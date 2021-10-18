Бастрыкину доложат о подростках, куривших на Монументе Славы

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался подростками, которые развлекались у Вечного огня в Новосибирске.

Как сообщили в федеральном СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского Следственного комитета «доложить о случае неправомерных действий подростков».

— В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, — рассказали в СК России.