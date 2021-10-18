Бастрыкину доложат о подростках, куривших на Монументе Славы

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался подростками, которые развлекались у Вечного огня в Новосибирске.
Как сообщили в федеральном СК, Бастрыкин поручил
— В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, — рассказали в СК России.
Видеоролик с подростками, веселящимися около Монумента Славы, появился вчера. Ролик выложил паблик «АСТ-54». На кадрах видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.
После этого новосибирские следователи начали проверку. Сейчас следователям надо будет установить личности детей, допросить их и родителей.
Центральный СК взял проверку на контроль.
Ранее мы рассказывали, как вандалы разрисовали стенды к юбилею Победы на входе в Сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска.