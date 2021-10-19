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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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«Пусть на лошадях ездят». Колонка о глупых пассажирах самолетов — почему таких не надо пускать на борт (а вы в их числе?)

Путевые заметки о самолетах, пассажирах и авиационных правилах

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В самолетах тоже встречаются проблемы

В самолетах тоже встречаются проблемы

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Этой осенью авторедактору НГС Дмитрию Косенко приходится часто летать — сначала в Арктику, где он испытывал новую «Хендэ-Крету», затем в Москву на тест-драйв огромного корейского кроссовера длиной пять метров. И сегодня мы публикуем его колонку о наболевшем — путешествиях на самолетах. Точнее, о бестолковых пассажирах, которые нарушают правила и мешают другим, а также о глупых правилах самих авиакомпаний.

Трамваи трамваями, но перейдем к более перспективному транспорту — воздушному. Авиационная система не в пример другим отлажена куда более совершенно, но и тут встречаются проблемы — от глупых правил и неудобств до пустоголовых пассажиров, которых к самолетам и на километр нельзя подпускать — пусть на лошадях скачут до Москвы.

С последних и начнем. Реально существует такой особый тип людей, которые при посадке встанут возле своего места в проходе и начинают колупаться: снимают одежду, еле-еле запихивают багаж на полку, еще какие-то свои дела делают. Естественно, проход перегорожен, колом встают все, кто следом, вплоть до трапа. Но, несмотря на требования стюардесс освободить проход, такие пассажиры и не думают шевелиться, пока не рявкнешь на них. Ну сдвинься ты немного в проходе или зайди на ближайшее к проходу место, пропусти хотя бы несколько человек. Я всегда так делаю.

Обратное действие — посадка. Самолет еще не подрулил к трапу, а торопыги уже вскакивают с мест, судорожно доставая свой скарб — прямое нарушение правил безопасности и требований экипажа. И потом просто 20 минут стоят в проходе, как пингвины. Особенно раздражают те, которые просят тебя, сидящего у прохода, мол, дай пройти. Я тебе куда дам пройти? Тут стоят впритирку такие же, как ты, братья по разуму.

Еще одна категория — трёпла. Те, которые трепятся друг с другом весь полет громким голосом на весь самолет. Я почему должен слушать ваши истории, особенно во время ночных перелетов, когда предполагается, что люди отдыхают? Я еще понимаю, когда тетеньки без конца болтают. Но тут недавно всю дорогу трепались два мужичонка обо всякой ерунде. Хорошо, что у меня всегда с собой беруши — отсекают не только балаболов, но и излишний шум самолета, объявления, орущих детей. Про алкашей и дебоширов я вообще не говорю.

Тут мы переходим к полезным штукам в самолете, которые в общем-то очевидны, но на всякий случай. Беруши приглушают звуки, самолетная подушка под шею делает посадку комфортней, маска на глаза приглушает свет. Если вы знаете, что будете часто ходить в туалет, то выбирайте место у прохода, не тревожьте соседей. Место у иллюминатора позволяет спать, оперевшись головой об обшивку, но тут кому как удобно.

Теперь об авиационных правилах. Вот зачем на внутренних рейсах каждое объявление дублируется на английском языке? У нас что, тонны англичан летают по Руси? Понятно, что английский — международный язык диспетчеров и пилотов, но в салоне-то зачем? Особенно трогательно, когда стюардесса говорит свою фразу про «апрррайт позишын» не то что на ломаном, а на взорванном английском.

Зачем такое правило, что сначала подают напитки, а потом — еду? То есть стюардессы сначала делают рейс по проходу с этими соками, водами, потом еще рейс с едой. Да дайте уже сразу пожрать вместе с напитками, да и вам меньше ходьбы по салону. Кстати, на многих рейсах так уже и делают, в один заход.

А эта странная фраза стюардесс, когда предлагают блюдо: «Что для вас?» Слишком приторно, ощущаешь себя королевной английской. Вы же обычно не говорите в магазине или ресторане: «Для меня дошик и омаров», вы говорите «мне». Ну так ты и спроси нормально: «Что вам?» Ладно, это уже вкусовщина, кому как.

Расценки на Интернет у «Аэрофлота»

Расценки на Интернет у «Аэрофлота»

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«Аэрофлот» тут придумал продавать вайфай в полете по конским ценам — 17 долларов за 3 часа (интересно, почему цены в баксах). Вот хитрые, ну что вам, жалко что ли, дайте людям бесплатно, не разоритесь — техника-то позволяет.

Небольшая зарисовка уже не из самолета, а из аэропорта. Вот интересно, почему ни одна светлая голова, ни один гений не додумался сделать в туалетах крючки для сумок возле умывальников. То есть в кабинках крючки есть, а когда моешь руки, держи свою жалкую сумку, зажав коленками, так что ли? Люди тут в космос летают, а у них до сих пор крючков нет.

Здесь можно спать

Здесь можно спать

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Ну и напоследок о приятностях. В Шереметьево появились кабинки для сна — такие мягкие капсулы, которые закрываются. Правда, стоит такая штука порядка 300 рублей за час, но может оказаться полезной.

Тут тоже можно спать или смотреть на самолетики

Тут тоже можно спать или смотреть на самолетики

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А бесплатно можете воспользоваться пластиковыми лежаками (такие кресла с сильно откинутыми спинками), которые установлены перед большими панорамными окнами. Заодно и полюбуетесь видами взлетающих самолетиков.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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