Новосибирцы пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и Whatsapp

Вечером в понедельник, 4 октября, новосибирцы стали массово жаловаться на сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook и мессенджера Whatsapp.
Согласно данным сервиса Downdetector, о проблемах в работе Instagram стали сообщать в районе 22 часов 15 минут. По состоянию на 22 часа 45 минут на сбои пожаловались уже
Преимущественно новосибирцы обратили внимание на то, что основная проблема Facebook — загрузка сайта. Он выдает пользователям ошибку. В то же время в Instagram и Whatsapp невозможно отправить сообщения. Также пользователи Instagram уточнили, что в историях невозможно вставлять ссылки.
На днях в Новосибирске в отделении ГИБДД на улице Бородина, 58 произошел технический сбой.