцинироваться, если срок прививки выпадает на время новогоднего отдыха.
Елочка зажжется?
Традиционно крымские санатории и пансионаты готовили к зимним каникулам тематические программы на каждый день, а главное — пытались перещеголять друг-друга блеском и масштабом новогоднего развлекательного вечера. У кого артисты круче, у кого река шампанского бьет сильней. В этом году новогодняя программа тоже запланирована, только закончится она раньше, чем пробьют Куранты. Увы, ковидные ограничения работы общепита до 23.00 распространяются и на рестораны санаториев и пансионатов.
— Раньше мы начинали креативить, придумывать новогоднюю программу еще летом, чтобы объявить ее как можно раньше, притягивая отдыхающих, — рассказывает менеджер по размещению санатория «Форос». — Но в этом году у нас будет укороченный праздничный вечер: в фуршетной зоне до 21 часа, в ресторане «a la carte» — до 23 часов. Но в парке мы нарядим наши вековые сосны, поэтому все отдыхающие смогут поднять бокалы с шампанским «под елочкой», как полагается. Хотя мы не теряем надежды, что в антиковидных мерах сделают послабление хотя бы на одну новогоднюю ночь. Ждем…
Самым большим оптимистом оказался самый дорогой и фешенебельный крымский отель — пятизвездочный Mriya Resort & SPA. Гостям здесь предлагают провести новогоднюю ночь на гала-ужине с концертной программой, фейерверками и дискотекой. Выложить за удовольствие придется от 40 до 70 тысяч рублей. Хотя руководство отеля не исключает, что новогодний ужин может закончиться и раньше, чем часы пробьют полночь — в программе могут произойти изменения.
Еще один популярный крымский отель Palmira Pallas Resort & SPA нашел остроумный выход из новогодних ограничений. После ужина и развлекательной программы каждый желающий встретить Новый год «как полагается» может заказать прямо в номер Деда Мороза и Снегурочку, чтобы праздник продолжался.
Но, несмотря на ограничения, бронирование номеров в санаториях Крыма идет вполне бодро. По словам министра туризма и курортов Крыма Вадима Волченко, более 40 санаториев полуострова разработали лечебные программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Курс восстановления — от 7 до 21 дня. И многие отдыхающие стараются совместить новогодний отдых с лечением.
Бронь еще ждет
Самый большой выбор вариантов новогоднего отдыха традиционно предлагают мини-отели, гостевые дома, небольшие турбазы. Не смотря на то, что температура воды в Черном море опускается до 8–10 градусов тепла и купаться в нем способны только самые закаленные, близость к морю всё равно остается основным показателем цены. Чем громче шум волн — тем дороже.
В среднем цены на номера в мини-отелях составляют:
— в Ялте — от 70 тысяч рублей на 10 дней;
— в Севастополе — от 50 тысяч рублей на 10 дней;
— в Евпатории — от 40 тысяч рублей на 10 дней;
Частные квартиры обойдутся еще дешевле:
— в Ялте — от 50 тысяч рублей на 10 дней;
— в южнобережных поселках: Кореи, Ливадия, Алупка, Парковое, Никита, Симеиз — от 20 тысяч рублей на 10 дней.
В приморских поселках жизнь в несезон замирает и подойдет тем, кто хочет провести праздники наедине с природой. А в городах южного берега, таких как Алушта, Ялта, Гурзуф, Севастополь, помимо достопримечательностей, есть много мест для развлечений с детьми. Это особенно важно на новогодних каникулах, ведь большинство отдыхающих приезжают в Крым семьями. По данным портала бронирования жилья для отдыха TVIL.ru, Ялта уже стала самым популярным городом для отдыха мам с детьми на нынешних новогодних праздниках.
СЮЖЕТ
— Пока мини-отели и гостевые дома заполнены на 30–40 процентов, так что время у тех, кто не определился, где встречать 2020 год, есть, — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Страх дополнительных коронавирусных ограничений пока сдерживает спрос на отдых в Крыму в эти новогодние каникулы. К тому же сейчас открыты Турция, Греция, Египет и многие туристы, которые провели лето на наших пляжах, хотят «сменить картинку». Но наш гость, влюбленный в Крым, есть всегда, так что без туристов полуостров не останется.