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100 тысяч рублей за прививку от ковида: как пройдет лотерея для вакцинированных

100 тысяч рублей за прививку от ковида: как пройдет лотерея для вакцинированных

Призы получит тысяча человек

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Эксперимент решили провести в качестве стимула для вакцинированных

Эксперимент решили провести в качестве стимула для вакцинированных

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С 1 сентября стартует государственная лотерея для привившихся от коронавируса, о которой правительство объявило пару недель назад. В постановлении, которое было подписано еще в первой половине августа, говорится, что это эксперимент, стимулирующее мероприятие для вакцинированных. Продлится оно до 1 декабря. Разбираемся, кто и как сможет получить призы.

1

Что за призы?

Разыгрывать будут деньги, постановление правительства предусматривает тысячу призов по 100 тысяч рублей. Указана сумма до уплаты налога или после — не уточняется.

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2

Кто может претендовать на приз?

Все, кто привился от коронавирусной инфекции. Не имеет значение даже гражданство — участвовать могут и россияне, и беженцы, и иностранцы, которые живут в России, и лица без гражданства. Ограничение — возраст, несовершеннолетние не участвуют. Впрочем, их от коронавируса и не прививают пока.

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3

Как принять участие?

Все вакцинированные становятся участниками лотереи автоматически: данные оператору лотереи передаст Минздрав.

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4

Как будет проходить лотерея?

Оператором лотереи будет «Гознак». Получив данные от Минздрава, с помощью компьютерной программы — генератора случайных чисел будет определены уникальные номера. Результаты будут опубликованы на специальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ, также победителям придет уведомление в личный кабинет на «Госуслугах».

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5

Какой вакциной нужно привиться?

Любой из зарегистрированных в России. До последнего времени их было четыре — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», совсем недавно появилась еще одна — «ЭпиВакКорона-Н». В этом материале мы рассказывали обо всех противопоказаниях каждой из вакцин.

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6

Когда нужно сделать прививку, чтобы принять участие в лотерее?

В документах нет ограничения по срокам прививки, главное чтобы она была на момент розыгрыша. Сделали вы ее полгода назад или всего две недели назад — шанс получить деньги есть.

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7

Когда розыгрыш?

Известно лишь, что разыгрывать будут дважды, точные даты пока не называли.

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8

Как забрать деньги?

Победителю нужно будет на портале «Госуслуг» ввести данные «национального платежного инструмента», то есть карты «МИР». Если ее нет — придется оформить, сделать это можно в любом банке. На всё это у победителя есть 3 месяца со дня проведения розыгрыша. Не успеет — останется без денег.

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9

Когда заплатят?

Деньги переведут в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

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10

А могут приз не отдать?

Могут, но только в определенных случаях. Например, если победитель предоставит неполные или некорректные сведения на сайте «Госуслуг» или карта «Мир» не прошла проверку в соответствии с правилами национальной системы платежных карт. Призер вправе повторно обратиться за своим выигрышем, если исправит данные на корректные.

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