Ищите себя в победителях: власти разыграли еще 50 миллионов среди привившихся от коронавируса

В России проходит второй государственный розыгрыш денег среди вакцинировавшихся от коронавируса: 500 победителей получат по 100 тысяч рублей. Имена выигравших в течение дня появятся на сайте Бонусзаздоровье.рф. Чтобы узнать, есть ли вы в этих списках, необходимо ввести номер прививочного сертификата в соответствующем поле. Информацию о выигрыше продублируют в личный кабинет на «Госуслугах».
Чтобы получить деньги, делать ничего не нужно — они автоматически придут на карту «Мир» в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Карту нужно привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с того момента, как вам придет уведомления о призе. Другие подробности о лотерее ищите здесь.
Постановление о стимулирующей лотерее президент России Владимир Путин подписал 10 августа. Первый розыгрыш провели 15 сентября, позднее на совещании с президентом глава федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова отчиталась, что победителями стали 495 человек, выплату уже получили 170 человек. Путин поручил обеспечить прозрачность поощрения за вакцинацию, чтобы деньги получали действительно те, кто поставил прививку.
— Надо только, [чтобы] поощрение <…>, оно должно быть таким образом [организовано], чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации. Понимаете, о чем я, — отметил президент.
По последним данным властей, вакцинацию от коронавируса прошли 43 миллиона человек — это почти треть всей страны.