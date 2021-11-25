«Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!» Сочи готовится встретить 250 тысяч привитых гостей на зимние каникулы

На фоне ограничений, которые существенно ужесточили с 22 ноября, и роста числа заболевших власти главного курорта страны открывают настежь двери для туристов. В новогодние каникулы Сочи планируют посетить около 250 тысяч гостей, с гордостью сообщил мэр Копайгородский. С 20 декабря в аэропорту и на железнодорожных вокзалах волонтеры будут раздавать приезжающим маски и памятки о санитарно-эпидемиологических правилах пребывания на курорте в соответствии с действующим режимом ограничений. К обязательным QR-кодам для заселения в гостиницы и для посещения объектов общественного питания добавились новые требования. Только привитые, переболевшие и те, у кого есть официальный медотвод, имеют право пользоваться услугами парикмахерских, ателье и других предприятий бытовых услуг. Без QR-кода не пустят в сауны, бассейны, фитнес-залы и спортивные объекты.
Если будет QR-код
Ковид ковидом, а новогоднее настроение создавать нужно, тем более в субтропическом городе, где с новогодним антуражем большие проблемы. Обычно в последний день года температура воздуха прогревается до +15, а в новогоднюю ночь бывают дожди. Поэтому город стараются украсить. Традиционный открытый городской конкурс на лучшее новогоднее оформление уже объявлен, итоги подведут к 20 декабря. Пандемия наложила серьезный отпечаток на нашу жизнь, вот и власти Сочи идут в ногу со временем. Мэрия огласила новогодние слоганы, которые будут приветствовать жителей города и его гостей с баннеров и интерактивных экранов. Пожелания такие: «Желаем всем здоровья в Новом году!», «Встречайте праздник с QR-кодом!», «Вперед в здоровый Новый год!», «Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!». В соцсетях сочинцы активно стебутся над креативом администрации и предлагают свои слоганы. В частности, в сети фейсбук.
Пользователь Надежда Самойлова придумала свое стихотворение:
Если будет QR-код, сытым будет Новый год!
А не будет QR-кода — всё равно хана народу (праздничная страшилка).
Пользователь Marina Lorkish предложила такой вариант:
Если нету кюар-кода, ждет вас в новом годе... сами знаете что.
Не до смеха — больных всё больше
Пользователь постарше Игорь Чернов считает, что повода для смеха нет, количество заболевших в городе растет.
— 132 заразившихся в Сочи за сегодня! Совсем недавно было по 8–10 человек в день. И это при том, что тогда вакцинированных почти не было. Сейчас, по отчётам, уже полно привитых — и 132 выявленных с заразой, фактически ещё больше: сколько не выявляется, хотя все они ходят вокруг и заражают окружающих. И при этом администрация собирается встречать Новый год под идиотским слоганом о здоровье? То есть как бы подчеркивая, что в Сочи ковида нет? Ха. После этих новогодних каникул зашкалит за 200 по официальной статистике как минимум, — написал Игорь.
Все массовые мероприятия в Сочи отменены, не будет традиционных празднеств на районных центральных площадях в новогоднюю ночь. Вместо этого в центре Сочи на площади Флага будет установлен огромный интерактивный экран. Он свяжет курорт с другими городами России. И жители страны смогут поздравить друг друга в прямом эфире.
Уже началась установка 40 новогодних елок в разных районах города, в Лазаревском районе будут оборудованы три новогодние локации. В Головинке, Лоо и Дагомысе откроются временные резиденции Деда Мороза. Опоры автомобильных мостов украсят световыми консолями. Поскольку тема наступающего праздника, по определению властей, «Здоровый Новый год в Сочи», на территории курорта откроются дополнительные пункты вакцинации в районных домах культуры, их тоже обещают празднично украсить, в первую половину дня там будут принимать только пожилых людей.
Туроператор «TUI Россия» рекомендует для зимнего отдыха выбрать Сочи — по его мнению, на российском курорте идеальные условия не только для летнего отдыха на побережье, но и для активного отдыха в горах, особенно зимнего.
