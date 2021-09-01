100 тысяч рублей за прививку от ковида: как пройдет лотерея для вакцинированных

1
Что за призы?
Разыгрывать будут деньги, постановление правительства предусматривает тысячу призов по 100 тысяч рублей. Указана сумма до уплаты налога или после — не уточняется.
Поделиться
2
Кто может претендовать на приз?
Все, кто привился от коронавирусной инфекции. Не имеет значение даже гражданство — участвовать могут и россияне, и беженцы, и иностранцы, которые живут в России, и лица без гражданства. Ограничение — возраст, несовершеннолетние не участвуют. Впрочем, их от коронавируса и не прививают пока.
Поделиться
3
Как принять участие?
Все вакцинированные становятся участниками лотереи автоматически: данные оператору лотереи передаст Минздрав.
Поделиться
4
Как будет проходить лотерея?
Оператором лотереи будет «Гознак». Получив данные от Минздрава, с помощью компьютерной программы — генератора случайных чисел будет определены уникальные номера. Результаты будут опубликованы на специальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ, также победителям придет уведомление в личный кабинет на «Госуслугах».
Поделиться
5
Какой вакциной нужно привиться?
Любой из зарегистрированных в России. До последнего времени их было четыре — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», совсем недавно появилась еще одна — «ЭпиВакКорона-Н». В этом материале мы рассказывали обо всех противопоказаниях каждой из вакцин.
Поделиться
6
Когда нужно сделать прививку, чтобы принять участие в лотерее?
В документах нет ограничения по срокам прививки, главное чтобы она была на момент розыгрыша. Сделали вы ее полгода назад или всего две недели назад — шанс получить деньги есть.
Поделиться
7
Когда розыгрыш?
Известно лишь, что разыгрывать будут дважды, точные даты пока не называли.
Поделиться
8
Как забрать деньги?
Победителю нужно будет на портале «Госуслуг» ввести данные «национального платежного инструмента», то есть карты «МИР». Если ее нет — придется оформить, сделать это можно в любом банке. На всё это у победителя есть 3 месяца со дня проведения розыгрыша. Не успеет — останется без денег.
Поделиться
9
Когда заплатят?
Деньги переведут в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Поделиться
10
А могут приз не отдать?
Могут, но только в определенных случаях. Например, если победитель предоставит неполные или некорректные сведения на сайте «Госуслуг» или карта «Мир» не прошла проверку в соответствии с правилами национальной системы платежных карт. Призер вправе повторно обратиться за своим выигрышем, если исправит данные на корректные.
Поделиться