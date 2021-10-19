«Пусть на лошадях ездят». Колонка о глупых пассажирах самолетов — почему таких не надо пускать на борт (а вы в их числе?)

Этой осенью авторедактору НГС Дмитрию Косенко приходится часто летать — сначала в Арктику, где он испытывал новую «Хендэ-Крету», затем в Москву на тест-драйв огромного корейского кроссовера длиной пять метров. И сегодня мы публикуем его колонку о наболевшем — путешествиях на самолетах. Точнее, о бестолковых пассажирах, которые нарушают правила и мешают другим, а также о глупых правилах самих авиакомпаний.
Трамваи трамваями, но перейдем к более перспективному транспорту — воздушному. Авиационная система не в пример другим отлажена куда более совершенно, но и тут встречаются проблемы — от глупых правил и неудобств до пустоголовых пассажиров, которых к самолетам и на километр нельзя подпускать — пусть на лошадях скачут до Москвы.
С последних и начнем. Реально существует такой особый тип людей, которые при посадке встанут возле своего места в проходе и начинают колупаться: снимают одежду, еле-еле запихивают багаж на полку, еще какие-то свои дела делают. Естественно, проход перегорожен, колом встают все, кто следом, вплоть до трапа. Но, несмотря на требования стюардесс освободить проход, такие пассажиры и не думают шевелиться, пока не рявкнешь на них. Ну сдвинься ты немного в проходе или зайди на ближайшее к проходу место, пропусти хотя бы несколько человек. Я всегда так делаю.
Обратное действие — посадка. Самолет еще не подрулил к трапу, а торопыги уже вскакивают с мест, судорожно доставая свой скарб — прямое нарушение правил безопасности и требований экипажа. И потом просто 20 минут стоят в проходе, как пингвины. Особенно раздражают те, которые просят тебя, сидящего у прохода, мол, дай пройти. Я тебе куда дам пройти? Тут стоят впритирку такие же, как ты, братья по разуму.
Еще одна категория — трёпла. Те, которые трепятся друг с другом весь полет громким голосом на весь самолет. Я почему должен слушать ваши истории, особенно во время ночных перелетов, когда предполагается, что люди отдыхают? Я еще понимаю, когда тетеньки без конца болтают. Но тут недавно всю дорогу трепались два мужичонка обо всякой ерунде. Хорошо, что у меня всегда с собой беруши — отсекают не только балаболов, но и излишний шум самолета, объявления, орущих детей. Про алкашей и дебоширов я вообще не говорю.
Тут мы переходим к полезным штукам в самолете, которые в общем-то очевидны, но на всякий случай. Беруши приглушают звуки, самолетная подушка под шею делает посадку комфортней, маска на глаза приглушает свет. Если вы знаете, что будете часто ходить в туалет, то выбирайте место у прохода, не тревожьте соседей. Место у иллюминатора позволяет спать, оперевшись головой об обшивку, но тут кому как удобно.
Теперь об авиационных правилах. Вот зачем на внутренних рейсах каждое объявление дублируется на английском языке? У нас что, тонны англичан летают по Руси? Понятно, что английский — международный язык диспетчеров и пилотов, но в салоне-то зачем? Особенно трогательно, когда стюардесса говорит свою фразу про «апрррайт позишын» не то что на ломаном, а на взорванном английском.
Зачем такое правило, что сначала подают напитки, а потом — еду? То есть стюардессы сначала делают рейс по проходу с этими соками, водами, потом еще рейс с едой. Да дайте уже сразу пожрать вместе с напитками, да и вам меньше ходьбы по салону. Кстати, на многих рейсах так уже и делают, в один заход.
А эта странная фраза стюардесс, когда предлагают блюдо: «Что для вас?» Слишком приторно, ощущаешь себя королевной английской. Вы же обычно не говорите в магазине или ресторане: «Для меня дошик и омаров», вы говорите «мне». Ну так ты и спроси нормально: «Что вам?» Ладно, это уже вкусовщина, кому как.
«Аэрофлот» тут придумал продавать вайфай в полете по конским ценам — 17 долларов за 3 часа (интересно, почему цены в баксах). Вот хитрые, ну что вам, жалко что ли, дайте людям бесплатно, не разоритесь — техника-то позволяет.
Небольшая зарисовка уже не из самолета, а из аэропорта. Вот интересно, почему ни одна светлая голова, ни один гений не додумался сделать в туалетах крючки для сумок возле умывальников. То есть в кабинках крючки есть, а когда моешь руки, держи свою жалкую сумку, зажав коленками, так что ли? Люди тут в космос летают, а у них до сих пор крючков нет.
Ну и напоследок о приятностях. В Шереметьево появились кабинки для сна — такие мягкие капсулы, которые закрываются. Правда, стоит такая штука порядка 300 рублей за час, но может оказаться полезной.
А бесплатно можете воспользоваться пластиковыми лежаками (такие кресла с сильно откинутыми спинками), которые установлены перед большими панорамными окнами. Заодно и полюбуетесь видами взлетающих самолетиков.
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