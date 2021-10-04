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Новосибирцы пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и Whatsapp

Проблемы с сервисами возникли в одно время

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В работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp случился массовый сбой

В работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp случился массовый сбой

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Вечером в понедельник, 4 октября, новосибирцы стали массово жаловаться на сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook и мессенджера Whatsapp.

Согласно данным сервиса Downdetector, о проблемах в работе Instagram стали сообщать в районе 22 часов 15 минут. По состоянию на 22 часа 45 минут на сбои пожаловались уже 11 108 человек. Примерно в это же время возникли проблемы с соцсетью Facebook — на нее пожаловались 2289 человек. Та же история с мессенджером Whatsapp — сервис Downdetector зафиксировал 10 633 жалобы на его работу.

Преимущественно новосибирцы обратили внимание на то, что основная проблема Facebook — загрузка сайта. Он выдает пользователям ошибку. В то же время в Instagram и Whatsapp невозможно отправить сообщения. Также пользователи Instagram уточнили, что в историях невозможно вставлять ссылки.

На днях в Новосибирске в отделении ГИБДД на улице Бородина, 58 произошел технический сбой.

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массовый сбойсоцсети
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