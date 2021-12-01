Снегурочек к антиваксерам в номера не пустят: что предлагает Крым на новогодних каникулах и по каким ценам

До Нового года еще месяц, а в Крыму санатории и отели зарезервированы уже наполовину — несмотря на ковидные ограничения, введенные на полуострове, многие россияне решили провести зимние праздники у Черного моря.

Праздник только для привитых

К елочной мишуре, фейерверкам и мандаринам прибавился еще один новогодний аксессуар — сертификат о вакцинации. Без него весело и интересно встретить 2020 год и провести новогодние каникулы в Крыму не получится.

Несмотря на снижение заболеваемости, на полуострове продолжают действовать усиленные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Блок-посты на въезд в Севастополь давно сняты, приехать в Крым на машине, автобусе, поезде или прилететь на самолете может любой желающий — для этого не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Но дальше жизнь туристов без нужных справок будет серьезно ограничена.