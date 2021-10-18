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Тема дняКак банда подростков нападает на детей
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Бастрыкину доложат о подростках, куривших на Монументе Славы

Сейчас следователи устанавливают личности детей

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Ролик с детьми, проводящими время у Вечного огня, появился вчера

Ролик с детьми, проводящими время у Вечного огня, появился вчера

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался подростками, которые развлекались у Вечного огня в Новосибирске.

Как сообщили в федеральном СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского Следственного комитета «доложить о случае неправомерных действий подростков».

— В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, — рассказали в СК России.

Видеоролик с подростками, веселящимися около Монумента Славы, появился вчера. Ролик выложил паблик «АСТ-54». На кадрах видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.

После этого новосибирские следователи начали проверку. Сейчас следователям надо будет установить личности детей, допросить их и родителей.

Центральный СК взял проверку на контроль.

Ранее мы рассказывали, как вандалы разрисовали стенды к юбилею Победы на входе в Сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска.

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