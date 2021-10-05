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Facebook и Instagram заработали после семичасового сбоя

Рассказываем, что произошло

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Facebook и Instagram начинают загружаться у части пользователей

Facebook и Instagram начинают загружаться у части пользователей

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Сервисы Facebook и Instagram вновь начинают работать после семичасовых массовых сбоев. Мессенджер WhatsApp пока недоступен.

Проблемы с доступом к соцсетям у пользователей начались около 18:30 по московскому времени. Затем начали падать и другие популярные сервисы: «ВКонтакте», YouTube и Viber, Netflix и Zoom, Tinder и даже некоторые сотовые операторы по всему миру.

Это был самый масштабный и продолжительный сбой в работе соцсетей с 2008 года.

Вслед за масштабным сбоем появились сообщения о крупнейшем «сливе» данных пользователей Facebook. В сеть утекли сведения 1,5 миллиарда пользователей. Акции IT-гиганта упали: основатель Facebook Марк Цукерберг всего за несколько часов «обеднел» на 6 миллиардов 600 миллионов долларов и опустился на 6-е место в списке миллиардеров, свидетельствуют данные Forbes.

Мы следили за всем происходящим с соцсетями в этом онлайн-репортаже. И собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.

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