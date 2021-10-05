Почему «умерли» Facebook, Instagram и WhatsApp? Ответ айтишников

Вечером в понедельник по всему миру внезапно возникли сбои в работе популярных сервисов Instagram, WhatsApp и Facebook, которые принадлежат Facebook. Данные подтвердил сервис Downdetector, который отслеживает работу приложений.
Мы поинтересовались у IT-специалистов, что могло произойти.
— Это всё случилось в Штатах. Просели еще Amazon и Twitter. Но последний вроде бы начал восстанавливаться. Раз одновременно отключились несколько сервисов, а значит, что порушилось что-то системное. Такое возможно, если возникли глобальные проблемы у оператора связи, например, или дата-центра. Приложения, конечно, могут открываться, но работать только в фоне. Это не значит, что ими можно пользоваться, — рассказал собеседник нашим коллегам из E1.RU.
В официальном комментарии Facebook извинился перед пользователями:
«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму, и приносим извинения за возможные неудобства».
Проблемы у сервисов, принадлежащих Facebook, начались около в 18:30 по московскому времени.