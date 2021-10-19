«Пусть на лошадях ездят». Колонка о глупых пассажирах самолетов — почему таких не надо пускать на борт (а вы в их числе?)

С последних и начнем. Реально существует такой особый тип людей, которые при посадке встанут возле своего места в проходе и начинают колупаться: снимают одежду, еле-еле запихивают багаж на полку, еще какие-то свои дела делают. Естественно, проход перегорожен, колом встают все, кто следом, вплоть до трапа. Но, несмотря на требования стюардесс освободить проход, такие пассажиры и не думают шевелиться, пока не рявкнешь на них. Ну сдвинься ты немного в проходе или зайди на ближайшее к проходу место, пропусти хотя бы несколько человек. Я всегда так делаю.

Обратное действие — посадка. Самолет еще не подрулил к трапу, а торопыги уже вскакивают с мест, судорожно доставая свой скарб — прямое нарушение правил безопасности и требований экипажа. И потом просто 20 минут стоят в проходе, как пингвины. Особенно раздражают те, которые просят тебя, сидящего у прохода, мол, дай пройти. Я тебе куда дам пройти? Тут стоят впритирку такие же, как ты, братья по разуму.

Еще одна категория — трёпла. Те, которые трепятся друг с другом весь полет громким голосом на весь самолет. Я почему должен слушать ваши истории, особенно во время ночных перелетов, когда предполагается, что люди отдыхают? Я еще понимаю, когда тетеньки без конца болтают. Но тут недавно всю дорогу трепались два мужичонка обо всякой ерунде. Хорошо, что у меня всегда с собой беруши — отсекают не только балаболов, но и излишний шум самолета, объявления, орущих детей. Про алкашей и дебоширов я вообще не говорю.