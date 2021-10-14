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Ищите себя в победителях: власти разыграли еще 50 миллионов среди привившихся от коронавируса

По 100 тысяч рублей обещают 500 обладателям прививочных сертификатов

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Победителями первого розыгрыша стали 495 человек, 170 уже получили деньги

Победителями первого розыгрыша стали 495 человек, 170 уже получили деньги

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В России проходит второй государственный розыгрыш денег среди вакцинировавшихся от коронавируса: 500 победителей получат по 100 тысяч рублей. Имена выигравших в течение дня появятся на сайте Бонусзаздоровье.рф. Чтобы узнать, есть ли вы в этих списках, необходимо ввести номер прививочного сертификата в соответствующем поле. Информацию о выигрыше продублируют в личный кабинет на «Госуслугах».

Чтобы получить деньги, делать ничего не нужно — они автоматически придут на карту «Мир» в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Карту нужно привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с того момента, как вам придет уведомления о призе. Другие подробности о лотерее ищите здесь.

Постановление о стимулирующей лотерее президент России Владимир Путин подписал 10 августа. Первый розыгрыш провели 15 сентября, позднее на совещании с президентом глава федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова отчиталась, что победителями стали 495 человек, выплату уже получили 170 человек. Путин поручил обеспечить прозрачность поощрения за вакцинацию, чтобы деньги получали действительно те, кто поставил прививку.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Надо только, [чтобы] поощрение <…>, оно должно быть таким образом [организовано], чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации. Понимаете, о чем я, — отметил президент.

По последним данным властей, вакцинацию от коронавируса прошли 43 миллиона человек — это почти треть всей страны.

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