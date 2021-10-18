«Начали за здравие, закончили за упокой». Как прошел курортный сезон-2021 в Сочи

Курорты страны подводят итоги летнего сезона. В Краснодарском крае за 8 месяцев 2021 года туристический поток увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и составил 12,43 млн человек, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Городские власти рапортуют: летний сезон на фоне введения требований об обязательных QR-кодах в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений был успешным. Приводятся данные за июнь. Тогда в Сочи приехали более 870 тысяч туристов, что превысило показатели июня 2020 года в два раза.
— С начала года город принял около 5,8 миллиона гостей, что на 30% больше показателя 2020 года и на 6,3% больше, чем в 2019 году, — говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В сентябре Сочи принял 700 тысяч туристов, к концу года эта цифра составит 6,8 миллиона туристов, ожидают городские власти. В октябре в Сочи загрузка номерного фонда составляет 70%, сейчас в городе единовременно размещаются порядка 120 тыс. человек, при этом, по информации Копайгородского, в пик сезона номерной фонд курорта был занят на 100 процентов.
Не стали в Сочи в этом году, несмотря на пандемию, отменять массовые мероприятия. В Сириусе прошел конкурс «Новая волна», в Сочи — церемония вручения национальной премии «ТЭФИ-Мультимедиа», кинофестиваль «Кинотавр», «Формула-1». Идет подготовка к Российскому инвестиционному форуму, который пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года в Сириусе.
В межсезонье в Сочи действуют льготные цены в санаториях, разработаны спецпрограммы: «Открытый юг», «За здоровьем — в Сочи!», «Серебряный возраст», «Южная здравница». Сочинские санатории предлагают программы по восстановлению после перенесенного коронавируса. С 1 октября по 1 мая скидка на оздоровительные туры составляет от 5 до 50 процентов. Значит, поток туристов в Сочи не иссякнет до конца года. Почему этому рады не все?
Август и сентябрь для многих отельеров стали провальными
Не все сочинские отельеры разделяют оптимизм сочинских властей. Курортный сезон был сложный и неоднородный, говорят они. Начался за здравие, а закончился за упокой. Большую роль в этом сыграло введение QR-кодов при заселении в гостиницы, от чего выиграли только нелегальные объекты размещения. Такого спроса на комнаты и номера в частном секторе не было давно. Представитель крупного сочинского отеля рассказал корреспонденту 93.RU, что в июне Сочи действительно был самым востребованным направлением для отдыха россиян, крупные отели были заполнены на 100 процентов, радовало и бронирование на июль, август и даже сентябрь.
— Мы отмечали, что очень много наших гостей впервые в Сочи. Другие страны были закрыты, люди хотели на море. Июнь и начало июля радовало, а потом объявили, что вводятся обязательные QR-коды при заселении, и начались массовые отмены бронирования. В результате в августе мы пришли к тому, что, несмотря на снижение цен, у нас было заполнено не больше 50 процентов номеров. Раньше даже зимой такого не было, — рассказал представитель отеля. Он отмечает, что гости не готовы были вакцинироваться на курорте, а также прививаться перед поездкой на отдых. К тому времени были вакцинированы в основном бюджетники, но они, как правило, отдыхают на более бюджетных курортах, таких как Анапа и Геленджик, либо в бюджетных отелях.
— Многим пришлось снимать брони, потому что они бы уже не успели поставить два компонента вакцины и не получили QR-коды, а в Сочи опасались ставить второй компонент, вдруг тяжело перенесут. Короче, эти меры в самом разгаре курортного сезона ударили крупные отели «под дых», зато нелегальные объекты были забиты под завязку и даже больше. Да, отдыхающих было много, но они предпочитали не «светиться». В конце июля открылась Турция и начались отмены бронирования в связи с тем, что люди поехали туда, — говорит представитель отеля. По его данным, ситуация на бархатный сезон не сильно изменилась, бронирований мало, номерной фонд простаивает. По всей видимости, россияне не торопятся вакцинироваться.
Зато повезло частному сектору
Совладелица частного гостевого дома Наталья Макарова говорит, что такого наплыва отдыхающих в частный сектор она не видела давно. Отдыхающие, как в советское время, ходили по гостевым домам и спрашивали свободный номер.
— До сих пор есть спрос, услугами частных гостевых домов пользуются и отдыхающие и командировочные. Этот октябрь не очень теплый, только из-за дождей люди начали разъезжаться раньше. Но тем не менее сейчас у нас 100-процентное заселение. Много запросов на новогодние праздники, но у меня нет зимних номеров, к сожалению. Наверное, исправлю эту ситуацию, — рассказала Наталья.
Для кого-то холодно, а для кого-то тепло: температура морской воды сейчас упала до 20 градусов, температура воздуха поднимается выше 25. На адлерских пляжах ощутимо больше народу сейчас, чем в это же время в прошлом году. Галина из Екатеринбурга приехала лечиться в санаторий «Южное взморье», говорит, что не любит Сочи летом, для нее слишком жарко, а сейчас температура воздуха и воды для нее самая комфортная. Ежедневно она купается в море.
— Нет уже столько народа, как летом. Нет столько детей. С удовольствием наслаждаюсь теплом, у нас в Екатеринбурге уже холодно. Я привилась еще зимой, сейчас планирую ревакцинироваться. Считаю, что власти приняли правильное решение, что ввели обязательную вакцинацию. Мне спокойно, что соседи по санаторию вакцинированные, и я могу не переживать. Тем более в Сочи вообще никто не носит маски, — говорит Галина.
Зимний сезон в Сочи начнется раньше
Не исключено, что зимний курортный сезон в горах Сочи начнется раньше обычного, первый снег там выпал в начале сентября. Владельцы гостиниц горного кластера тоже настрадались за лето, фактически все летние месяцы они стояли полупустые, теперь планируют хорошо заработать. «Роза Хутор» расширит зону катания на 2,6 километра на Южном склоне. На высоте
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На горнолыжном курорте «Красная Поляна» до 31 октября действует 30-процентная скидка на приобретение ски-пасса с открытой датой. Один день катания стоит 1,9 тысячи рублей, на новогодние праздники придется покупать отдельные ски-пасы, цена на них будет другой.
СЮЖЕТ
По данным горнолыжных курортов, 40 процентов номерного фонда на новогодние праздники уже забронировано, они ожидают, что загрузка объектов размещения на новогодние праздники составит не менее 90 процентов. Стоимость бронирования номера на новогоднюю ночь, по данным сервиса Booking.com, в горных отелях в среднем от 5 тысяч рублей, есть и бюджетные хостелы, где спальное место в общем номере на двухъярусной кровати стоит от