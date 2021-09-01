100 тысяч рублей за прививку от ковида: как пройдет лотерея для вакцинированных

Все, кто привился от коронавирусной инфекции. Не имеет значение даже гражданство — участвовать могут и россияне, и беженцы, и иностранцы, которые живут в России, и лица без гражданства. Ограничение — возраст, несовершеннолетние не участвуют. Впрочем, их от коронавируса и не прививают пока.

