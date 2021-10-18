«Начали за здравие, закончили за упокой». Как прошел курортный сезон-2021 в Сочи

Август и сентябрь для многих отельеров стали провальными

Не все сочинские отельеры разделяют оптимизм сочинских властей. Курортный сезон был сложный и неоднородный, говорят они. Начался за здравие, а закончился за упокой. Большую роль в этом сыграло введение QR-кодов при заселении в гостиницы, от чего выиграли только нелегальные объекты размещения. Такого спроса на комнаты и номера в частном секторе не было давно. Представитель крупного сочинского отеля рассказал корреспонденту 93.RU, что в июне Сочи действительно был самым востребованным направлением для отдыха россиян, крупные отели были заполнены на 100 процентов, радовало и бронирование на июль, август и даже сентябрь.



— Мы отмечали, что очень много наших гостей впервые в Сочи. Другие страны были закрыты, люди хотели на море. Июнь и начало июля радовало, а потом объявили, что вводятся обязательные QR-коды при заселении, и начались массовые отмены бронирования. В результате в августе мы пришли к тому, что, несмотря на снижение цен, у нас было заполнено не больше 50 процентов номеров. Раньше даже зимой такого не было, — рассказал представитель отеля. Он отмечает, что гости не готовы были вакцинироваться на курорте, а также прививаться перед поездкой на отдых. К тому времени были вакцинированы в основном бюджетники, но они, как правило, отдыхают на более бюджетных курортах, таких как Анапа и Геленджик, либо в бюджетных отелях.

