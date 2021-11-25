Владимир Путин снял с должности главу ФСИН

В последние месяцы против сотрудников ФСИН массово возбуждают уголовные дела. Это связано с публикациями видео пыток из мест лишения свободы. К примеру, в центральном аппарате ФСИН из-за пыток и изнасилований осужденных наказаны 15 сотрудников, УФСИН по Саратовской области уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках заключенных.

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