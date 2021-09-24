«Лэнд Крузер», подвинься. Смотрим на самый огромный корейский кроссовер длиной 5 метров на 8 человек — что у него в салоне

Да и не такой уж дизель и медленный — хороший разгон с низов, равномерная тяга, удобная связь по педали газа. Двигатель не надрывается, а приятно урчит — его дизельную сущность выдает не характерное стрекотание, а слегка повышенный виброфон, и то на холостых. Для двухтонного гиганта — сравнительно небольшие крены в поворотах, легкое и понятное рулевое управление с переменным усилием и достаточно выраженным нулем — в общем, на забитой 10-полоске я сразу себя почувствовал, как рыба в воде — машина управляется с легкостью компактной легковушки (но это, опять же, кому как).