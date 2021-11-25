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Владимир Путин снял с должности главу ФСИН

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня

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Александр Калашников с сегодняшнего дня снят с поста

Александр Калашников с сегодняшнего дня снят с поста

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Александр Калашников снят с поста главы ФСИН указом президента.

— Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — поясняется в документе.

Новым главой ФСИН назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост замглавы МВД.

— Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний», который подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

В последние месяцы против сотрудников ФСИН массово возбуждают уголовные дела. Это связано с публикациями видео пыток из мест лишения свободы. К примеру, в центральном аппарате ФСИН из-за пыток и изнасилований осужденных наказаны 15 сотрудников, УФСИН по Саратовской области уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках заключенных.

Новость дополняется.

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Владимир ПутинФСИН
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