Владимир Путин снял с должности главу ФСИН

Александр Калашников снят с поста главы ФСИН указом президента.
— Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — поясняется в документе.
Новым главой ФСИН назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост замглавы МВД.
— Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний», который подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.
В последние месяцы против сотрудников ФСИН массово возбуждают уголовные дела. Это связано с публикациями видео пыток из мест лишения свободы. К примеру, в центральном аппарате ФСИН из-за пыток и изнасилований осужденных наказаны 15 сотрудников, УФСИН по Саратовской области уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках заключенных.
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