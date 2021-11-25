«Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!» Сочи готовится встретить 250 тысяч привитых гостей на зимние каникулы

Если будет QR-код



Ковид ковидом, а новогоднее настроение создавать нужно, тем более в субтропическом городе, где с новогодним антуражем большие проблемы. Обычно в последний день года температура воздуха прогревается до +15, а в новогоднюю ночь бывают дожди. Поэтому город стараются украсить. Традиционный открытый городской конкурс на лучшее новогоднее оформление уже объявлен, итоги подведут к 20 декабря. Пандемия наложила серьезный отпечаток на нашу жизнь, вот и власти Сочи идут в ногу со временем. Мэрия огласила новогодние слоганы, которые будут приветствовать жителей города и его гостей с баннеров и интерактивных экранов. Пожелания такие: «Желаем всем здоровья в Новом году!», «Встречайте праздник с QR-кодом!», «Вперед в здоровый Новый год!», «Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!». В соцсетях сочинцы активно стебутся над креативом администрации и предлагают свои слоганы. В частности, в сети фейсбук.



Пользователь Надежда Самойлова придумала свое стихотворение:



Если будет QR-код, сытым будет Новый год!

