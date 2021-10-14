Ищите себя в победителях: власти разыграли еще 50 миллионов среди привившихся от коронавируса

В России проходит второй государственный розыгрыш денег среди вакцинировавшихся от коронавируса: 500 победителей получат по 100 тысяч рублей. Имена выигравших в течение дня появятся на сайте Бонусзаздоровье.рф. Чтобы узнать, есть ли вы в этих списках, необходимо ввести номер прививочного сертификата в соответствующем поле. Информацию о выигрыше продублируют в личный кабинет на «Госуслугах».



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