— Сочи — бессменный лидер рейтинга популярности и занимает первое место по спросу среди других российских курортов. Чтобы удовлетворить спрос на направление и предложить туры по особо выгодным ценам туроператор «TUI Россия» организует чартеры из различных городов России. В зимнем сезоне этого года чартеры полетят в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба туроператора. Первый чартерный рейс из Москвы полетит в Сочи 29 декабря, чартерная программа продлится до 25 марта 2022, вылеты три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Домодедово.
Чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи начнутся 31 декабря, самолет — из Пулково раз в неделю по пятницам, завершить чартерную программу планируют 18 марта 2022. При этом в стоимость билетов входит бесплатный провоз спортивного оборудования весом не более 23 кг. Стоимость стандартного номера на 7 ночей с перелетом в трехзвездочном отеле «Grace Олимпия» в Красной Поляне с завтраками составляет от 58 827 рублей. В четырехзвездочном отеле с теми же условиями — от 80 223 рублей. Апартаменты в трехзвездочном отеле Azimut Valset Apartments с вылетом из Москвы — от 83 657 рублей. В прибрежной зоне Сочи можно еще более бюджетно отдохнуть. Так, стоимость 7 ночей в трехзвездочном отеле «Каисса отель» с завтраками в стандартном номере — от 21 569 рублей ½ DBL.
При этом в Сочи уже забронировано 70 процентов номерного фонда на новогодние праздники. Особой популярностью пользуется аренда квартир и отдельных апартаментов, где не нужно предъявлять QR- код.
Зимние развлечения тоже в программе
Что касается зимних развлечений, то, несомненно, главное зимнее развлечение на новогодние праздники — это катание на горных лыжах. Зимний сезон на горнолыжном курорте Красная Поляна откроется в первой декаде декабря. Курорт будет готов к работе в зимнем режиме с 1 декабря, но его открытие зависит от того, как сформируется снежный покров. Генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Круковский рассказал, что прошлый горнолыжный сезон был рекордным по турпотоку, приехало 720 тыс. гостей, продолжался он до 11 мая. Для привлечения туристов курорт в этом году открыл 1,5 км дополнительных синих трасс для начинающих.
В этом сезоне на курорте будут работать 50 ресторанов, готовых угостить гостей блюдами 23 кухонь мира. Для гостей, которые не катаются на лыжах, создан высокогорный парк развлечений, семейный скоростной аттракцион супертроллей, который работает на высоте 2,5 тысячи метров и доставляет людей с одной вершины горы на другую со скоростью 120 км в час. А также высокогорные качели и самый длинный в России зиплайн.
Турагент Егор Свиридов сообщил, что на новогодние праздники некоторые клиенты отправляются в Сочи, чтобы встретить Новый год в тепле.
— Я не скажу, что прямо все клиенты едут в Сочи для того, чтобы кататься. Они просто хотят гулять по набережной, дышать морским воздухом. Наслаждаться теплом, тем более, судя по долговременному прогнозу, погода в Сочи на новогодние праздники будет теплая и малодождливая. Можно в эти дни посетить все сочинские достопримечательности, можно поехать на экскурсию в Абхазию, — сообщил Егор, по его словам, скучно в Сочи точно не будет. Он отметил, что фанаты горнолыжных видов спорта могут встретить новый 2022 год на трассе для вечернего катания и поливать трассу шампанским — оказывается, есть такая традиция.
СЮЖЕТ
— Можно встретить Новый год в высокогорной бане. Очень большой спрос на нее, особенно 1 января. Виды там просто не описать, чан банника, купель, бассейн, а главное — русское парение по всем канонам, — рассказал Егор. Те, кто очень устал, хочет зарядиться энергией и имеет более-менее неплохую физическую форму, могут махнуть в горы, например на Бзерпинский карниз, который находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. Там нет связи и электроэнергии, зато есть теплые и уютные альпийские домики. Говорят, там в конце декабря самая новогодняя погода: тепло и снежно. А тех, кто не любит экстрим и устал от снега, ждут прогулки по многочисленным сочинским паркам, растительность в них в основном вечнозеленая. Так что ждет здоровый Новый год, готовьте только QR-код.